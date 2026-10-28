Μαρία Καρυστιανού: Απέρριψαν το αίτημά μου να καταθέσω στεφάνι για την 28η Οκτωβρίου – «Άρνηση της ντροπής»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Για το αίτημά της να καταθέσει στεφάνι στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου, το οποίο απορρίφθηκε, μίλησε σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram, η Μαρία Καρυστιανού.

Η ίδια εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της για την εξέλιξη αυτή και τόνισε ότι η απόρριψη του αιτήματος έγινε “με παράκαμψη της νομοθεσίας”.

Η επικεφαλής της “Ελπίδας για τη Δημοκρατία” υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι «μου είχαν πει ότι η πολιτική είναι βρώμικη, το βιώνω καθημερινά. Δεν περίμενα όμως να μου αρνηθούν ακόμη και αυτό το ιερό αίτημα για απόδοση τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας».

Στην τοποθέτησή της, η Μαρία Καρυστιανού εξήγησε ότι είχε ζητήσει εγγράφως, ως εκπρόσωπος του κινήματός της, να καταθέσει στεφάνι στη γενέτειρά της, τη Θεσσαλονίκη, για να τιμήσει την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και όσους πολέμησαν.

Όπως είπε, «Ακόμη όμως και αυτό το ανθρώπινο αίτημα ψυχής μας το αρνήθηκαν με παράκαμψη της νομοθεσίας».

Συνεχίζοντας, χαρακτήρισε την απόφαση «άρνηση της ντροπής», τονίζοντας ότι δεν αφορά μόνο στην ίδια, αλλά σε όλους τους πολίτες και τα αιτήματά τους.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αντιδράσουν, συνδέοντας την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με τη σημερινή πολιτική κατάσταση.

«Γι’ αυτό και σας καλώ να αφυπνιστείτε και να φωνάξουμε ένα ηχηρό «Όχι» όπως αυτό που βροντοφώναξε ο Ιωάννης Μεταξάς σε όσους μας φιμώνουν γιατί έχουν στα χέρια τους την εξουσία», δήλωσε.

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε επίσης στις επόμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι όσοι βρίσκονται στην εξουσία πρέπει να τη χάσουν και να λογοδοτήσουν.

«Ήρθε η ώρα στις επόμενες εκλογές να τη χάσουν και να βρεθούν στη θέση της λογοδοσίας που είναι η μόνη που τους αρμόζει», ανέφερε.

Κάλεσε τους πολίτες να πουν το δικό τους «Όχι» στη διαφθορά, την παρανομία και την ασυδοσία, με στόχο, όπως είπε, την ελευθερία και την αληθινή δημοκρατία.