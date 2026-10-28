Τεντ Μπάντι: 52 χρόνια μετά, το DNA αποκάλυψε τον δολοφόνο της 17χρονης Μελίσα – Η φρίκη πίσω από το ανεξιχνίαστο έγκλημα

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Μια υπόθεση δολοφονίας που παρέμενε ανεξιχνίαστη επί 52 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται πως εξιχνιάστηκε χάρη στις σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης DNA. Οι Αρχές της Γιούτα ανακοίνωσαν ότι νέα εγκληματολογικά στοιχεία συνδέουν τον διαβόητο κατά συρροή δολοφόνο Τεντ Μπάντι με τη δολοφονία της 17χρονης Μελίσα Αν Σμιθ, η οποία είχε βρεθεί νεκρή το 1974.

Σύμφωνα με το BBC, η Μελίσα Αν Σμιθ, κόρη ενός τοπικού αρχηγού της αστυνομίας, εντοπίστηκε νεκρή από κυνηγούς στις 27 Οκτωβρίου 1974. Η σορός της έφερε ενδείξεις βιασμού και βασανιστηρίων, ωστόσο η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη για περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Η καθοριστική εξέλιξη ήρθε έπειτα από νέα ανάλυση εγκληματολογικών στοιχείων, η οποία κατέστη δυνατή χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας DNA.

Πώς οι Αρχές συνέδεσαν τον Μπάντι με τη δολοφονία

Τον Απρίλιο του 2026, οι Αρχές της Γιούτα είχαν ταυτοποιήσει τη 17χρονη Λόρα Αν Έιμ ως ακόμη ένα θύμα του Τεντ Μπάντι.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια για την επανεξέταση της δολοφονίας της Μελίσα Αν Σμιθ, επιτρέποντας στους ερευνητές να συνδέσουν και αυτό το έγκλημα με τον Αμερικανό κατά συρροή δολοφόνο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη (27/10), ο λοχίας Μάικ Ρέινολντς, από την αστυνομία της κομητείας Γιούτα, αποκάλυψε ότι εξακολουθούν να εξετάζονται και άλλες υποθέσεις στις οποίες ενδέχεται να εμπλέκεται ο Μπάντι.

«Με κάθε υπόθεση που εξιχνιάζεται, μακάρι να σβήνουμε ολοένα περισσότερο τη μνήμη του Τεντ Μπάντι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η σερίφης της κομητείας Σολτ Λέικ, Ρόζι Ριβέρα, υπογράμμισε ότι η εξιχνίαση της δολοφονίας στέλνει μήνυμα ελπίδας στις οικογένειες θυμάτων άλλων ανεξιχνίαστων εγκλημάτων.

«Κάθε μέρα η εγκληματολογική επιστήμη εξελίσσεται και έχουμε τη δυνατότητα να επανεξετάζουμε αυτές τις υποθέσεις ξανά και ξανά», ανέφερε.

Παράλληλα, εξήρε τους αστυνομικούς που είχαν φροντίσει να διατηρηθούν τα αποδεικτικά στοιχεία επί δεκαετίες, τονίζοντας ότι η υπόθεση αποδεικνύει πόσο σημαντική είναι η μακροχρόνια φύλαξη του εγκληματολογικού υλικού.

Εκατοντάδες ανεξιχνίαστες υποθέσεις στη Γιούτα

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναδεικνύει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνικές εγκληματολογικής ανάλυσης στην εξιχνίαση παλαιών υποθέσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία που είχε παρουσιάσει τον περασμένο Απρίλιο ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της Γιούτα στην εφημερίδα Salt Lake Tribune, στην πολιτεία υπήρχαν 444 ανεξιχνίαστες έρευνες θανάτων, από τις οποίες οι 258 αφορούσαν ανθρωποκτονίες.

Η πρόοδος των μεθόδων ανάλυσης DNA επιτρέπει πλέον στους ερευνητές να επανεξετάζουν βιολογικά ίχνη που είχαν συλλεχθεί δεκαετίες νωρίτερα, ακόμη και όταν οι τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής δεν επέτρεπαν την πλήρη αξιοποίησή τους.

Ο Τεντ Μπάντι και η εγκληματική του δράση

Ο Τεντ Μπάντι θεωρείται ένας από τους πιο διαβόητους κατά συρροή δολοφόνους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας συνδεθεί με τουλάχιστον 30 δολοφονίες σε διάφορες πολιτείες.

Η εγκληματική του δράση ξεκίνησε στις βορειοδυτικές περιοχές των ΗΠΑ. Συχνά προσέγγιζε γυναίκες σε δημόσιους χώρους, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους με τη συμπεριφορά του ή προσποιούμενος ότι είχε τραυματιστεί, προτού τις παρασύρει σε απομονωμένες τοποθεσίες.

Συνελήφθη για πρώτη φορά το 1975 για την απαγωγή μιας γυναίκας και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών.

Το 1977 κατάφερε να αποδράσει πηδώντας από παράθυρο βιβλιοθήκης φυλακής. Συνελήφθη εκ νέου, αλλά δραπέτευσε για δεύτερη φορά, μόλις οκτώ ημέρες μετά την επανασύλληψή του, συνεχίζοντας την εγκληματική του δράση έως την οριστική σύλληψή του το 1978.

Πριν εκτελεστεί το 1989, είχε ομολογήσει τη δολοφονία δύο ακόμη έφηβων κοριτσιών στη Γιούτα.

Η σύνδεσή του με τη δολοφονία της Μελίσα Αν Σμιθ, περισσότερο από μισό αιώνα μετά τον θάνατό της, προσθέτει ένα ακόμη θύμα στον κατάλογο των εγκλημάτων που αποδίδονται στον Μπάντι και αναδεικνύει τη σημασία της διατήρησης αποδεικτικών στοιχείων ακόμη και για υποθέσεις που παραμένουν ανεξιχνίαστες επί δεκαετίες.