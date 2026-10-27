Γιώργος Κωνσταντίνου: «Δεν έβγαλα ποτέ τη ζωή μου στα μανταλάκια – Ίσως αυτό το εκτίμησε ο κόσμος»

Στο «Στούντιο 4» μίλησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή, αναφέρθηκε στο γεγονός πως στη διάρκεια της πορείας του προστάτεψε την προσωπική του ζωή. Μάλιστα, δήλωσε πως στεναχωριέται όταν ανοίγει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και βλέπει άλλους να εκθέτουν προσωπικά τους ζητήματα.

Ανάμεσα σε άλλα, στη συνέντευξή του ο Γιώργος Κωνσταντίνου είπε: «Δεν έβγαλα ποτέ τη ζωή μου στα μανταλάκια, που λένε. Δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Και ίσως αυτό το εκτίμησε ο κόσμος».

Όταν η δημοσιογράφος του είπε ότι διασφαλίζει πάντα την προσωπική του ζωή και δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για εκείνη, ο σπουδαίος ηθοποιός ανέφερε: «Ναι. Γιατί εγώ θέλω να ξέρω για τους άλλους; Θα ήθελα να βάλω το μάτι στην κλειδαρότρυπα να δω τι κάνει ο ένας κι ο άλλος; Πολλές φορές μάλιστα στενοχωριέμαι, γιατί ανοίγω αναγκαστικά το ίντερνετ, το Instagram κλπ, και βλέπω αυτές τις παρουσιάσεις που κάνουν: “Αυτή είναι η γυναίκα μου, ξέρετε τσακώθηκα χθες μαζί της”, “Αυτός σκοτώθηκε με την άλλη”. Τι είναι αυτά τα πράγματα;».

«Και βιογραφία που έχω γράψει, είπα από την αρχή ότι: “Προσέξτε, δεν έχει μέσα ούτε σκάνδαλα, ούτε αποκαλύψεις, ούτε τίποτα. Είναι καταπληκτικό βιβλίο να το πετάξεις στο τζάκι τα Χριστούγεννα, να το κάψετε, να σας ζεστάνει. Από την αρχή σας το λέω, μην προχωρήσετε παρακάτω”. Το ξεκαθαρίζω», συνέχισε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.