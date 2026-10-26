Προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία: Προβάδισμα Λούλα στα πρώτα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου

Το προβάδισμα στην καταμέτρηση των ψήφων στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία διατηρεί ο Λούλα ντα Σίλβα έναντι του Φλάβιο Μπολσονάρου, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα στοιχεία της εκλογικής αρχής. Με καταμετρημένο το 5,02% των ψήφων, ο αριστερός πρόεδρος συγκεντρώνει το 51,16% των έγκυρων ψηφοδελτίων έναντι 48,84% του αντιπάλου του. Στα ποσοστά αυτά δεν περιλαμβάνονται τα λευκά και τα άκυρα, καθώς η καταμέτρηση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

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Διεθνή Νέα

Προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το προβάδισμα στην καταμέτρηση των ψήφων στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία διατηρεί ο Λούλα ντα Σίλβα, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα στοιχεία της εκλογικής αρχής, έναντι του Φλάβιο Μπολσονάρου.
  • Με καταμετρημένο το 5,02% των ψήφων, ο αριστερός πρόεδρος συγκεντρώνει το 51,16% των έγκυρων ψηφοδελτίων, ενώ ο δεξιός αντίπαλός του λαμβάνει το 48,84%.
  • Στα ποσοστά αυτά δεν περιλαμβάνονται τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια, ενώ η καταμέτρηση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προβάδισμα στην καταμέτρηση των ψήφων στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία διατηρεί ο Λούλα ντα Σίλβα, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα στοιχεία της εκλογικής αρχής, έναντι του Φλάβιο Μπολσονάρου.

Με καταμετρημένο το 5,02% των ψήφων, ο αριστερός πρόεδρος συγκεντρώνει το 51,16% των έγκυρων ψηφοδελτίων, ενώ ο δεξιός αντίπαλός του λαμβάνει το 48,84%.

Στα ποσοστά αυτά δεν περιλαμβάνονται τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια, ενώ η καταμέτρηση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

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