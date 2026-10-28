Το Πολεμικό Ναυτικό ετοιμάζει στόλο από drones επιφανείας και υποβρύχια

Το Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποίησε τη δεύτερη άσκηση πειραματισμού και καινοτομίας «UVEX 2/26». Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μη επανδρωμένα οχήματα αέρος, επιφανείας και υποεπιφάνειας. Η νέα εποχή του ναυτικού πολέμου, με έναν υπερσύγχρονο στόλο αυτόνομων συστημάτων, είναι η νέα προτεραιότητα της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και του ΓΕΝ, ενισχύοντας την αποτροπής της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι εξελίξεις στο πεδίο των ναυτικών επιχειρήσεων τρέχουν με καταιγιστικούς ρυθμούς και το Αρχηγείο Στόλου αποδεικνύει στην πράξη ότι δεν παρακολουθεί απλώς τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει το μέλλον. Η ολοκλήρωση της τεχνικής άσκησης μικρής κλίμακας «UVEX 2/26», η οποία διεξήχθη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού και του Σαρωνικού κόλπου, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το Πολεμικό Ναυτικό εισέρχεται δυναμικά στην εποχή των αυτόνομων και μη επανδρωμένων συστημάτων, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου στόλου από drones επιφανείας, υποβρύχια οχήματα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η άσκηση αυτή αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά συστηματική προσπάθεια πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας στις επιχειρήσεις μη επανδρωμένων οχημάτων. Στόχος του Ναυτικού Επιτελείου είναι η πλήρης ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, προσφέροντας στις ναυτικές μας δυνάμεις πολλαπλασιαστή ισχύος απέναντι σε κάθε σύγχρονη απειλή.

Στο επιχειρησιακό πεδίο κινητοποιήθηκε ένα ευρύ φάσμα μέσων και προσωπικού από τις πλέον μάχιμες διοικήσεις του Στόλου. Μονάδες από τη Διοίκηση Φρεγατών, τη Διοίκηση Ταχέων Σκαφών, τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών, τη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού, καθώς και τη Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού, συντονίστηκαν άψογα με τα νέα τεχνολογικά μέσα.

Το πλέον ενθαρρυντικό στοιχείο της άσκησης ήταν η ευρεία συμμετοχή του ελληνικού Οικοσυστήματος Καινοτομίας και της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας. Μη επανδρωμένα οχήματα αέρος, επιφανείας και υποεπιφάνειας, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από ελληνικές εταιρείες, δοκιμάστηκαν σε πραγματικές συνθήκες, αποδεικνύοντας τις τεράστιες δυνατότητες του εγχώριου επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού.

Παράλληλα, στην άσκηση χρησιμοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν καινοτόμα συστήματα που αναπτύχθηκαν από τους στρατιωτικούς φορείς έρευνας της χώρας. Το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ΓΕΕΘΑ, το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών του ΓΕΣ, καθώς και εξειδικευμένα συστήματα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, συνέβαλαν τα μέγιστα στη διαμόρφωση ενός αρμόζοντος και ασφαλούς πλέγματος δοκιμών.

Η άσκηση «UVEX 2/26» σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε σε δύο διακριτές και ιδιαίτερα απαιτητικές φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, η οποία διαήρκεσε από τις 12 έως τις 20 Οκτωβρίου, το βάρος έπεσε στην ενδελεχή προετοιμασία, τη δοκιμή και την αξιολόγηση εν όρμω όλων των συμμετεχόντων συστημάτων. Οι τεχνικοί και τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού εξέτασαν εξονυχιστικά τις παραμέτρους λειτουργίας, τις τηλεμετρίες και τις ζεύξεις δεδομένων.

Η δεύτερη φάση, που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Οκτωβρίου, αποτέλεσε την κορύφωση της άσκησης με την έξοδο των μέσων στο πεδίο. Στην εν πλω φάση, τα συστήματα δοκιμάστηκαν σε πραγματικές θαλάσσιες συνθήκες, αντιμετωπίζοντας πολύπλοκα σενάρια που προσομοίαζαν σύγχρονες πολεμικές επιχειρήσεις.

Νέες τακτικές

Κατά τη διάρκεια των επιχειρησιακών δοκιμών εξετάστηκαν τόσο σενάρια αξιοποίησης των μη επανδρωμένων οχημάτων όσο και τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εντοπισμό και την προσβολή πλοίων επιφανείας, στόχων επί ξηράς, αλλά και άλλων μη επανδρωμένων συστημάτων.

Μία από τις πλέον εντυπωσιακές παραμέτρους της άσκησης ήταν η χρήση μέσων σε μορφή σμήνους. Η τακτική αυτή επιδιώκει την επίτευξη κορεσμού της άμυνας του αντιπάλου, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την αναχαίτιση των απειλών. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε εικονικές επιθέσεις, ενώ δοκιμάστηκαν στην πράξη και οπλισμένα drones αυτοκτονίας, τα οποία αποτελούν πλέον βασικό όπλο στις σύγχρονες συγκρούσεις.

Επιπλέον, τα μη επανδρωμένα οχήματα επιφανείας και υποεπιφάνειας αξιοποιήθηκαν σε εξειδικευμένες αποστολές αντιναρκικού πολέμου. Παράλληλα, δοκιμάστηκαν σε σενάρια προστασίας λιμένων και κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών, όπως είναι τα καλώδια επικοινωνιών και οι αγωγοί ενέργειας, τομείς που αποκτούν ζωτική σημασία για την εθνική ασφάλεια.

Ηλεκτρονικός πόλεμος

Ένα από τα πιο ουσιαστικά συμπεράσματα της άσκησης προήλθε από τη δοκιμή σεναρίων εντοπισμού και παρεμβολής μη επανδρωμένων οχημάτων με ηλεκτρονικά μέσα. Το Επιτελείο έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην αξιοποίηση των εκπομπών τηλεμετρίας και μετάδοσης εικόνας των οχημάτων, αλλά και στην εκμετάλλευση των εκπομπών δορυφορικών επικοινωνιών.

Με τη χρήση προηγμένων μέσων ηλεκτρονικών παρεμβολών, οι επιτελείς του Ναυτικού κατάφεραν να εντοπίσουν τις υφιστάμενες επικοινωνιακές τρωτότητες των αυτόνομων συστημάτων. Τα διδάγματα που εξήχθησαν από αυτή τη διαδικασία είναι ανεκτίμητης αξίας, καθώς επιτρέπουν αφενός τη θωράκιση των δικών μας συστημάτων απέναντι σε εχθρικές παρεμβολές και αφετέρου την ανάπτυξη αποτελεσματικών τακτικών εξουδετέρωσης των εχθρικών drones.

Κομβικό ρόλο στην επιτυχία της άσκησης διαδραμάτισε η ενεργός συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών, οι οποίες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση προκαταρκτικής διαβούλευσης με επιχειρησιακή δοκιμή πεδίου του Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΑΚ) του ΓΕΕΘΑ, το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών του ΓΕΣ (306 ΕΒΤ), καθώς και συστήματα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιτεύχθηκε η συνεργατική υλοποίηση ολόκληρου του επιχειρησιακού κύκλου προσβολής. Από την αρχική αποκάλυψη και τον εντοπισμό, στην παρακολούθηση, τη στοχοποίηση, την εμπλοκή, την προσβολή και την τελική αξιολόγηση του αποτελέσματος. Όπως αναφέρει το ΓΕΝ σε σχετική του ανακοίνωση, αυτός ο πλήρης κύκλος επιχειρήσεων επιβεβαίωσε ότι η σύνδεση της αμυντικής έρευνας με τις πραγματικές ανάγκες του Στόλου μπορεί να αποδώσει άμεσα και εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Εντυπωσιακή επίδειξη

Η αυλαία της άσκησης έπεσε με την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών, κατά τη διάρκεια της οποίας εκτελέστηκε ένα πυκνό και εντυπωσιακό πρόγραμμα αξιοποίησης των μη επανδρωμένων οχημάτων σε ρεαλιστικά σενάρια.

Τις εντυπωσιακές δοκιμές παρακολούθησε ο Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ, μαζί με τον Διοικητή του ΚΕΤΑΚ. Το «παρών» έδωσαν επίσης παρατηρητές και στρατιωτικοί ακόλουθοι από το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι είδαν από κοντά τα βήματα προόδου που πραγματοποιεί η Ελλάδα στον τομέα των μη επανδρωμένων ναυτικών συστημάτων.

Το Πολεμικό Ναυτικό αποδεικνύει ότι διαθέτει τη διορατικότητα και την αποφασιστικότητα να περάσει στη νέα αμυντική εποχή. Η δημιουργία ενός ισχυρού πλέγματος αυτόνομων μέσων επιφανείας, υποβρυχίων και αέρος δεν αποτελεί πλέον μελλοντικό σχεδιασμό, αλλά μια πραγματικότητα που χτίζεται βήμα-βήμα στις ελληνικές θάλασσες.