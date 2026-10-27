Η μαγνητική ασπίδα της Γης «κλυδωνίζεται» ανομοιόμορφα – Οι επιστήμονες ανακάλυψαν την αιτία

Νέες υπολογιστικές προσομοιώσεις από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Όουλου στη Φινλανδία αποκαλύπτουν γιατί τα κύματα στα όρια της μαγνητόσφαιρας της Γης εμφανίζουν διαφορετική ένταση από περιοχή σε περιοχή. Η αιτία βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο το μαγνητικό πεδίο του ηλιακού ανέμου αλληλεπιδρά με το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη μας, εξασθενώντας τα κύματα ανομοιόμορφα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Επιστήμη & Τεχνολογία

Νέες προσομοιώσεις σε υπολογιστές αποκαλύπτουν μια απροσδόκητη αλληλεπίδραση ανάμεσα στον ηλιακό άνεμο και τη μαγνητική ασπίδα της Γης. Φωτογραφία: Pexels 
Νέες προσομοιώσεις σε υπολογιστές αποκαλύπτουν μια απροσδόκητη αλληλεπίδραση ανάμεσα στον ηλιακό άνεμο και τη μαγνητική ασπίδα της Γης. Φωτογραφία: Pexels 
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέες προηγμένες προσομοιώσεις ρίχνουν φως στους περίεργους «κλυδωνισμούς» και την ανομοιόμορφη συμπεριφορά που παρατηρούνται στα όρια της μαγνητικής ασπίδας της Γης.
  • Σύμφωνα με μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Όουλου, ο ηλιακός άνεμος μπορεί να εξασθενήσει τα κύματα Κέλβιν-Χέλμχολτζ που ο ίδιος δημιουργεί κατά μήκος της μαγνητόσφαιρας.
  • Τα υπολογιστικά μοντέλα έδειξαν ότι το πεδίο του ηλιακού ανέμου απλώνεται ασύμμετρα, με την ισχυρότερη κυματική δραστηριότητα να καταγράφεται στο χειμερινό ημισφαίριο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η αόρατη ασπίδα του πλανήτη μας, το μαγνητικό πεδίο που μας προστατεύει καθημερινά από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία, κρύβει μυστικά που τώρα αρχίζουν να αποκαλύπτονται.

Κι αν η σκοτεινή ενέργεια ήταν κάποτε αρνητική; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν μια ανατρεπτική νέα πιθανότητα

Για χρόνια, οι επιστήμονες παρατηρούσαν περίεργους «κλυδωνισμούς» και μια ανομοιόμορφη συμπεριφορά στα όρια αυτής της ασπίδας, χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν το γιατί.

Την απάντηση έρχονται να δώσουν νέες, προηγμένες προσομοιώσεις σε υπολογιστές, οι οποίες ρίχνουν φως σε μια συναρπαστική, αλλά και απροσδόκητη «κοσμική μάχη» που διεξάγεται πάνω από τα κεφάλια μας.

«Δεν ξέρουμε τι δεν ξέρουμε»: Νέα μελέτη αποκαλύπτει ένα ανησυχητικό «τυφλό σημείο» στη σύγχρονη επιστημονική έρευνα

Ο ηλιακός άνεμος μπορεί να εξασθενήσει τα ίδια τα κύματα που δημιουργεί κατά μήκος της μαγνητικής ασπίδας της Γης, όπως δείχνουν οι προσομοιώσεις, βοηθώντας να εξηγηθεί γιατί ορισμένες περιοχές είναι πιο δραστήριες από άλλες.

Η μαγνητική ασπίδα της Γης προστατεύει τον πλανήτη, ωστόσο σωματίδια και ενέργεια από τον Ήλιο καταφέρνουν και πάλι να βρουν δρόμο να τη διαπεράσουν. Κατά μήκος του εξωτερικού της ορίου, ένα συνεχές ρεύμα ηλιακού υλικού περνά ξυστά, προκαλώντας κύματα στο σημείο όπου συναντώνται τα δύο περιβάλλοντα.

Επιστήμονες αναπαρέστησαν γιγαντιαίο τσουνάμι 50 μέτρων: Ανακάλυψαν κρυφό κίνδυνο που απειλεί λίμνες σε όλο τον κόσμο

Μια νέα μελέτη με επικεφαλής ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Όουλου (University of Oulu) εξηγεί γιατί αυτά τα κύματα γίνονται ισχυρότερα σε ορισμένα σημεία σε σχέση με άλλα, αποκαλύπτοντας πόσο ανομοιόμορφο μπορεί να είναι αυτό το σύνορο.

Η προστατευτική περιοχή που δημιουργείται από το μαγνητικό πεδίο της Γης ονομάζεται μαγνητόσφαιρα, ενώ το ρεύμα που καταφθάνει από τον Ήλιο είναι γνωστό ως ηλιακός άνεμος. Οι αλληλεπιδράσεις τους συμβάλλουν στη διαμόρφωση του διαστημικού καιρού.

Στη Γη, οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να εμφανιστούν ως σέλας, ενώ οι ισχυρές ηλιακές καταιγίδες μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε δορυφόρους, συστήματα εντοπισμού θέσης (GPS), ραδιοεπικοινωνίες και δίκτυα ηλεκτροδότησης.

Τα κύματα Κέλβιν-Χέλμχολτζ μπορούν επίσης να παρατηρηθούν στη ροή ενός ποταμού, όπου ένα αντίθετο ρεύμα συναντά το κύριο ρεύμα, προκαλώντας δίνες. Μια παρόμοια συνάντηση μεταξύ αντίθετων ρευμάτων συμβαίνει και στο όριο της μαγνητόσφαιρας. Φωτογραφία: Katariina Nykyri 
Τα κύματα Κέλβιν-Χέλμχολτζ μπορούν επίσης να παρατηρηθούν στη ροή ενός ποταμού, όπου ένα αντίθετο ρεύμα συναντά το κύριο ρεύμα, προκαλώντας δίνες. Μια παρόμοια συνάντηση μεταξύ αντίθετων ρευμάτων συμβαίνει και στο όριο της μαγνητόσφαιρας. Φωτογραφία: Katariina Nykyri

Κύματα που οι δορυφόροι σπάνια βλέπουν

Τα κύματα αυτά στα σύνορα της μαγνητόσφαιρας είναι γνωστά ως κύματα Κέλβιν-Χέλμχολτζ (Kelvin–Helmholtz). Παρόμοια μοτίβα εμφανίζονται μερικές φορές στα σύννεφα, ενώ σχετικά φαινόμενα παρατηρούνται στην ατμόσφαιρα του Ήλιου, στα όρια των μαγνητικών πεδίων άλλων πλανητών και στο μεσοαστρικό διάστημα.

Γύρω από τη Γη, ωστόσο, οι δορυφόροι σπάνια διέρχονται από τις πιο δραστήριες περιοχές. Αυτές οι περιορισμένες «συναντήσεις» καθιστούσαν δύσκολο να προσδιοριστεί πώς συμπεριφέρονται τα κύματα υπό διαφορετικές συνθήκες ηλιακού ανέμου. Έτσι, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν υπολογιστικά μοντέλα ολόκληρης της μαγνητόσφαιρας για να εξετάσουν τον σχηματισμό τους.

«Αυτό το εύρημα προέκυψε μέσα από μια μακρά διαδικασία σκέψης γύρω από αυτό που έβλεπα. Το 2020, όταν επισκέφθηκα τη NASA ως μεταδιδακτορικός ερευνητής, παρατήρησα ασυνήθιστες εικόνες προσομοίωσης της μαγνητόσφαιρας.

Αργότερα συνειδητοποίησα ότι έδειχναν κύματα Κέλβιν-Χέλμχολτζ (Kelvin–Helmholtz) στο όριο της μαγνητόσφαιρας, και ότι η διαφορετική συμπεριφορά των κυμάτων στις διάφορες πλευρές αποτελούσε μέρος του ίδιου φαινομένου», αναφέρει ο Λάουρι Χολάπα (Lauri Holappa), Ερευνητικός Υπότροφος της Ακαδημίας από το Πανεπιστήμιο του Όουλου.

 

Σε αυτή την προσομοίωση του μαγνητικού πεδίου της Γης, ο ηλιακός άνεμος έρχεται από τη δεξιά πλευρά της εικόνας και τα κύματα Κέλβιν-Χέλμχολτζ (Kelvin–Helmholtz) είναι ορατά στο επάνω μέρος. Το χρώμα υποδεικνύει την πυκνότητα του πλάσματος. Πηγή: Lauri Holappa / Πανεπιστήμιο του Όουλου 
Σε αυτή την προσομοίωση του μαγνητικού πεδίου της Γης, ο ηλιακός άνεμος έρχεται από τη δεξιά πλευρά της εικόνας και τα κύματα Κέλβιν-Χέλμχολτζ (Kelvin–Helmholtz) είναι ορατά στο επάνω μέρος. Το χρώμα υποδεικνύει την πυκνότητα του πλάσματος. Πηγή: Lauri Holappa / Πανεπιστήμιο του Όουλου

Τα μαγνητικά πεδία εξασθενούν τα κύματα ανομοιόμορφα

Τα μοντέλα εντόπισαν την αιτία της ανομοιόμορφης δραστηριότητας των κυμάτων στον τρόπο με τον οποίο το μαγνητικό πεδίο του ηλιακού ανέμου συναντά το πεδίο της Γης. Αντί να τυλίγεται ομοιόμορφα γύρω από τη μαγνητόσφαιρα, το πεδίο του ηλιακού ανέμου απλώνεται ασύμμετρα γύρω από αυτήν.

Αυτό το «απλωμένο» πεδίο μπορεί να εξασθενήσει τα κύματα, αλλά η κατασταλτική του δράση ποικίλλει από μέρος σε μέρος, επιτρέποντας εντονότερη κυματική δραστηριότητα σε ορισμένες περιοχές σε σχέση με άλλες.

«Ασυμμετρίες στην κίνηση των κυμάτων στο όριο του μαγνητικού πεδίου είχαν παρατηρηθεί και στο παρελθόν, αλλά τώρα μπορέσαμε να δείξουμε πώς ακριβώς προκύπτουν», αναφέρει ο Χολάπα (Holappa). Η ισχυρότερη δραστηριότητα εμφανίστηκε στο χειμερινό ημισφαίριο, το οποίο είναι στραμμένο μακριά από τον Ήλιο.

Μέσα σε αυτό το ημισφαίριο, η κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου του ηλιακού ανέμου καθόριζε αν τα κύματα θα συγκεντρώνονταν στην πλευρά της αυγής (ανατολική) ή στην πλευρά του λυκόφωτος (δυτική).

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ