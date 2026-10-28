Θεσσαλονίκη: Αναστέλλεται από τις 11:00 η λειτουργία 6 σταθμών του μετρό

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Αναστέλλεται προσωρινά, από τις 11 το πρωί, η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας , «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» του μετρό Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντολής των αστυνομικών Αρχών, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η ΤΗΕΜΑ.

Η ΤΗΕΜΑ ζητεί συγνώμη από το επιβατικό κοινό για τον περιορισμό της διαθεσιμότητας του δικτύου, ο οποίος, όπως επισημαίνεται, εφαρμόζεται για λόγους ανεξάρτητους από τον σχεδιασμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητά της.

Αμέσως μόλις αρθεί η σχετική απαγόρευση, το δίκτυο θα επανέλθει σε πλήρη λειτουργία, όπως επιβάλλει ο εορταστικός χαρακτήρας της ημέρας, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.