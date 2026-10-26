Ανατροπή στη Βραζιλία: Ο Λούλα επικράτησε στις εκλογές με 51,7% και εξασφάλισε την τέταρτη προεδρική του θητεία

Ο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επικράτησε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, ανατρέποντας το αρχικό προβάδισμα του αντιπάλου του με καταμετρημένο το 99,7% των ψήφων. Η επικράτηση του 80χρονου πολιτικού διαψεύδει τις εκτιμήσεις περί τέλους της πολιτικής του διαδρομής και συνιστά πλήγμα για τη δυναμική της δεξιάς στη Λατινική Αμερική. Με τη νίκη αυτή διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας, εξασφαλίζοντας τέταρτη προεδρική θητεία.

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Διεθνή Νέα

Βραζιλία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επικράτησε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, ανατρέποντας το αρχικό προβάδισμα του αντιπάλου του.
  • Με καταμετρημένο το 99,9% των ψήφων, ο Λούλα εξασφάλισε τη νίκη, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις ότι η μακρά πολιτική του διαδρομή πλησίαζε στο τέλος της.
  • Η νίκη του 80χρονου πολιτικού συνιστά πλήγμα για τη δυναμική της δεξιάς στη Λατινική Αμερική, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας.

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Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επικράτησε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, ανατρέποντας το αρχικό προβάδισμα του αντιπάλου του και διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις ότι η μακρά πολιτική του διαδρομή πλησίαζε στο τέλος της.

Με καταμετρημένο το 99,76% των ψήφων, ο Λούλα εξασφάλισε 51,75% έναντι 48,25% του Φλάβιο Μπολσονάρου.

Στο 14% της καταμέτρησης, ο ακροδεξιός γερουσιαστής και γιος του πρώην προέδρου της χώρας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, είχε περάσει μπροστά με 50,03%, έναντι 49,97% του υποψηφίου του Εργατικού Κόμματος.

Η νίκη του 80χρονου πολιτικού συνιστά πλήγμα για τη δυναμική της δεξιάς στη Λατινική Αμερική, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ενίσχυση συντηρητικών και δεξιών πολιτικών δυνάμεων. Ο Λούλα, με πολυετή παρουσία στην πολιτική σκηνή της χώρας, καταφέρνει έτσι να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή της Βραζιλίας.

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