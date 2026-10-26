Ανατροπή στη Βραζιλία: Ο Λούλα επικράτησε στις εκλογές με 51,7% και εξασφάλισε την τέταρτη προεδρική του θητεία

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Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επικράτησε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, ανατρέποντας το αρχικό προβάδισμα του αντιπάλου του και διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις ότι η μακρά πολιτική του διαδρομή πλησίαζε στο τέλος της.

Με καταμετρημένο το 99,76% των ψήφων, ο Λούλα εξασφάλισε 51,75% έναντι 48,25% του Φλάβιο Μπολσονάρου.

Στο 14% της καταμέτρησης, ο ακροδεξιός γερουσιαστής και γιος του πρώην προέδρου της χώρας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, είχε περάσει μπροστά με 50,03%, έναντι 49,97% του υποψηφίου του Εργατικού Κόμματος.

Η νίκη του 80χρονου πολιτικού συνιστά πλήγμα για τη δυναμική της δεξιάς στη Λατινική Αμερική, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ενίσχυση συντηρητικών και δεξιών πολιτικών δυνάμεων. Ο Λούλα, με πολυετή παρουσία στην πολιτική σκηνή της χώρας, καταφέρνει έτσι να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή της Βραζιλίας.