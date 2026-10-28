ΟΗΕ: Πιέσεις για να αποσυρθεί η υποψηφιότητα της Νουσεϊμπέ – Στο επίκεντρο οι καταγγελίες για το Σουδάν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την αντίθεσή τους στην ανάδειξη της Λάνα Νουσεϊμπέ, υποψήφιας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τη θέση της επόμενης Γενικής Γραμματέως του ΟΗΕ, εκφράζουν οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλώντας τις μεγάλες δυνάμεις να εμποδίσουν την εκλογή της.

Αιτία είναι οι καταγγελίες περί υποστήριξης των παραστρατιωτικών δυνάμεων που πολεμούν τον τακτικό στρατό στο Σουδάν.

Η 48χρονη Νουσεϊμπέ εισήλθε στην κούρσα διαδοχής του Αντόνιο Γκουτέρες την περασμένη εβδομάδα, σε μια περίοδο κατά την οποία καμία υποψηφιότητα δεν φαίνεται να έχει εξασφαλίσει ευρεία συναίνεση.

Η θητεία του νυν Γενικού Γραμματέα ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους.

Οι καταγγελίες για τον ρόλο των ΗΑΕ στο Σουδάν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορούνται από τον σουδανικό τακτικό στρατό και διεθνείς παρατηρητές ότι παρέχουν εξοπλισμό και υποστήριξη στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), οι οποίες μάχονται εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων. Το Άμπου Ντάμπι απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί εμπλοκής του στη σύγκρουση.

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει προκαλέσει τεράστιες ανθρώπινες απώλειες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 200.000 νεκρούς, ενώ η χώρα βιώνει μία από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως.

Σε κοινή διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου τεσσάρων μη κυβερνητικών οργανώσεων, ο Κεν Ροθ, εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch), χαρακτήρισε την υποψηφιότητα της Νουσεϊμπέ «εντελώς ανάρμοστη», υποστηρίζοντας ότι η στάση της δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των καταγγελιών.

Former United Arab Emirates diplomat Lana Nusseibeh STILL won’t admit the UAE sent arms and mercenaries to the genocidal Rapid Support Forces in Sudan. She says she wants to end the war but won’t admit that her government is fueling it. She should NEVER be UN secretary general. https://t.co/7U1hVuSG9l — Kenneth Roth (@KenRoth) October 27, 2026

Από την πλευρά της, η Κέιτ Φέργκιουσον, συνδιευθύντρια της βρετανικής οργάνωσης Protection Approaches, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η υποψήφια θα μπορούσε να λειτουργήσει ανεξάρτητα από τη χώρα της.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο αυταρχικά καθεστώτα να επιχειρήσουν να επηρεάσουν τη λειτουργία του ΟΗΕ, ενδεχομένως με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε να ενισχύσουν τον έλεγχό τους στον διεθνή οργανισμό.

Η απάντηση της Νουσεϊμπέ και η δέσμευση για λογοδοσία

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το Σουδάν, κατά τη διάρκεια ακρόασης στον ΟΗΕ την Τρίτη, η Νουσεϊμπέ υπογράμμισε ότι ο τερματισμός του πολέμου θα αποτελέσει καθοριστικό κριτήριο για την επιτυχία του επόμενου Γενικού Γραμματέα.

Καταδίκασε τις φρικαλεότητες που αποδίδονται στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης και δήλωσε ότι, εφόσον αναλάβει το αξίωμα, θα στηρίξει τις προσπάθειες των μηχανισμών του ΟΗΕ για τη διερεύνηση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών.

«Εάν επιλεγώ, θα είμαι η Γενική Γραμματέας όλων», διαβεβαίωσε, τονίζοντας ότι η πίστη της θα είναι προσηλωμένη στον ΟΗΕ και στον Καταστατικό Χάρτη του. Διευκρίνισε, επίσης, ότι έχει λάβει άδεια από τα καθήκοντά της ως υπουργού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προκειμένου να διεκδικήσει τη θέση.

Η διαδικασία εκλογής του νέου Γενικού Γραμματέα

Για την επιλογή του νέου επικεφαλής του ΟΗΕ απαιτείται η εξασφάλιση τουλάχιστον εννέα ψήφων στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας, χωρίς βέτο από κάποιο από τα πέντε μόνιμα μέλη: τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Ρωσία και την Κίνα.

Εφόσον διαμορφωθεί η απαιτούμενη συναίνεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το όνομα του προτεινόμενου υποψηφίου ή της υποψήφιας υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την επικύρωση του διορισμού.

Η υποψηφιότητα της Νουσεϊμπέ αναμένεται, συνεπώς, να βρεθεί στο επίκεντρο διπλωματικών διεργασιών, καθώς οι καταγγελίες για τον ρόλο των ΗΑΕ στον πόλεμο του Σουδάν ενδέχεται να επηρεάσουν τις ισορροπίες και τις αποφάσεις των κρατών-μελών.