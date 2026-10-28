Στις ΗΠΑ ο Φλάβιο Μπολσονάρου μετά την εκλογική ήττα – Του χορηγήθηκε βίζα

Ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την αναχώρησή του από τη Βραζιλία, έχοντας λάβει βίζα από την Ουάσινγκτον. Η άφιξή του επιβεβαιώθηκε από αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, έπειτα από την ήττα του στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές από τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

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Διεθνή Νέα

Στις ΗΠΑ ο Φλάβιο Μπολσονάρου μετά την εκλογική ήττα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, μετά την αναχώρησή του από τη Βραζιλία, με την Ουάσινγκτον να του έχει χορηγήσει βίζα.
  • Ο μεγαλύτερος γιος του πρώην ακροδεξιού προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, έφτασε στις ΗΠΑ νωρίς το βράδυ, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.
  • Αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε τη χορήγηση βίζας στον Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής από τον Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, μετά την αναχώρησή του από τη Βραζιλία, με την Ουάσινγκτον να του έχει χορηγήσει βίζα, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Washington Post και του CNN την Τρίτη.

Όπως ανέφεραν τα δύο αμερικανικά μέσα, επικαλούμενα πηγές τους, ο μεγαλύτερος γιος του πρώην ακροδεξιού προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, έφτασε στις ΗΠΑ νωρίς το βράδυ.

Νωρίτερα, αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών είχε επιβεβαιώσει τη χορήγηση βίζας στον Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής από τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

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