«Χωριάτικο»: Τα «κραγιονάκια», τα «βαφτιστήρια» και το «boss» – Οι κωδικές ονομασίες και οι λογαριασμοί σε 6 χώρες – Τι κατέγραψε κοριός της ΕΛ.ΑΣ.

Τις επαφές με δύο υψηλόβαθμους δημοσίου υπαλλήλους, έναν από την Εφορία και έναν από τον ΕΦΚΑ “ξεσκέπασε” ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. στην υπόθεση φορολογικής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος με φόντο την αλυσίδα φούρνων, «Χωριάτικο».

Ο ιδιοκτήτης των αρτοποιείων, Άγγελος Γιαννακόπουλος και οι εμπλεκόμενοι συνεργάτες του, είχαν στήσει ένα πολυπλόκαμο δίκτυο και είχαν προσεγγίσει δημοσίους λειτουργούς προκειμένου να τους… διευκολύνουν και να ζητούν εξυπηρετήσεις, τις οποίες τα μέλη του κυκλώματος ονόμαζαν «δωράκια». Σε άλλες συνομιλίες, ο εφοριακός και ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ αποκαλούνται «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη».

Σε μία καταγεγραμμένη συνομιλία, τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού με την Επιθεώρηση Εργασίας, μέλη του κυκλώματος συνεννοούνταν για τα δώρα που θα αγόραζαν για υπαλλήλους, τα οποία αποκαλούσαν «κραγιονάκια».

Στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται και δύο αστυνομικοί. Ο ένας φέρεται να έδινε ραντεβού με μέλη του κυκλώματος σε γνωστό strip club της λεωφόρου Συγγρού, για να τους ενημερώνει πότε θα γίνονταν έφοδοι σε καταστήματα της οργάνωσης. Ο δεύτερος φέρεται να έχει λάβει 1.500 ευρώ. Και οι δύο παραμένουν αταυτοποίητοι, και η έρευνα του «ελληνικού FBI» συνεχίζεται για να εντοπιστούν και να εξακριβωθεί ο ακριβής ρόλος τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε περισσότερες από 433 επιχειρήσεις σε Αττική, Μύκονο, Ρόδο και άλλες περιοχές, ενώ είχε απλώσει τη δραστηριότητά της και σε beach δημοφιλών νησιωτικών προορισμών.

Στην ογκώδη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του λεγόμενου «ελληνικού FBI», περιλαμβάνονται 149 πρόσωπα. Τα 13 είναι μη υπαρκτά, «πρόσωπα-φαντάσματα», ενώ έξι έχουν αποβιώσει πριν καν ξεκινήσει η έρευνα.

Τα ψευδώνυμα του 57χρονου ιδιοκτήτη και το ξέπλυμα μέσω λογαριασμών στο εξωτερικό

Ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε διάφορα ψευδώνυμα: «Μεγάλος», «daddy», «φίλος», «αφεντικό» ή «boss» και «Φάνης».

Η οικονομική έρευνα, που ξεκίνησε το 2020, εντόπισε 520 μοναδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς με δικαιούχους 300 νομικά και φυσικά πρόσωπα, αχυρανθρώπους. Σημαντικό μέρος των εσόδων φέρεται να προερχόταν από την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών.

Για το ξέπλυμα των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν λογαριασμοί σε έξι χώρες:

Στη Βουλγαρία εντοπίστηκαν 8 λογαριασμοί, στην Ιρλανδία 47 και στο Λουξεμβούργο 20. Στο Ηνωμένο Βασίλειο εντοπίστηκαν 2 λογαριασμοί με ποσά 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ στην Κύπρο ένας λογαριασμός με 2,6 εκατ. ευρώ. Στη Δανία 20 εταιρείες είχαν τον ίδιο λογαριασμό. Επιπλέον, 13 εταιρείες στο εξωτερικό πραγματοποίησαν συναλλαγές άνω των 2 εκατ. ευρώ.

Η συνολική ζημιά που φέρεται να προκάλεσε το κύκλωμα στο Δημόσιο ανέρχεται σε 95,5 εκατ. ευρώ.

Κατάληψη 28 παραλιών στη Ρόδο

Το κύκλωμα ανέπτυξε έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στη Μύκονο, την Πάρο και κυρίως στη Ρόδο, όπου, σύμφωνα με την έρευνα, είχε υπό τον έλεγχό του 28 «φιλέτα» παραλίες και beach bar. Από το 2018, επιχειρηματίες από την Αθήνα εμφανίστηκαν στο νησί και, πλειοδοτώντας σε ποσά πολύ υψηλότερα από τα πραγματικά, πήραν τον έλεγχο των παραλιακών επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά, για παραλιακή έκταση 500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλλιθέα, με πραγματικό μίσθωμα περίπου 25.000 ευρώ, οι επιχειρηματίες του κυκλώματος προσέφεραν 200.000 ευρώ. Πλήρωναν όμως μόνο την πρώτη δόση και όχι τα υπόλοιπα δύο χρόνια της μίσθωσης. Τον τρίτο χρόνο, όταν ο δήμος θα μπορούσε να προχωρήσει σε έξωση, έκλειναν την εταιρεία με την οποία είχαν ανοίξει το μπιτς μπαρ. Μπροστά έβγαινε ο αχυράνθρωπος, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να μην μπορεί να εισπράξει ούτε ένα ευρώ από πρόσωπο χωρίς ατομική περιουσία.

Η δομή της οργάνωσης

Από τις 433 επιχειρήσεις, οι 340 ήταν φούρνοι, καταστήματα εστίασης, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και strip clubs, ενώ λειτουργούσαν και εταιρείες μίσθωσης προσωπικού. Μέσα από αυτές γινόταν το ξέπλυμα των χρημάτων. Άτομα δηλώνονταν ως εργαζόμενοι σε εταιρείες-φαντάσματα. Το αρχηγείο της οργάνωσης είχε στηθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, όπου λειτουργούσε και λογιστήριο που «τακτοποιούσε» τις υποθέσεις.

Κομβικό ρόλο έπαιζαν περίπου 100 αχυράνθρωποι, άτομα χαμηλού εισοδήματος, συνήθως με προβλήματα υγείας. Ακόμη και νεκροί δηλώνονταν ως αχυράνθρωποι. Ο 57χρονος τούς πλήρωνε 1.000 ευρώ μισθό και μέσω αυτών ιδρύονταν εταιρείες ΙΚΕ, με τις οποίες λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις, ώστε να μη φαίνεται ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης ήταν ο ίδιος.

Η έκπτωση 20% και οι χορηγίες σε αστυνομικό σωματείο

Στο πλαίσιο των επαφών με αστυνομικούς, ο επιχειρηματίας είχε δώσει εντολή να παρέχεται έκπτωση 20% σε όσους επισκέπτονταν τα καταστήματά του ως πελάτες.

Παράλληλα, μέσω εταιρείας του, πραγματοποιούσε χορηγίες προς το μεγαλύτερο συνδικαλιστικό σωματείο αστυνομικών της Αττικής, καλύπτοντας δαπάνες για αποκριάτικες εκδηλώσεις.

Ο πρόεδρος του σωματείου, με τον οποίο επικοινώνησε ο ΑΝΤ1, δήλωσε ότι δεν γνώριζε για την παράνομη δραστηριότητα που αποδίδεται στον επιχειρηματία.

Διευκρίνισε ότι τα χρήματα καταβλήθηκαν απευθείας στο θέατρο όπου πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις και υποστήριξε ότι ο έλεγχος της νομιμότητας της εταιρείας δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του σωματείου.

Η καταγγελία για εκμετάλλευση γυναικών και η λειτουργία των στριπ κλαμπ

Η έρευνα για τον Άγγελο Γιαννακόπουλο είχε ξεκινήσει στα μέσα Ιανουαρίου, μετά από καταγγελία για εμπορία και εκμετάλλευση γυναικών από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι γυναίκες εγκλωβίζονταν μέσω οικονομικών χρεών, διαδικασιών έκδοσης βίζας και χρήσης ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να εξαναγκάζονται σε πορνεία.

Ο πρώην εργαζόμενος στο στριπ κλαμπ της Λεωφόρου Συγγρού περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τον τρόπο με τον οποίο το δίκτυο διέθετε γυναίκες σε καταστήματα της Αθήνας και της επαρχίας.

Όπως υποστήριξε, για την επιλογή των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων λαμβάνονταν υπόψη τόσο η οικονομική αξιοπιστία των υπευθύνων τους όσο και οι διασυνδέσεις τους με αστυνομικούς.

Σε ερώτηση εάν η οργάνωση προμήθευε με γυναίκες όλα τα στριπ κλαμπ της Συγγρού, ανέφερε:

«Όχι μόνο στη Συγγρού. Στην επαρχία, παντού. Έδιναν σε ανθρώπους που ήξεραν ότι είναι φερέγγυοι. Όχι μόνο από οικονομικής πλευράς, αλλά και από “αστυνομικής” πλευράς. Αυτοί, βέβαια, είχαν τις “καλύψεις” τους».

Αναφερόμενος στις συνθήκες εργασίας μέσα στα καταστήματα, περιέγραψε:

«Οι κοπέλες χόρευαν πάνω στην πίστα και μετά κάθονταν στα τραπέζια με τους πελάτες. Αν κάποιος πελάτης επιθυμούσε “πριβέ χορούς” και ό,τι άλλο ερμηνεύεις, πήγαινε σε αυτόν που ήταν έξω από το παραβάν».

Ο πρώην εργαζόμενος κατήγγειλε ακόμη ότι οι γυναίκες διέμεναν σε μισθωμένα σπίτια και ξενοδοχεία, υπό συνεχή επιτήρηση. Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούνταν οδηγοί, ενώ την παρακολούθησή τους αναλάμβαναν είτε άτομα που είχαν αναλάβει τη φύλαξη των χώρων είτε γυναίκες τις οποίες εμπιστευόταν η οργάνωση.

«Στα ξενοδοχεία που τις έβαζε ή σε σπίτια ήταν πάντα ελεγχόμενα. Τα σπίτια ήταν νοικιασμένα από αυτούς και έμπαιναν μέσα 8-10 κοπέλες, οι οποίες ήταν φυλασσόμενες. Αυτά τα είχαν για να τις κοιμίζουν και να τις ελέγχουν εκεί οι μπράβοι ή έβαζαν κάποια έμπιστη ως αρχηγό, η οποία τους έδινε αναφορά για τα πάντα. Χρησιμοποιούσαν και οδηγούς. Στόλο ολόκληρο».

Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που εξετάζονται περιλαμβάνονται επίσης αναφορές στον Φάνη, καθώς και συνομιλίες σχετικές με την απασχόληση γυναικών στα καταστήματα.

Σε μία από αυτές, άνδρας επικοινωνεί με τον Άγγελο για γυναίκα που ενδιαφερόταν να εργαστεί σε κλαμπ.

«Ναι, κύριε Άγγελε, καλησπέρα. Με λένε Νίκο και σας παίρνω με αφορμή μια κοπέλα η οποία ενδιαφέρεται να εργαστεί στο κλαμπ. Θα σας ξανακαλέσω σε μία ωρίτσα, μιάμιση περίπου. Ευχαριστώ».

Αντίστοιχες καταγγελίες περιλαμβάνονται και σε μαρτυρίες γυναικών που εργάζονταν σε στριπ κλαμπ της Μυκόνου, το οποίο συνδέεται με τον επιχειρηματία.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν στην Αστυνομία, πέρα από τον χορό, ορισμένες γυναίκες παρείχαν υπηρεσίες που περιλάμβαναν γενετήσιες πράξεις σε ξεχωριστό χώρο του καταστήματος.