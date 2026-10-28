Στις ΗΠΑ ο Φλάβιο Μπολσονάρου μετά την εκλογική ήττα – Του χορηγήθηκε βίζα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, μετά την αναχώρησή του από τη Βραζιλία, με την Ουάσινγκτον να του έχει χορηγήσει βίζα, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Washington Post και του CNN την Τρίτη.

Όπως ανέφεραν τα δύο αμερικανικά μέσα, επικαλούμενα πηγές τους, ο μεγαλύτερος γιος του πρώην ακροδεξιού προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, έφτασε στις ΗΠΑ νωρίς το βράδυ.

Νωρίτερα, αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών είχε επιβεβαιώσει τη χορήγηση βίζας στον Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής από τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.