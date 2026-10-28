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Ισπανία: Σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας – Βαγόνια έπεσαν σε πρανές, πληροφορίες για τουλάχιστον 39 νεκρούς

Σε πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα εξελίχθηκε η σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην επαρχία Τολέδο της Ισπανίας, όταν συρμός AVE της Renfe προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο τρένο της Iryo με αποτέλεσμα βαγόνια να καταλήξουν σε πρανές. Πληροφορίες ισπανικών μέσων κάνουν λόγο για τουλάχιστον 39 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ενώ η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή Μαδρίτης–Ανδαλουσίας έχει ανασταλεί πλήρως και οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

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2026. (Φωτογραφία: Παραχωρηθείσα εικόνα) ΕΛ ESPANOL ΒΑΛΕ Εικόνα του τρένου υψηλής ταχύτητας AVE που συγκρούστηκε με συρμό της εταιρείας Iryo στο Τολέδο της Ισπανίας, στις 28 Οκτωβρίου 2026. (Φωτογραφία: Παραχωρηθείσα εικόνα / El Español)
2026. (Φωτογραφία: Παραχωρηθείσα εικόνα) ΕΛ ESPANOL ΒΑΛΕ Εικόνα του τρένου υψηλής ταχύτητας AVE που συγκρούστηκε με συρμό της εταιρείας Iryo στο Τολέδο της Ισπανίας, στις 28 Οκτωβρίου 2026. (Φωτογραφία: Παραχωρηθείσα εικόνα / El Español)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες έχουν τραυματιστεί από τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην επαρχία Τολέδο της Ισπανίας.
  • Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένας συρμός AVE της κρατικής εταιρείας Renfe και ένα τρένο της ιδιωτικής Iryo, με αποτέλεσμα βαγόνια να εκτροχιαστούν και να καταλήξουν σε πρανές.
  • Η σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει ανασταλεί, ενώ ενεργοποιήθηκε σχέδιο έκτακτης ανάγκης και οι επιχειρήσεις διάσωσης παραμένουν σε εξέλιξη.

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Σε πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα εξελίχθηκε η σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία, το πρωί της Τετάρτης (28/10). Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τις ισπανικές εφημερίδες El Español και Tribuna de Zamora, οι οποίες επικαλούνται την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Καστίλης-Λα Μάντσα. Η σύγκρουση σημειώθηκε στην επαρχία Τολέδο, με αποτέλεσμα βαγόνια να εκτροχιαστούν και να καταλήξουν σε πρανές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:54 τοπική ώρα, κοντά στην Ούρδα, μεταξύ των περιοχών Λος Γέμπενες και Ούρδα, στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία.

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα τρένο AVE της κρατικής εταιρείας Renfe και ένας συρμός της ιδιωτικής εταιρείας Iryo.

Η ισπανική εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών ADIF ανακοίνωσε την άμεση διακοπή της κυκλοφορίας στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης–Ανδαλουσίας.

Τουλάχιστον 39 νεκρούς μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης

Η El Español, σε δημοσίευμα που επικαιροποιήθηκε στις 10:17 τοπική ώρα, αναφέρει ότι τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν, αποδίδοντας τα στοιχεία στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστίλης-Λα Μάντσα. Τον ίδιο αριθμό νεκρών μετέδωσε και η Tribuna de Zamora.

Παράλληλα, άλλα ισπανικά μέσα, μεταξύ των οποίων το ανδαλουσιανό El Pespunte, μετέδωσαν αρχικό απολογισμό τουλάχιστον 10 νεκρών, τον οποίο απέδωσαν στην ισπανική κυβέρνηση, χωρίς να έχει εντοπιστεί απευθείας επίσημη επιβεβαίωση.

Οι αναφορές για τον αριθμό των θυμάτων παραμένουν διαφορετικές, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρδα, στην επαρχία Τολέδο της Ισπανίας. (Φωτογραφία: M. G.)
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρδα, στην επαρχία Τολέδο της Ισπανίας. (Φωτογραφία: M. G.)

Βαγόνια έπεσαν σε πρανές – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σύγκρουση σημειώθηκε όταν ο συρμός AVE της Renfe προσέκρουσε σε τρένο της Iryo.

Η El Español αναφέρει ότι ο συρμός της Iryo βρισκόταν ακινητοποιημένος κατά τη στιγμή της σύγκρουσης. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Όπως μετέδωσε το ισπανικό πρακτορείο EFE, επικαλούμενο την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112, τουλάχιστον δύο βαγόνια κατέληξαν σε πρανές.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις από το Αλκάθαρ δε Σαν Χουάν και το Οργκάθ, ομάδες Πολιτικής Προστασίας, τρία υγειονομικά ελικόπτερα και δύο κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας.

Ο δήμαρχος της Ούρδα, Μανουέλ Γκαλάν, ανέφερε στην ισπανική δημόσια τηλεόραση RTVE ότι οι τοπικές υπηρεσίες κλήθηκαν να διαθέσουν κλειστό γυμναστήριο για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή – Διακόπηκαν τα δρομολόγια

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης-Λα Μάντσα ενεργοποίησε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης PLATECAM στην επαρχία Τολέδο, προκειμένου να συντονίσει την αντιμετώπιση του δυστυχήματος.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει ανασταλεί, επηρεάζοντας τις συνδέσεις της ισπανικής πρωτεύουσας με τη Σεβίλλη, την Κόρδοβα και τη Μάλαγα.

Η Renfe ανακοίνωσε ότι οι επιβάτες των επηρεαζόμενων δρομολογίων μπορούν να αλλάξουν ή να ακυρώσουν τα εισιτήριά τους χωρίς επιπλέον χρέωση.

Τα αίτια της σύγκρουσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις από τις ισπανικές αρχές για τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών.

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