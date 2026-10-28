Εκλογές στο Ισραήλ: Προβάδισμα για το Λικούντ με 21,7%, στο 15,72% το κόμμα του Άιζενκοτ – Πάνω από το ένα τρίτο η καταμέτρηση των ψήφων

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Προβάδισμα διατηρεί το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγκεντρώνοντας το 21,7% των έγκυρων ψήφων, καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, έχουν καταμετρηθεί περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια ψηφοδέλτια, αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου των ψήφων.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα Yashar! του Γκάντι Άιζενκοτ, με ποσοστό 15,72%, ενώ ακολουθεί η αραβική Κοινή Λίστα, η οποία συγκεντρώνει το 9,22%.

Το ποσοστό του Λικούντ καταγράφει μικρή υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση, όταν ανερχόταν στο 22,24%.

Τα αποτελέσματα παραμένουν προσωρινά και μερικά, καθώς η καταμέτρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και τα ποσοστά ενδέχεται να μεταβληθούν.