Γουατεμάλα: Καρατομήθηκε ο αρχηγός της αστυνομίας μετά τη δολοφονία πρώην εισαγγελέα κατά της διαφθοράς

Την απομάκρυνση του αρχηγού της αστυνομίας της Γουατεμάλας και του υπαρχηγού του ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, στον απόηχο της δολοφονίας του πρώην εισαγγελέα κατά της διαφθοράς Χουάν Φρανσίσκο Σολόρσανο Φόπα. Το θύμα είχε επανειλημμένα καταγγείλει διασυνδέσεις μεταξύ κρατικών αξιωματούχων, ισχυρών οικονομικών παραγόντων και οργανωμένου εγκλήματος, στρέφοντας δημόσια τα πυρά του κατά της ηγεσίας της αστυνομίας. Η κυβέρνηση απέδωσε την απόφαση σε διαδικασία αξιολόγησης και θεσμικής αναδιάρθρωσης, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τους λόγους της αποπομπής.

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Γουατεμάλα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την απομάκρυνση του αρχηγού και του υπαρχηγού της αστυνομίας της Γουατεμάλας ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, στο πλαίσιο διαδικασίας αξιολόγησης και θεσμικής αναδιάρθρωσης.
  • Η απόφαση ελήφθη στον απόηχο της δολοφονίας του 43χρονου πρώην εισαγγελέα κατά της διαφθοράς, Χουάν Φρανσίσκο Σολόρσανο Φόπα, στις 17 Οκτωβρίου.
  • Ο πρώην εισαγγελέας είχε επανειλημμένα καταγγείλει διασυνδέσεις κρατικών αξιωματούχων με το οργανωμένο έγκλημα, αμφισβητώντας ευθέως την ακεραιότητα της ηγεσίας της αστυνομίας.

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Την απομάκρυνση του αρχηγού της αστυνομίας της Γουατεμάλας και του υπαρχηγού του ανακοίνωσε την Τρίτη ο υπουργός Εσωτερικών, στον απόηχο της δολοφονίας πρώην εισαγγελέα που είχε καταγγείλει διασυνδέσεις μεταξύ κρατικών αξιωματούχων, ισχυρών οικονομικών παραγόντων και οργανωμένου εγκλήματος.

Ο 43χρονος Χουάν Φρανσίσκο Σολόρσανο Φόπα δολοφονήθηκε στις 17 Οκτωβρίου, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του σε αθλητικό κέντρο στην πρωτεύουσα, μπροστά στα μάτια του γιου του. Η υπόθεση προκάλεσε σοκ στη χώρα και ενέτεινε τις πιέσεις προς τις αρχές για τη διερεύνηση των καταγγελιών του.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Νταβίντ Κουστόδιο, και ο υπαρχηγός του, Έσβιν Κιτσέ, απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο πλαίσιο διαδικασίας αξιολόγησης και θεσμικής αναδιάρθρωσης του αστυνομικού σώματος, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάρκο Αντόνιο Βιγιέδα, παρουσία του προέδρου της χώρας, Μπερνάρντο Αρέβαλο.

«Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος της διαδικασίας εξέτασης και θεσμικής αναδιάρθρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την ενίσχυση της αστυνομίας», δήλωσε ο Βιγιέδα, χωρίς να παρουσιάσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους λόγους της απομάκρυνσης των δύο αξιωματικών.

Οι καταγγελίες για διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα

Ο Σολόρσανο Φόπα είχε επανειλημμένα καταγγείλει σχέσεις μεταξύ πολιτικών, επιχειρηματιών, κρατικών υπηρεσιών και της Barrio 18, μίας από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις στη Γουατεμάλα. Είχε επίσης στρέψει δημόσια τα πυρά του κατά του Κουστόδιο, αμφισβητώντας την ακεραιότητά του.

«Πρόκειται για άνθρωπο που συνεργάζεται με το οργανωμένο έγκλημα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά σε podcast, συνδέοντας τον τότε αρχηγό της αστυνομίας με τη συγκεκριμένη συμμορία.

Ο πρώην εισαγγελέας είχε, ακόμη, κατηγορήσει τον Κουστόδιο ότι διευκόλυνε και ενθάρρυνε την απόδραση 20 ηγετικών στελεχών εγκληματικής οργάνωσης από φυλακή υψίστης ασφαλείας, περίπου έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι καταγγελίες αυτές αποτελούν μέρος του ευρύτερου πλαισίου μέσα στο οποίο διερευνάται η δολοφονία. Δεν συνιστούν, από μόνες τους, απόδειξη εμπλοκής των αξιωματικών στην υπόθεση.

Η δολοφονία σημειώνεται σε περίοδο αυξημένης εγκληματικής δραστηριότητας και εντεινόμενων πολιτικών αντιπαραθέσεων στη Γουατεμάλα, ενόψει των γενικών εκλογών του 2027.

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