Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 80-75: «Καθάρισε» με Ναν και είπε «ΟΧΙ» στους Ιταλούς

Με τον Κέντρικ Ναν να παίρνει την ομάδα στις πλάτες του στα κρίσιμα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 80-75, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για το «τριφύλλι», ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 20 πόντους και καθοριστικές επιθετικές ενέργειες στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν η ιταλική ομάδα έβαλε δύσκολα στους «πράσινους» και διεκδίκησε μέχρι τέλους τη νίκη, ο Ναν δήλωσε παρών και έδωσε τις λύσεις που χρειάζονταν.

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε χρόνο για να βρει ρυθμό, όμως σταδιακά ανέβασε την απόδοσή του και κατάφερε να αποκτήσει προβάδισμα, φτάνοντας ακόμη και στο +12 (39-27). Η Αρμάνι, ωστόσο, δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να αισθανθούν ασφαλείς.

Με τον Ντέβον Χολ να δίνει σημαντικές λύσεις από την περιφέρεια, οι Ιταλοί επέστρεψαν δυναμικά στο παιχνίδι, μειώνοντας τη διαφορά και μεταφέροντας την πίεση στην πλευρά του Παναθηναϊκού.

Η εικόνα έγινε ακόμη πιο δύσκολη για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην τρίτη περίοδο. Η Αρμάνι ανέβασε την έντασή της, κυριάρχησε στα επιθετικά ριμπάουντ και βρήκε δεύτερες ευκαιρίες, φτάνοντας μέχρι το 42-46 και ανατρέποντας τα δεδομένα.

Οι Ιταλοί παρέμειναν απειλητικοί χάρη στην επιμονή τους κοντά στο καλάθι, με τα επιθετικά ριμπάουντ να αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους γηπεδούχους. Ο Παναθηναϊκός, πάντως, δεν έχασε την επαφή του με το σκορ και με πρωταγωνιστή τον Ναν έμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση της νίκης.

Στην τέταρτη περίοδο, κάθε κατοχή είχε τεράστια σημασία. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάρει ξανά τον έλεγχο, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και τον Ναν να δίνουν πολύτιμες λύσεις, όμως η Αρμάνι αρνήθηκε να παραδοθεί.

Το παιχνίδι μπήκε στο τελευταίο τρίλεπτο με το σκορ στο 71-71, ενώ λίγο αργότερα οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά με 73-74, έπειτα από τρίποντο του Κόουλ.

Η απάντηση των «πρασίνων» ήρθε στα 52,4 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, όταν πήραν ξανά το προβάδισμα με 75-74. Η άμυνα έκανε τη δουλειά της και η μπάλα πέρασε στα χέρια του ανθρώπου που μπορούσε να κρίνει την αναμέτρηση.

Ο Ναν πήρε την ευθύνη στην πιο κρίσιμη επίθεση και επιτέθηκε αποφασιστικά προς το καλάθι, πετυχαίνοντας λέι απ για το 77-74, μόλις 6,7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Ο Χολ μείωσε σε 77-75 με μία εύστοχη βολή, αλλά η Αρμάνι δεν κατάφερε να βρει το σουτ που θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση. Η προσπάθεια του Μάθιους κατέληξε σε airball και ο Παναθηναϊκός σφράγισε τη νίκη από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Πέρα από τους 20 πόντους του Ναν, σημαντική ήταν η συνεισφορά του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος πρόσθεσε 13 πόντους, και του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11.

Για την Αρμάνι, ο Ντέβον Χολ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 40-37, 60-61, 80-75