Προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία: Προβάδισμα Λούλα στα πρώτα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου

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Προβάδισμα στην καταμέτρηση των ψήφων στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία διατηρεί ο Λούλα ντα Σίλβα, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα στοιχεία της εκλογικής αρχής, έναντι του Φλάβιο Μπολσονάρου.

Με καταμετρημένο το 5,02% των ψήφων, ο αριστερός πρόεδρος συγκεντρώνει το 51,16% των έγκυρων ψηφοδελτίων, ενώ ο δεξιός αντίπαλός του λαμβάνει το 48,84%.

Στα ποσοστά αυτά δεν περιλαμβάνονται τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια, ενώ η καταμέτρηση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.