Προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία: Προβάδισμα Λούλα στα πρώτα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου

Προβάδισμα στην καταμέτρηση των ψήφων στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία διατηρεί ο Λούλα ντα Σίλβα, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα στοιχεία της εκλογικής αρχής, έναντι του Φλάβιο Μπολσονάρου.
Με καταμετρημένο το 5,02% των ψήφων, ο αριστερός πρόεδρος συγκεντρώνει το 51,16% των έγκυρων ψηφοδελτίων, ενώ ο δεξιός αντίπαλός του λαμβάνει το 48,84%.
Στα ποσοστά αυτά δεν περιλαμβάνονται τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια, ενώ η καταμέτρηση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.
Luiz Inácio Lula da Silva lidera el escrutinio de las elecciones presidenciales en Brasil con un 51,16 % de los votos, por delante de Flávio Bolsonaro, que obtiene un 48,84 %, cuando se ha escrutado el 5 % del censo. https://t.co/PaHYRajryg https://t.co/ZChRbOvoA8
— EFE Noticias (@EFEnoticias) October 25, 2026