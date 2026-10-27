Πέθανε ο ηθοποιός Αλέξης Σταυράκης

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Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Αλέξης Σταυράκης, με τον Σπύρο Μπιμπίλα να κάνει γνωστή την είδηση μέσω ανάρτησης.

Ο Αλέξης Σταυράκης σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου και ενσάρκωσε σπουδαίους ρόλους στο Εθνικό Θέατρο καθώς και στην Επίδαυρο.

Συμμετείχε σε τηλεοπτικές σειρές, θεατρικές παραστάσεις, καθώς και σε μεταγλωτισμένες τηλεοπτικές παραγωγές.

Είχε επίσης ασχοληθεί με τη μεταγλώττιση, όπως για τον «Βασιλιά των Λιονταριών» και τον «Πινόκιο».

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε:

«Αντίο Αλεξη! Ένας σπουδαίος ηθοποιός μας που λάμπρυνε το θέατρό μας με σπουδαίους ρόλους, στην Επίδαυρο και στο Εθνικό Θέατρο, που είχε αποτραβηχτεί αρκετά χρόνια, έφυγε από τη ζωή. Είχα την τύχη να έχουμε τελειώσει την ίδια σχολή, τη Δραματική Σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου. Αντίο Αλέξη Σταυράκη! Σ’ ευχαριστούμε για όσα έδωσες στην τέχνη μας».