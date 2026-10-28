Ισπανία: Σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας – Βαγόνια έπεσαν σε πρανές, πληροφορίες για τουλάχιστον 39 νεκρούς

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Σε πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα εξελίχθηκε η σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία, το πρωί της Τετάρτης (28/10). Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τις ισπανικές εφημερίδες El Español και Tribuna de Zamora, οι οποίες επικαλούνται την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Καστίλης-Λα Μάντσα. Η σύγκρουση σημειώθηκε στην επαρχία Τολέδο, με αποτέλεσμα βαγόνια να εκτροχιαστούν και να καταλήξουν σε πρανές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:54 τοπική ώρα, κοντά στην Ούρδα, μεταξύ των περιοχών Λος Γέμπενες και Ούρδα, στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία.

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα τρένο AVE της κρατικής εταιρείας Renfe και ένας συρμός της ιδιωτικής εταιρείας Iryo.

Η ισπανική εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών ADIF ανακοίνωσε την άμεση διακοπή της κυκλοφορίας στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης–Ανδαλουσίας.

Τουλάχιστον 39 νεκρούς μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης

Η El Español, σε δημοσίευμα που επικαιροποιήθηκε στις 10:17 τοπική ώρα, αναφέρει ότι τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν, αποδίδοντας τα στοιχεία στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστίλης-Λα Μάντσα. Τον ίδιο αριθμό νεκρών μετέδωσε και η Tribuna de Zamora.

Παράλληλα, άλλα ισπανικά μέσα, μεταξύ των οποίων το ανδαλουσιανό El Pespunte, μετέδωσαν αρχικό απολογισμό τουλάχιστον 10 νεκρών, τον οποίο απέδωσαν στην ισπανική κυβέρνηση, χωρίς να έχει εντοπιστεί απευθείας επίσημη επιβεβαίωση.

Οι αναφορές για τον αριθμό των θυμάτων παραμένουν διαφορετικές, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Βαγόνια έπεσαν σε πρανές – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σύγκρουση σημειώθηκε όταν ο συρμός AVE της Renfe προσέκρουσε σε τρένο της Iryo.

Η El Español αναφέρει ότι ο συρμός της Iryo βρισκόταν ακινητοποιημένος κατά τη στιγμή της σύγκρουσης. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Όπως μετέδωσε το ισπανικό πρακτορείο EFE, επικαλούμενο την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112, τουλάχιστον δύο βαγόνια κατέληξαν σε πρανές.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις από το Αλκάθαρ δε Σαν Χουάν και το Οργκάθ, ομάδες Πολιτικής Προστασίας, τρία υγειονομικά ελικόπτερα και δύο κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας.

Ο δήμαρχος της Ούρδα, Μανουέλ Γκαλάν, ανέφερε στην ισπανική δημόσια τηλεόραση RTVE ότι οι τοπικές υπηρεσίες κλήθηκαν να διαθέσουν κλειστό γυμναστήριο για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Mientras el ministro de Transportes y políticos de toda índole se pasean por los platós de TV haciendo charlotadas, quienes nos montamos en un tren nos jugamos la vida. La Alta Velocidad Española es un símbolo del declive que está viviendo España en los últimos años. Lo que antes era infalible, ahora es noticia día sí y día también por los accidentes en el mejor de los casos o por los muertos en cualquier vía del país. En esta ocasión tenemos un AVE y un Iryo que han chocado en la provincia de Toledo. Esperemos que no haya que lamentar pérdidas. 📹 @capitalradiob — Doctora Cristina Martín Jiménez (@crismartinj) October 28, 2026

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή – Διακόπηκαν τα δρομολόγια

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης-Λα Μάντσα ενεργοποίησε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης PLATECAM στην επαρχία Τολέδο, προκειμένου να συντονίσει την αντιμετώπιση του δυστυχήματος.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει ανασταλεί, επηρεάζοντας τις συνδέσεις της ισπανικής πρωτεύουσας με τη Σεβίλλη, την Κόρδοβα και τη Μάλαγα.

Η Renfe ανακοίνωσε ότι οι επιβάτες των επηρεαζόμενων δρομολογίων μπορούν να αλλάξουν ή να ακυρώσουν τα εισιτήριά τους χωρίς επιπλέον χρέωση.

Τα αίτια της σύγκρουσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις από τις ισπανικές αρχές για τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών.