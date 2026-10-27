Η «χαμένη» πόλη του Ιούλιου Καίσαρα αποκαλύπτεται: Στο φως ρωμαϊκή έπαυλη και επιβλητικός ναός στη νότια Γαλλία

Η γαλλική Ριβιέρα, γνωστή σήμερα για την κοσμοπολίτικη αύρα της, κρύβει στα σπλάχνα της ολόκληρα κεφάλαια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στην καρδιά της σύγχρονης πόλης Φρεζύς —που κατά την αρχαιότητα άκμασε ως το σπουδαίο ρωμαϊκό επίνειο Forum Julii, ιδρυμένο από τον ίδιο τον Ιούλιο Καίσαρα— η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως μια εντυπωσιακή ανακάλυψη.

Σαρώνοντας το υπέδαφος, οι ερευνητές «ξαναζωντάνεψαν» την καθημερινότητα και τη λατρεία των αρχαίων κατοίκων, ξεθάβοντας μια πολυτελή ρωμαϊκή οικία (domus), περίτεχνα μαρμάρινα αντικείμενα και τα επιβλητικά θεμέλια ενός μνημειώδους κτιρίου, το οποίο οι ειδικοί πιθανολογούν ότι αποτελούσε έναν χαμένο, μεγαλοπρεπή ναό της πόλης.

Αρχαιολόγοι στη γαλλική πόλη Φρεζύς (Fréjus) έφεραν στο φως μια ρωμαϊκή οικία (domus), μια μαρμάρινη λεκάνη και τα κατάλοιπα μιας μνημειώδους κατασκευής, η οποία ενδέχεται να αποτελούσε τμήμα ενός αρχαίου ναού ή ιερού.

Τα ευρήματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στην οδό Aubenas (απέναντι από το νηπιαγωγείο Aulézy), στο ιστορικό κέντρο της Φρεζύς (στο διαμέρισμα Βαρ, στη νοτιοανατολική Γαλλία).

Οι ανασκαφές πραγματοποιούνται από αρχαιολόγους του δήμου στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης έρευνας για την αστική ανάπτυξη του Forum Julii (του ρωμαϊκού οικισμού που βρίσκεται κάτω από τη σύγχρονη πόλη). «Οι ανασκαφές προσφέρουν νέα στοιχεία για τη ρυμοτομία και την κατοίκηση αυτού του σημαντικού ρωμαϊκού αστικού κέντρου», αναφέρει ο Πιερ Εξκοφόν (Pierre Excoffon), διευθυντής της αρχαιολογικής υπηρεσίας της πόλης Φρεζύς.

Στο φως τα θεμέλια ενός πιθανού ρωμαϊκού ναού

Μία από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις είναι τα κατάλοιπα ενός μνημειώδους συγκροτήματος, το οποίο βρίσκεται κοντά στη διασταύρωση του cardo maximus και του decumanus maximus, των κύριων οδικών αξόνων βορρά-νότου και ανατολής-δύσης της ρωμαϊκής πόλης.

Αυτές οι οδικές αρτηρίες αποτελούσαν τον κεντρικό σκελετό του ρωμαϊκού πολεοδομικού σχεδιασμού, συνδέοντας σημαντικά δημόσια, θρησκευτικά και οικιστικά κτήρια. Οι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι τα μνημειώδη αυτά κατάλοιπα ενδέχεται να ανήκουν σε έναν ναό ή ιερό, αν και η αναγνώριση παραμένει προσωρινή εν αναμονή περαιτέρω έρευνας.

Η εξέχουσα θέση του κτίσματος στο δίκτυο των αρχαίων δρόμων υποδηλώνει ότι πιθανόν διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στο κοινωνικό ή θρησκευτικό τοπίο του Forum Julii. Θα απαιτηθεί περαιτέρω αρχαιολογική ανάλυση προκειμένου να προσδιοριστεί η αρχική λειτουργία του κτηρίου, η αρχιτεκτονική του διάταξη, καθώς και η σχέση του με την περιβάλλουσα αστική συνοικία.

Πολυτελής ρωμαϊκή οικία και μια περίτεχνη μαρμάριννη λεκάνη στο φως

Οι ανασκαφές κοντά στο μνημειώδες συγκρότημα αποκάλυψαν επίσης μια πλήρως αποκαλυμμένη ρωμαϊκή οικία (domus), προσφέροντας στοιχεία για την οικιστική αρχιτεκτονική της αρχαίας πόλης.

Η κατοικία είχε άμεση πρόσβαση στον cardo maximus και ήταν οργανωμένη γύρω από ένα αίθριο (atrium) —έναν κεντρικό χώρο που λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς για τις οικιακές δραστηριότητες και παρείχε πρόσβαση στα γειτονικά δωμάτια.

Ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά στοιχεία που διασώθηκαν είναι ένα δάπεδο από έγχρωμο σκυρόδεμα και μια μαρμάρινη λεκάνη, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για τα διακοσμητικά στοιχεία και την εσωτερική διαρρύθμιση του ακινήτου.

Οι ανακαλύψεις αυτές δίνουν στους αρχαιολόγους την ευκαιρία να εξετάσουν πώς ήταν οργανωμένα τα κτήρια κατοικιών κατά μήκος των κύριων οδών του Forum Julii. Οι προκαταρκτικές παρατηρήσεις υποδηλώνουν επίσης ότι η περιβάλλουσα οικιστική συνοικία ενδέχεται να περιλάμβανε δύο ή τρεις ξεχωριστές οικίες, αν και είναι απαραίτητη η περαιτέρω ανασκαφή για να προσδιοριστεί η έκταση και η διάταξη αυτών των ιδιοκτησιών.

Φέρνοντας στο φως τα μυστικά του ρωμαϊκού Forum Julii

Το Forum Julii ήταν ένας σημαντικός ρωμαϊκός οικισμός στην επαρχία της Γαλατίας Ναρβωνίτιδας (Gallia Narbonensis), ο οποίος εξελίχθηκε σε ένα σπουδαίο αστικό και ναυτικό κέντρο κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.

Η σύγχρονη πόλη Φρεζύς διατηρεί μια εκτεταμένη αρχαιολογική κληρονομιά, η οποία περιλαμβάνει τα κατάλοιπα ενός αμφιθεάτρου, ενός υδραγωγείου και άλλων μνημειωδών κατασκευών που συνδέονται με το ρωμαϊκό της παρελθόν.

Οι πρόσφατες ανασκαφές αποτελούν μέρος ενός συνεχιζόμενου προγράμματος αρχαιολογικής έρευνας στο κέντρο της πόλης, το οποίο ξεκίνησε την άνοιξη του 2026. Κατά τη διάρκεια των Ευρωπαϊκών Ημερών Αρχαιολογίας τον Ιούνιο, ένας από τους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης άνοιξε για το κοινό, επιτρέποντας στους επισκέπτες να παρακολουθήσουν το έργο των δημοτικών αρχαιολόγων και να μάθουν περισσότερα για τα σωζόμενα κατάλοιπα του αρχαίου οικισμού.

Οι έρευνες στην οδό Aubenas συνεχίζονται, με τους αρχαιολόγους να προσπαθούν να προσδιορίσουν τη φύση του πιθανού ιερού και να ανασυνθέσουν τη ρυμοτομία της γειτονικής οικιστικής συνοικίας.

Τα ευρήματα αναμένεται να συμβάλουν σε μια πιο λεπτομερή κατανόηση της αστικής ανάπτυξης του Forum Julii και της οργάνωσης της ρωμαϊκής πόλης, μεγάλο μέρος της οποίας παραμένει θαμμένο και προστατευμένο κάτω από τη σύγχρονη Φρεζύς.