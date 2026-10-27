Serie A: Θρίλερ στη Ρώμη, ανατροπή στο Τορίνο και παράσταση έξι γκολ από τη Λάτσιο

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Γκολ, ανατροπές και εντυπωσιακές παραστάσεις περιλάμβανε η 9η αγωνιστική της Serie A, με την Ρόμα να επικρατεί με 4-2 της Κάλιαρι, την Κόμο να φεύγει με σπουδαίο διπλό από το Τορίνο με 3-1 και την Λάτσιο να διαλύει τη Σασουόλο με 6-2, πανηγυρίζοντας την πέμπτη διαδοχική νίκη της.

Στο «Olimpico», η Ρόμα χρειάστηκε να επιστρατεύσει τα αποθέματά της για να κάμψει την αντίσταση της Κάλιαρι, η οποία πάλεψε μέχρι τα τελευταία λεπτά και έβαλε δύσκολα στους γηπεδούχους.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 10ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ενζολά, όμως η απάντηση των «τζαλορόσι» ήταν άμεση. Ο Λούλι ισοφάρισε στο 15′ και ο Πιζίλι ολοκλήρωσε την ανατροπή μόλις έξι λεπτά αργότερα, διαμορφώνοντας το 2-1.

Η Κάλιαρι, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και στο 81′ έφερε ξανά το παιχνίδι στα ίσα με τον Ντανιέλε Μαλντίνι, προκαλώντας συναγερμό στις τάξεις των Ρωμαίων.

Η τελευταία λέξη, όμως, ανήκε στη Ρόμα. Ο Μόρα στο 85′ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους γηπεδούχους, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Μάλεν διαμόρφωσε το τελικό 4-2, σφραγίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο.

Στο βασικό σχήμα της Ρόμα βρέθηκε ξανά ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε με δραματικό τρόπο.

Μεγάλη νίκη πανηγύρισε και η Κόμο, η οποία πέρασε από την έδρα της Τορίνο με 3-1, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Η «γκρανάτα» πήρε το προβάδισμα στο 24′ με τον Τσε Άνταμς και κράτησε το 1-0 για το μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Η Κόμο, με τον Τάσο Δουβίκα στην κορυφή της επίθεσης, πίεσε για την ισοφάριση και δικαιώθηκε στο 82′, όταν ο Ραμόν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Η συνέχεια ήταν καταιγιστική. Στο 87′, ο Παζ υπέγραψε την ανατροπή με εξαιρετικό τελείωμα, έχοντας προηγουμένως συμβάλει και στο πρώτο γκολ της ομάδας του. Στις καθυστερήσεις, ο Μπατούτινα έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Η παράσταση της αγωνιστικής δόθηκε από τη Λάτσιο, η οποία πέρασε σαν σίφουνας από την έδρα της Σασουόλο, επικρατώντας με το εμφατικό 6-2 και φτάνοντας τις πέντε συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα.

Οι «λατσιάλι» μπήκαν αποφασισμένοι από το πρώτο λεπτό και προηγήθηκαν μόλις στο 2′ με τον Τέιλορ. Ο Ίσακσεν στο 13′ και ο Φλοριάνι στο 16′ ανέβασαν γρήγορα τον δείκτη του σκορ, ενώ ο Τζακάνι σκόραρε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, διαμορφώνοντας το 4-2.

Η Σασουόλο προσπάθησε να μείνει στη διεκδίκηση του αποτελέσματος, με τους Τόρστβεντ και Εσπόζιτο να βρίσκουν δίχτυα, όμως η επιθετική ισχύς της Λάτσιο αποδείχθηκε καθοριστική.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Νοσλίν πέτυχε δύο γκολ, στο 55′ και στο 65′, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της ομάδας του. Η Λάτσιο είχε, μάλιστα, την ευκαιρία να πετύχει ακόμη μεγαλύτερο σκορ, αλλά ο τερματοφύλακας της Σασουόλο, Στέφανο Τουράτι, απέκρουσε δύο πέναλτι, των Τζακάνι στο 50′ και Φρατέζι στο 61′.

Η βαθμολογία: