Λαμίν Γιαμάλ: «Κάποια μέρα θα έρθει η ώρα μου» – Το μήνυμα μετά την τρίτη θέση στη Χρυσή Μπάλα

Ο Λαμίν Γιαμάλ εμφανίστηκε με αυτοπεποίθηση μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης στη Χρυσή Μπάλα του 2026, εκφράζοντας τη σιγουριά ότι στο μέλλον θα κατακτήσει την κορυφαία ατομική διάκριση. Ο 19χρονος σταρ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος αναδείχθηκε για τρίτη διαδοχική χρονιά κορυφαίος νεαρός ποδοσφαιριστής τερματίζοντας πίσω από τους Χάρι Κέιν και Κιλιάν Μπαπέ, τόνισε ότι προτεραιότητά του παραμένει να βοηθά την ομάδα του να κερδίζει.

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Αθλητισμός

Λαμίν Γιαμάλ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Λαμίν Γιαμάλ κατέλαβε την τρίτη θέση στη Χρυσή Μπάλα του 2026, πίσω από τον Χάρι Κέιν και τον Κιλιάν Μπαπέ.
  • Σε ανάρτησή του στο Instagram εμφανίστηκε χωρίς βιασύνη, ξεκαθαρίζοντας πως παραμένει προσηλωμένος στους στόχους του με τη σιγουριά ότι στο μέλλον θα έρθει η ώρα του.
  • Παρά την απουσία του από την κορυφή, ο νεαρός άσος συνέχισε τη συλλογή ατομικών διακρίσεων, καθώς αναδείχθηκε για τρίτη διαδοχική χρονιά κορυφαίος νεαρός ποδοσφαιριστής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αυτοπεποίθηση και χωρίς διάθεση να βιαστεί εμφανίστηκε ο Λαμίν Γιαμάλ μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης στη Χρυσή Μπάλα του 2026, ξεκαθαρίζοντας πως παραμένει προσηλωμένος στους στόχους του και πιστεύει ότι στο μέλλον θα καταφέρει να κατακτήσει την κορυφαία ατομική διάκριση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

«Θα συμβεί. Τα καλά πράγματα χρειάζονται χρόνο και έχω εμπιστοσύνη στην πορεία που χαράζω. Χωρίς βιασύνη, με ελπίδα και με τη σιγουριά ότι κάποια μέρα θα έρθει η ώρα μου», έγραψε ο 19χρονος σταρ της Μπαρτσελόνα σε ανάρτησή του στο Instagram την Τρίτη (27/10).

Ο Ισπανός εξτρέμ συνεχάρη παράλληλα τους νικητές της ψηφοφορίας, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητά του παραμένει η αγωνιστική επιτυχία της ομάδας του. «Θα επικεντρωθώ σε αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία: να βοηθήσω την Μπαρτσελόνα να κερδίζει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γιαμάλ συγκαταλεγόταν στα φαβορί για το βραβείο, ωστόσο κατέλαβε την τρίτη θέση, πίσω από τον Άγγλο επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου, Χάρι Κέιν, και τον Γάλλο φορ της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Μπαπέ.

Παρά την απουσία του από την κορυφή, ο νεαρός άσος συνέχισε τη συλλογή ατομικών διακρίσεων, καθώς αναδείχθηκε για τρίτη διαδοχική χρονιά κορυφαίος νεαρός ποδοσφαιριστής. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας για τη Χρυσή Μπάλα, πίσω από τον Ουσμάν Ντεμπελέ της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η φιλοδοξία του να βρεθεί στην κορυφή δεν αποτελεί, πάντως, κάτι καινούργιο. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Γιαμάλ είχε δηλώσει ότι θεωρούσε πως άξιζε να κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα, τοποθετώντας μάλιστα τον εαυτό του, μαζί με τον Κιλιάν Μπαπέ, ανάμεσα στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου.

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