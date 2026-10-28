Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου – Σε ποιες περιοχές ματαιώνονται οι παρελάσεις

Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και με στόχο την ασφάλεια μαθητών και πολιτών, αποφασίστηκε η ματαίωση των μαθητικών παρελάσεων σε Μαγνησία, Βόρειες Σποράδες, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, στον Δήμο Δίου-Ολύμπου, καθώς και στους Δήμους Αγίου Δημητρίου και Διονύσου στην Αττική. Οι υπόλοιπες επετειακές εκδηλώσεις, όπως δοξολογίες και καταθέσεις στεφάνων, θα κριθούν κατά περίπτωση από τις αρμόδιες αρχές.

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Παρέλαση με βροχή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, με βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
  • Τη ματαίωση των μαθητικών παρελάσεων για λόγους ασφαλείας αποφάσισαν οι Αρχές σε ολόκληρη τη Μαγνησία, τις Βόρειες Σποράδες, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.
  • Αντίστοιχες αποφάσεις για ακύρωση των παρελάσεων έλαβαν επίσης ο Δήμος Δίου-Ολύμπου στην Πιερία, καθώς και οι Δήμοι Αγίου Δημητρίου και Διονύσου στην Αττική.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και στα ανατολικά και νότια σποραδικές καταιγίδες.

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Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7, στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν 8, και στα νοτιοανατολικά νότιοι 4 με 5 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 15 με 18 και στα νησιά τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί απο 12 έως 17 και στη Θεσσαλονίκη απο 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ματαίωση παρελάσεων

Τη ματαίωση των μαθητικών παρελάσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου σε ολόκληρη τη Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες αποφάσισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν τις συγκεκριμένες περιοχές.

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Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η ματαίωση των παρελάσεων αποφασίστηκε «λόγω των προβλεπόμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και με σκοπό την αποτροπή κινδύνων για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων και των παρευρισκομένων».

Η απόφαση αφορά αποκλειστικά στις μαθητικές παρελάσεις, ενώ για την πραγματοποίηση των υπόλοιπων επετειακών εκδηλώσεων θα αποφασίσουν τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας καλείται να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τους δήμους, τις αστυνομικές αρχές και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των σχολικών μονάδων, των μαθητών και των γονέων.

Σε ό,τι αφορά το στρατιωτικό σκέλος της παρέλασης στον Βόλο, η σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί σήμερα, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Κυκλάδες

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για κινητοποίηση «Red Code» στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, λόγω κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων, επηρέασε τη διοργάνωση των παρελάσεων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων αποφάσισε τη μη πραγματοποίηση του σκέλους της παρέλασης των μαθητών των σχολείων, των συλλόγων, των οργανώσεων και των σωματείων.

Δωδεκάνησα

Ακυρώνονται όλες οι μαθητικές παρελάσεις για λόγους ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Μηνάς Παπαδάκης. Η απόφαση ελήφθη λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων, καθώς τα Δωδεκάνησα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με κόκκινη προειδοποίηση για την Τετάρτη.

Πιερία

Mαταιώνονται οι μαθητικές παρελάσεις στις δώδεκα κοινότητες του Δήμου Δίου-Ολύμπου, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου, το υπόλοιπο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Λέσβος

Χωρίς παρελάσεις πολιτικών τμημάτων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν, θα τιμηθεί στα νησιά του βορείου Αιγαίου η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου.

Αντίθετα, κανονικά την προγραμματισμένη ώρα θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση στρατιωτικών τμημάτων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Περιφέρεια βορείου Αιγαίου, η απόφαση ελήφθη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν, αλλά και της ενημέρωσης από την Πολιτική Προστασία για έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Δήμος Αγίου Δημητρίου (Αττική)

Με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και των πολιτών, η δημοτική αρχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου αποφάσισε τη ματαίωση της παρέλασης, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Αττική.

Η προγραμματισμένη δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά και οι σημαιοφόροι από κάθε σχολείο πρέπει να προσέλθουν στις 10:00 π.μ.

Διόνυσος

O Δήμος Διονύσου ενημερώνει ότι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επηρεάζουν την περιοχή από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των γονέων και όλων των δημοτών, ματαιώνονται σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, οι μαθητικές παρελάσεις και στις επτά Δημοτικές Ενότητες.

Οι Δοξολογίες θα τελεστούν κανονικά και ο Πανηγυρικός της Ημέρας θα εκφωνηθεί στους Ιερούς Ναούς. Εφόσον ο καιρός το επιτρέψει, θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στα Ηρώα.

 

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