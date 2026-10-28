Εκλογές στο Ισραήλ: Προβάδισμα για το Λικούντ με 21,7%, στο 15,72% το κόμμα του Άιζενκοτ – Πάνω από το ένα τρίτο η καταμέτρηση των ψήφων

Το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου διατηρεί το προβάδισμα με 21,7% των έγκυρων ψήφων, καθώς έχουν καταμετρηθεί πάνω από 2,1 εκατομμύρια ψηφοδέλτια που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το ένα τρίτο του συνόλου. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα Yashar! του Γκάντι Άιζενκοτ με 15,72%, ακολουθούμενο από την αραβική Κοινή Λίστα με 9,22%. Τα αποτελέσματα παραμένουν προσωρινά, με το ποσοστό του Λικούντ να σημειώνει μικρή υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προβάδισμα διατηρεί το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγκεντρώνοντας το 21,7% των έγκυρων ψήφων, καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων στο Ισραήλ.
  • Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα Yashar! του Γκάντι Άιζενκοτ, με ποσοστό 15,72%, ενώ ακολουθεί η αραβική Κοινή Λίστα, η οποία συγκεντρώνει το 9,22%.
  • Έχουν καταμετρηθεί περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια ψηφοδέλτια (πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου), ωστόσο τα αποτελέσματα παραμένουν προσωρινά καθώς η καταμέτρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προβάδισμα διατηρεί το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγκεντρώνοντας το 21,7% των έγκυρων ψήφων, καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, έχουν καταμετρηθεί περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια ψηφοδέλτια, αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου των ψήφων.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα Yashar! του Γκάντι Άιζενκοτ, με ποσοστό 15,72%, ενώ ακολουθεί η αραβική Κοινή Λίστα, η οποία συγκεντρώνει το 9,22%.

Το ποσοστό του Λικούντ καταγράφει μικρή υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση, όταν ανερχόταν στο 22,24%.

Τα αποτελέσματα παραμένουν προσωρινά και μερικά, καθώς η καταμέτρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και τα ποσοστά ενδέχεται να μεταβληθούν.

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