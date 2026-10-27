Κύπρος: Ανακαλύφθηκε το κοσμοπολίτικο λιμάνι 3.600 ετών που «ένωνε» τη Σαρδηνία, τη Βαλτική και την Ινδία στην Εποχή του Χαλκού

Στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου, εκεί όπου σήμερα απλώνεται η ήσυχη αλυκή της Λάρνακας δίπλα στο σύγχρονο αεροδρόμιο, χτυπούσε κάποτε η «καρδιά» του παγκόσμιου εμπορίου της Εποχής του Χαλκού.

Η Κύπρος, το νησί που ταυτίστηκε τόσο βαθιά με τον χαλκό ώστε του έδωσε το λατινικό του όνομα (Cuprum), έκρυβε στα σπλάχνα της μια κοσμοπολίτικη μητρόπολη 3.600 ετών. Νέες ανασκαφές από Σουηδούς αρχαιολόγους φέρνουν στο φως τα παλαιότερα κτίσματα αυτού του αρχαίου λιμανιού, αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακό δίκτυο επαφών.

Πολύ πριν από την παγκοσμιοποίηση της σύγχρονης εποχής, οι κάτοικοι αυτής της κυπριακής πόλης υποδέχονταν πλοία φορτωμένα με πολύτιμα αγαθά από τις μακρινές ακτές της Σαρδηνίας, τα βάθη της Βαλτικής και την εξωτική Ινδία, δημιουργώντας ένα από τα πιο ζωντανά σταυροδρόμια του αρχαίου κόσμου.

Σουηδοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα παλαιότερα κτίρια που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, τη μεγαλύτερη πόλη της Εποχής του Χαλκού στην Κύπρο. Χρονολογούνται μεταξύ του 17ου και του 15ου αιώνα π.Χ., μεταφέροντας ακόμα πιο πίσω στο χρόνο την ιστορία ενός λιμανιού που εμπορευόταν χαλκό με τον μισό γνωστό κόσμο.

Δίπλα στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, στη νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου, βρίσκεται μια αλυκή. Πριν από περίπου 3.500 χρόνια ήταν ένας απάνεμος κόλπος, και στην ακτή του ορθωνόταν μια πόλη-λιμάνι έκτασης έως και 500 στρεμμάτων. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 90 γήπεδα αμερικανικού ποδοσφαίρου, ή σε μια τετράγωνη έκταση που θα μπορούσε κανείς να διασχίσει με τα πόδια σε λιγότερο από δέκα λεπτά.

Η πόλη είναι γνωστή ως Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, ένα όνομα που οι αρχαιολόγοι δανείστηκαν από το γειτονικό τέμενος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη γνωστή τοποθεσία της Εποχής του Χαλκού στο νησί. Σύμφωνα με σημείωμα του Τμήματος Αρχαιοτήτων της Κύπρου, ιδρύθηκε το αργότερο μέχρι τον 17ο αιώνα π.Χ., άκμασε για περίπου πέντε αιώνες, και καταστράφηκε και εγκαταλείφθηκε γύρω στο 1150 π.Χ.

Το «Μέταλλο της Κύπρου» και η γέννηση μιας αρχαίας βιομηχανικής ζώνης

Ο πλούτος του Χαλά Σουλτάν Τεκκέ οφειλόταν σε ένα και μόνο μέταλλο. Η Κύπρος ήταν ο μεγαλύτερος παραγωγός χαλκού στη Μεσόγειο εκείνους τους αιώνες, και ο χαλκός αναμειγμένος με κασσίτερο δίνει τον ορείχαλκο (μπρούντζο) — το υλικό από το οποίο κατασκευάζονταν εργαλεία, όπλα και κοσμήματα προτού επικρατήσει ο σίδηρος.

Ο σύνδεσμος ανάμεσα στο νησί και το μέταλλο είναι ενσωματωμένος στη γλώσσα μας: Η αγγλική λέξη «copper» προέρχεται από το λατινικό cuprum, το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το Cyprium, που σημαίνει «το μέταλλο της Κύπρου».

Οι ανασκαφές στην πόλη έχουν φέρει στο φως σωρούς από σκουριά (τα υπολείμματα που αφήνει πίσω της η τήξη), μεταλλεύματα χαλκού, καμίνους και χωνευτήρια, δηλαδή τα σκεύη μέσα στα οποία έλιωνε το μέταλλο. Τα πάντα δείχνουν μεταλλουργία μεγάλης κλίμακας.

Η πρώτη ύλη κατέβαινε από την οροσειρά του Τροόδους, υφίστατο επεξεργασία επί τόπου και εξαγόταν μέσω ενός καλά προστατευμένου λιμανιού. Αυτό μετέτρεψε την πόλη σε σημείο συνάντησης για εμπόρους από όλη τη Μεσόγειο, κυρίως κατά τον 14ο και 13ο αιώνα π.Χ.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η προέλευση των εισαγόμενων αγαθών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων της Κύπρου, τα εμπορεύματα έφταναν στην πόλη από τη Σαρδηνία στα δυτικά μέχρι το Αφγανιστάν και την Ινδία στα ανατολικά, και από τη Βαλτική στον βορρά μέχρι τη Νουβία (περίπου το σημερινό νότιο Αίγυπτο και βόρειο Σουδάν) στον νότο.

Η Σαρδηνία και το Αφγανιστάν και μόνο απέχουν μεταξύ τους περίπου 5.000 χιλιόμετρα. Τα ευρήματα από παλαιότερες ανασκαφικές περιόδους δίνουν μια χειροπιαστή εικόνα σε αυτή την αγορά: Ένα μπολ από τη Σαρδηνία, μια πόρπη ιταλικής προέλευσης, ένα αγγείο από την Κρήτη, κεραμικά των Μυκηναίων (των Ελλήνων της ηπειρωτικής χώρας κατά την Εποχή του Χαλκού), καθώς και υλικά όπως ήλεκτρο (κεχριμπάρι) από τη Βαλτική και λαζουρίτης (λάπις λάζουλι), ένας βαθυγάλαζος πολύτιμος λίθος.

Το «χαμένο» πρώτο κεφάλαιο της ιστορίας

Οι ανασκαφές στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ έχουν μακρά ιστορία. Ο Βρετανός αρχαιολόγος Τζ. Λ. Μάιερς (J. L. Myres) πραγματοποίησε δοκιμαστικές τάφρους το 1894, ενώ το Βρετανικό Μουσείο διενήργησε ανασκαφές το 1897 και το 1898, αναζητώντας τάφους με εντυπωσιακά αντικείμενα.

Οι περισσότεροι από αυτούς που εντόπισαν είχαν ήδη συληθεί. Ο Πάουλ Άστρεμ (Paul Åström), από το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ, εργάστηκε εκεί από τη δεκαετία του 1970 έως το 2004, ενώ από το 2010 ηγείται μιας σουηδικής αποστολής ο Πέτερ Μ. Φίσερ (Peter M. Fischer). Το 2023, ο Φίσερ εκτίμησε ότι ίσως έχει ανασκαφεί μόνο το 10% της πόλης. Ακόμα κι έτσι, παρέμενε ένα σημαντικό κενό.

Οι προηγούμενες ανασκαφικές περίοδοι είχαν φέρει στο φως τα παλαιότερα αστικά κατάλοιπα, που χρονολογούνται από τον 14ο αιώνα π.Χ., και είχαν εντοπίσει μερικά διάσπαρτα θραύσματα κεραμικής από προγενέστερη εποχή, χωρίς όμως να υπάρχουν αντίστοιχα στρώματα κατοίκησης που να τα υποστηρίζουν.

Ένα μεμονωμένο θραύσμα δείχνει ότι κάποιος βρισκόταν εκεί. Δεν μπορεί, όμως, να σου μαρτυρήσει αν υπήρχε ολόκληρος οικισμός. Αυτό άλλαξε το 2026. Για πρώτη φορά, η σουηδική αποστολή εντόπισε κατασκευές στο αρχικό τους στρώμα, καθώς και κεραμικά που μπορούν να χρονολογηθούν από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα π.Χ.

Οι αρχαιολόγοι τα ταξινομούν σε τρία στρώματα, με τους αριθμούς 4, 5 και 6. Ένα στρώμα (stratum) αντιπροσωπεύει μια περίοδο κατοίκησης και, όσο πιο βαθιά βρίσκεται, τόσο παλαιότερο είναι, όπως οι σελίδες ενός βιβλίου που διαβάζεται από το τέλος προς την αρχή. Για να θέσουμε αυτούς τους αιώνες στο ιστορικό τους πλαίσιο: τον 17ο αιώνα π.Χ. η Αίγυπτος ήταν διαιρεμένη και οι Υκσώς, ηγεμόνες ασιατικής καταγωγής, ήλεγχαν το Δέλτα του Νείλου.

Μέχρι τον 15ο αιώνα π.Χ., στον θρόνο βρισκόταν ο Τούθμωσης Γ’, και ένας σκαραβαίος (φυλαχτό σε σχήμα σκαθαριού) που έφερε το όνομά του βρέθηκε σε έναν από τους τάφους της πόλης. Η ανασκαφική περίοδος πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2026. Ο Φίσερ (Fischer) και η Τερέζα Μπύργκε (Teresa Bürge), από τα πανεπιστήμια του Γκέτεμποργκ και της Βέρνης, τη διηύθυναν με τη βοήθεια του Ράινερ Φελντμπάχερ (Rainer Feldbacher).

Εργάστηκαν κυρίως στη Συνοικία 1 της Πόλης (City Quarter 1), με περαιτέρω έρευνα στο νεκροταφείο. Συμμετείχαν επίσης ερευνητές από το Ινστιτούτο Κύπρου. Η Κίρσι Λόρεντζ (Kirsi Lorentz) και ο Γιούκο Μιγιαούτσι (Yuko Miyauchi) ανέλαβαν τη βιοαρχαιολογία (τη μελέτη των οστών και άλλων βιολογικών καταλοίπων), και ο Σορίν Ερμόν (Sorin Hermon) τη 2D και 3D τεκμηρίωση, καθώς και τη μη καταστροφική ανάλυση υλικών — δηλαδή μεθόδους που αφήνουν τα αντικείμενα ανέπαφα.

Δύο στρώματα, δύο σετ επιτραπέζιων σκευών

Η κεραμική είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αρχαιολόγοι χρονολογούν μια τοποθεσία που δεν άφησε γραπτά μνημεία, και εδώ αφηγείται μια ιστορία σε δύο μέρη. Το Στρώμα 4 (Stratum 4) περιέχει τα τυπικά κυπριακά σκεύη: την «Επίχριστη Λευκή» (White Slip I) κεραμική, με λευκή επικάλυψη, και την κεραμική με «Δακτυλιόσχημη Βάση» (Base-ring I), η οποία ονομάστηκε έτσι από τη βάση της που έχει σχήμα δακτυλίου.

Οι μόνες εισαγωγές είναι μακριά, στενά μπουκάλια σε σχήμα ατράκτου, τα οποία η ανακοίνωση αποδίδει στην Ανατολία (σημερινή Τουρκία). Το πού ακριβώς παρήχθη αυτό το είδος κεραμικής, γνωστό ως «Ερυθρή Στιλπνή Τροχήλατη» (Red Lustrous Wheel-made) κεραμική, αποτελεί μια παλιά επιστημονική διαμάχη. Για δεκαετίες θεωρούνταν κυπριακή, όμως μια μελέτη του 2025 από τους Kibaroğlu, Kozal και τους συνεργάτες τους υποστηρίζει ότι προέρχεται από τη νότια Ανατολία.

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί απόδειξη επαφών με τον έξω κόσμο από πολύ νωρίς. Αυτό που απουσιάζει είναι οποιοδήποτε εύρημα από τον αιγαιακό κόσμο των Μυκηναίων. Αυτή η απουσία επιβεβαιώνει αυτό που ήδη υποψιάζονταν οι επιστήμονες: ότι οι μυκηναϊκές εισαγωγές κορυφώθηκαν κατά τον 14ο και τις αρχές του 13ου αιώνα π.Χ.

Σε αυτή την περίοδο ανήκει ένα αγγείο από έναν κοντινό τάφο, το οποίο χρονολογείται γύρω στο 1350 π.Χ. και είναι διακοσμημένο με πολεμικά άρματα και ένοπλους άνδρες. Στα στρώματα 5 και 6, τα οποία είναι και τα παλαιότερα, αυτά τα δύο είδη κυπριακής κεραμικής σχεδόν εξαφανίζονται, με εξαίρεση ελάχιστες πιθανές πρώιμες εκδοχές τους.

Αντίθετα, κυριαρχεί η κεραμική με κόκκινη, μαύρη και λευκή γραπτή διακόσμηση, η οποία είναι χαρακτηριστική της μετάβασης από τη Μέση στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού και, εν μέρει, της τελικής φάσης της Μέσης Εποχής του Χαλκού, η οποία στην Κύπρο ονομάζεται Μέση Κυπριακή ΙΙΙ.

Για τους ανασκαφείς, αυτό το σύνολο ευρημάτων αποτελεί την παλαιότερη περίοδο κατοίκησης που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ. Παράλληλα, ορίζει το χρονολογικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε αργότερα η αστικοποίηση της συγκεκριμένης τοποθεσίας.

Ένα τέλος που εξακολουθεί να διχάζει

Η ανακοίνωση τοποθετεί την εγκατάλειψη της πόλης γύρω στο 1150 π.Χ., ωστόσο άλλες δημοσιεύσεις του Φίσερ κάνουν λόγο για δύο καταστροφές, μία γύρω στο 1200 π.Χ. και μία γύρω στο 1175 π.Χ. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτές οι καταστροφές αποδίδονταν στους «Λαούς της Θάλασσας», ομάδες που, σύμφωνα με αιγυπτιακές πηγές, ερήμωσαν την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Ραμσής Γ’, ο οποίος βασίλεψε από το 1184 έως το 1153 π.Χ., ισχυρίστηκε ότι τους νίκησε σε δύο μάχες, μία στην ξηρά και μία στη θάλασσα. Το επεισόδιο αυτό εντάσσεται σε αυτό που οι ιστορικοί ονομάζουν «Κατάρρευση της Ύστερης Εποχής του Χαλκού», όταν πολλές δυνάμεις γύρω από την Ανατολική Μεσόγειο κατέρρευσαν μέσα σε λίγες μόνο δεκαετίες.

Ο Φίσερ πιστεύει ότι η πόλη δέχθηκε επίθεση, αν και παραδέχεται ότι αυτό θα μπορούσε να είναι έργο ενός εχθρικού γείτονα, ενώ έχει επισημάνει ότι οι «Λαοί της Θάλασσας» αποτελούσαν περισσότερο ένα γενικευμένο φαινόμενο παρά έναν συγκεκριμένο, μοναδικό εχθρό. Γραπτές πηγές της περιόδου αναφέρουν επίσης επιδημίες, λιμούς και επιδείνωση του κλίματος, ενώ η ομάδα του έχει δημοσιεύσει μια μελέτη για την κλιματική αλλαγή στην τοποθεσία σε βάθος 6.000 ετών.

Όταν το Χαλά Σουλτάν Τεκκέ κατέρρευσε, το εμπόριο πέρασε στο γειτονικό λιμάνι του Κιτίου, το οποίο ιδρύθηκε γύρω στο 1300 π.Χ. στη θέση της σημερινής Λάρνακας. Ωστόσο, τα ερωτήματα παραμένουν για την αρχή αυτής της ιστορίας. Δεν είναι γνωστό ποιοι ζούσαν στα κτίρια των στρωμάτων 5 και 6, ούτε από πού προέρχονταν. Επίσης, δεν είναι γνωστό αν ο χαλκός κινούσε ήδη την οικονομία ενός οικισμού ο οποίος, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια εκείνων των αιώνων, μεταμορφώθηκε σε μια πόλη με λιμάνι.