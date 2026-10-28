Βελιγράδι: Νεκρός ανήλικος έπειτα από επίθεση με μαχαίρια έξω από την ισραηλινή πρεσβεία – Συναγερμός για τρομοκρατία

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Στο υψηλότερο επίπεδο τρομοκρατικής απειλής τέθηκε η Σερβία μετά την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (28/10) έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι. Ένας ανήλικος επιτέθηκε με δύο μαχαίρια σε αστυνομικό που φρουρούσε το κτίριο, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά του, ενώ οι Αρχές διερευνούν πιθανές διασυνδέσεις του με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

Σύμφωνα με το Associated Press και σερβικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 00:15 τοπική ώρα, όταν ο δράστης πλησίασε μέλος της σερβικής Χωροφυλακής που είχε αναλάβει τη φύλαξη της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής, στην περιοχή Ντέντινιε του Βελιγραδίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, δήλωσε ότι ο ανήλικος, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» («Ο Θεός είναι μεγάλος») και επιτέθηκε στον αστυνομικό κρατώντας δύο μαχαίρια.

Ο αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον δράστη, ενεργώντας σε αυτοάμυνα, σύμφωνα με τις σερβικές Αρχές. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε ελαφρά, καθώς υπέστη τραύμα από μαχαίρι στο πρόσωπο.

Στο υψηλότερο επίπεδο ο συναγερμός για τρομοκρατία

Ο Ντάτσιτς χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατική επίθεση» και ανακοίνωσε την άμεση αύξηση του επιπέδου τρομοκρατικής απειλής στη χώρα στο ανώτατο επίπεδο, γνωστό ως «κόκκινο».

Όπως μεταδίδει το σερβικό Telegraf.rs, το μέτρο προβλέπει ενισχυμένη αστυνομική παρουσία και αυστηρότερους ελέγχους σε ευαίσθητες τοποθεσίες, όπως κρίσιμες υποδομές, κυβερνητικά κτίρια και σημεία όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πολιτών.

«Δεδομένου ότι η τρομοκρατική επίθεση πραγματοποιήθηκε στο έδαφός μας, αποφάσισα να αυξήσω το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στο υψηλότερο δυνατό, δηλαδή στο κόκκινο επίπεδο», ανέφερε ο Σέρβος υπουργός.

Οι Αρχές εξετάζουν πιθανή σύνδεση με το Ισλαμικό Κράτος

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των σερβικών Αρχών, ο δράστης εκτιμάται ότι καταγόταν από την πόλη Σάμπατς, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητά του.

Ο Ντάτσιτς αποκάλυψε επίσης ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας παρακολουθούσαν ήδη τον ύποπτο, τον οποίο θεωρούσαν υποστηρικτή του Ισλαμικού Κράτους.

«Παρότι η ταυτότητά του δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, οι υπηρεσίες μας τον παρακολουθούσαν και ήταν γνωστό ότι υποστήριζε το Ισλαμικό Κράτος. Στο προφίλ του στο Instagram είχε αναρτήσει τη μαύρη σημαία και σύμβολα της οργάνωσης», δήλωσε.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν παρουσιαστεί περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν οργανωτική σύνδεση του δράστη με το ISIS ή ενδεχόμενη καθοδήγησή του από την τρομοκρατική οργάνωση.

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών επισκέφθηκε τον τραυματισμένο αστυνομικό στο νοσοκομείο, συνοδευόμενος από τον διευθυντή της αστυνομίας, Ντράγκαν Βασίλιεβιτς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, η κατάσταση της υγείας του αστυνομικού είναι καλή και αναμένεται να λάβει εξιτήριο εντός της ημέρας.

❗️ [ 🇷🇸 SERBIE | 🇮🇱 ISRAËL ] 🔸 Un assaillant armé de couteaux a été tué après avoir attaqué un agent de sécurité devant l’ambassade d’Israël à Belgrade, selon la police serbe. https://t.co/Wr9RsmYxrU — Little Think Tank (@L_ThinkTank) October 28, 2026

Δεύτερη επίθεση στην ίδια πρεσβεία μέσα σε δύο χρόνια

Η νέα επίθεση σημειώνεται περίπου δύο χρόνια μετά από αντίστοιχο περιστατικό έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στο Βελιγράδι.

Στις 29 Ιουνίου 2024, ένας 25χρονος άνδρας είχε επιτεθεί με βαλλίστρα σε αστυνομικό που φρουρούσε την πρεσβεία, τραυματίζοντάς τον στον λαιμό. Ο αστυνομικός είχε καταφέρει να ανταποδώσει τα πυρά και να σκοτώσει τον δράστη.

Οι σερβικές Αρχές είχαν χαρακτηρίσει και τότε την επίθεση τρομοκρατική, εξετάζοντας διασυνδέσεις του δράστη με το ουαχαμπιτικό κίνημα και εξτρεμιστικούς κύκλους.

Η επίθεση του 2024 είχε επίσης οδηγήσει στην προσωρινή αύξηση του επιπέδου τρομοκρατικής απειλής στη Σερβία και στην ενίσχυση της ασφάλειας γύρω από διπλωματικές αποστολές και δημόσιους χώρους.

Η έρευνα για το νέο περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις σερβικές Αρχές να επιχειρούν να εξακριβώσουν την ταυτότητα του δράστη, τα κίνητρά του και το ενδεχόμενο να είχε συνεργούς.