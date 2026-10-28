Γουατεμάλα: Καρατομήθηκε ο αρχηγός της αστυνομίας μετά τη δολοφονία πρώην εισαγγελέα κατά της διαφθοράς

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Την απομάκρυνση του αρχηγού της αστυνομίας της Γουατεμάλας και του υπαρχηγού του ανακοίνωσε την Τρίτη ο υπουργός Εσωτερικών, στον απόηχο της δολοφονίας πρώην εισαγγελέα που είχε καταγγείλει διασυνδέσεις μεταξύ κρατικών αξιωματούχων, ισχυρών οικονομικών παραγόντων και οργανωμένου εγκλήματος.

Ο 43χρονος Χουάν Φρανσίσκο Σολόρσανο Φόπα δολοφονήθηκε στις 17 Οκτωβρίου, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του σε αθλητικό κέντρο στην πρωτεύουσα, μπροστά στα μάτια του γιου του. Η υπόθεση προκάλεσε σοκ στη χώρα και ενέτεινε τις πιέσεις προς τις αρχές για τη διερεύνηση των καταγγελιών του.

#AHORA | Mingob destituye a David Custodio Boteo como director de la PNC, 10 días después del asesinato de Solórzano Foppa https://t.co/1HgnFKaZlH — Prensa Libre (@prensa_libre) October 27, 2026 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr 28η Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν Μετρό και Τραμ αύριο

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Νταβίντ Κουστόδιο, και ο υπαρχηγός του, Έσβιν Κιτσέ, απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο πλαίσιο διαδικασίας αξιολόγησης και θεσμικής αναδιάρθρωσης του αστυνομικού σώματος, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάρκο Αντόνιο Βιγιέδα, παρουσία του προέδρου της χώρας, Μπερνάρντο Αρέβαλο.

«Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος της διαδικασίας εξέτασης και θεσμικής αναδιάρθρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την ενίσχυση της αστυνομίας», δήλωσε ο Βιγιέδα, χωρίς να παρουσιάσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους λόγους της απομάκρυνσης των δύο αξιωματικών.

Οι καταγγελίες για διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα

Ο Σολόρσανο Φόπα είχε επανειλημμένα καταγγείλει σχέσεις μεταξύ πολιτικών, επιχειρηματιών, κρατικών υπηρεσιών και της Barrio 18, μίας από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις στη Γουατεμάλα. Είχε επίσης στρέψει δημόσια τα πυρά του κατά του Κουστόδιο, αμφισβητώντας την ακεραιότητά του.

«Πρόκειται για άνθρωπο που συνεργάζεται με το οργανωμένο έγκλημα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά σε podcast, συνδέοντας τον τότε αρχηγό της αστυνομίας με τη συγκεκριμένη συμμορία.

Ο πρώην εισαγγελέας είχε, ακόμη, κατηγορήσει τον Κουστόδιο ότι διευκόλυνε και ενθάρρυνε την απόδραση 20 ηγετικών στελεχών εγκληματικής οργάνωσης από φυλακή υψίστης ασφαλείας, περίπου έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι καταγγελίες αυτές αποτελούν μέρος του ευρύτερου πλαισίου μέσα στο οποίο διερευνάται η δολοφονία. Δεν συνιστούν, από μόνες τους, απόδειξη εμπλοκής των αξιωματικών στην υπόθεση.

Η δολοφονία σημειώνεται σε περίοδο αυξημένης εγκληματικής δραστηριότητας και εντεινόμενων πολιτικών αντιπαραθέσεων στη Γουατεμάλα, ενόψει των γενικών εκλογών του 2027.