Λούλα: «Επαίσχυντη» η αναχώρηση Μπολσονάρου στις ΗΠΑ – Στο επίκεντρο έρευνα για ξέπλυμα χρήματος

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«Επαίσχυντη» χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, την αναχώρηση του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να παραμείνει στη χώρα και να αποδείξει την αθωότητά του στο πλαίσιο της έρευνας για υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Σύμφωνα με το CNN Brasil, ο 45χρονος γερουσιαστής ταξίδεψε αεροπορικώς στις ΗΠΑ μαζί με τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους. Την είδηση της άφιξής του επιβεβαίωσαν πηγές από την αμερικανική κυβέρνηση και το οικογενειακό περιβάλλον του.

Η αναχώρησή του σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία για την παράδοση των διαβατηρίων του, κατόπιν εντολής του δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου, Αλεσάντρ ντι Μοράις.

Τη Δευτέρα, ο Μπολσονάρου είχε γνωστοποιήσει ότι η αστυνομία τού είχε ζητήσει να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα. Παράλληλα, είχε διαψεύσει τις πληροφορίες ότι σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη Βραζιλία, διαβεβαιώνοντας ότι θα συμμορφωνόταν με την εντολή των αρχών.

Ωστόσο, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters, δεν παρέδωσε τα διαβατήριά του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, με αποτέλεσμα τα ταξιδιωτικά έγγραφά του να ακυρωθούν.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, πρωτότοκος γιος του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, βρίσκεται υπό έρευνα για πιθανή εμπλοκή σε υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, κατηγορίες τις οποίες αρνείται.