Θεσσαλονίκη: Αναστέλλεται από τις 11:00 η λειτουργία 6 σταθμών του μετρό

Αναστέλλεται προσωρινά από τις 11:00 η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» του μετρό Θεσσαλονίκης κατόπιν εντολής των αστυνομικών Αρχών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΗΕΜΑ, ο περιορισμός εφαρμόζεται για λόγους ανεξάρτητους από τον σχεδιασμό και την επιχειρησιακή της ετοιμότητα. Το δίκτυο θα επανέλθει σε πλήρη λειτουργία αμέσως μόλις αρθεί η σχετική απαγόρευση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστέλλεται προσωρινά, από τις 11 το πρωί, η λειτουργία 6 σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντολής των αστυνομικών Αρχών, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η ΤΗΕΜΑ.
  • Η εταιρεία ζητεί συγνώμη από το επιβατικό κοινό, επισημαίνοντας ότι ο περιορισμός εφαρμόζεται για λόγους ανεξάρτητους από τον σχεδιασμό και την επιχειρησιακή της ετοιμότητα.
  • Αμέσως μόλις αρθεί η σχετική απαγόρευση, το δίκτυο θα επανέλθει σε πλήρη λειτουργία, όπως επιβάλλει ο εορταστικός χαρακτήρας της ημέρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστέλλεται προσωρινά, από τις 11 το πρωί, η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας , «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» του μετρό Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντολής των αστυνομικών Αρχών, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η ΤΗΕΜΑ.

Η ΤΗΕΜΑ ζητεί συγνώμη από το επιβατικό κοινό για τον περιορισμό της διαθεσιμότητας του δικτύου, ο οποίος, όπως επισημαίνεται, εφαρμόζεται για λόγους ανεξάρτητους από τον σχεδιασμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητά της.

Αμέσως μόλις αρθεί η σχετική απαγόρευση, το δίκτυο θα επανέλθει σε πλήρη λειτουργία, όπως επιβάλλει ο εορταστικός χαρακτήρας της ημέρας, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

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