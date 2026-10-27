Pizza Fan: Απολογείται σήμερα ο ιδιοκτήτης-«εγκέφαλος» της κομπίνας με τα «κεράσματα» – Τι θα υποστηρίξει ο Αντάρας για ένα εκατομμύριο ευρώ στην κρύπτη

Ενώπιον των ανακριτικών Αρχών στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων αναμένεται να βρεθεί σήμερα, Τρίτη (27/10), ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας εστίασης Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 25 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται η φερόμενη χρήση ειδικού λογισμικού για την απόκρυψη συναλλαγών και τη μη απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς και οι καταγγελίες για πιέσεις προς καταστήματα franchise και διακίνηση αδήλωτων χρηματικών ποσών.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν τόσο τη λειτουργία του επίμαχου λογισμικού όσο και τις καταγγελίες για πιθανές διαρροές πληροφοριών από κρατικές υπηρεσίες προς την επιχείρηση.

Τι θα υποστηρίξει ο ιδιοκτήτης-«εγκέφαλος» της κομπίνας με τα «κεράσματα»

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την υπεράσπισή του, ο επιχειρηματίας αναμένεται να δηλώσει πρόθυμος να εξοφλήσει τις φορολογικές υποχρεώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από τους ελέγχους. Στο πλαίσιο αυτό, η πλευρά του επιδιώκει να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα ποσά που τυχόν οφείλονται στο Δημόσιο και να υποβληθούν οι απαραίτητες τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, τόσο από τη μητρική εταιρεία όσο και από τα καταστήματα που λειτουργούν με το σύστημα franchise.

Ο συνήγορός του, μιλώντας στον Alpha, ανέφερε ότι βασικός στόχος είναι να αποσαφηνιστούν οι φορολογικές εκκρεμότητες και να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία διόρθωσης των δηλώσεων.

Παράλληλα, η υπεράσπιση αναμένεται να αμφισβητήσει τις κατηγορίες που αφορούν εκβιαστικές πρακτικές και διακίνηση αδήλωτων χρηματικών ποσών, αντικρούοντας τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η τακτοποίηση τυχόν φορολογικών οφειλών συνδέεται, σύμφωνα με την πλευρά του επιχειρηματία, και με την προσπάθεια αποδέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της αλυσίδας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς στην επιχείρηση απασχολούνται περίπου 2.500 εργαζόμενοι.

Το ένα εκατομμύριο ευρώ στην κρύπτη και τα πολύτιμα αντικείμενα

Ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να εξηγήσει ο Κωνσταντίνος Αντάρας αφορά στα μετρητά που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα στην κατοικία του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι αρχές βρήκαν περισσότερα από 1,17 εκατ. ευρώ σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη.

Κατά την υπερασπιστική θέση, τα χρήματα προέρχονται από τη μακρόχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη της Pizza Fan, η οποία εκτείνεται σε περίπου τρεις δεκαετίες. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι η προέλευσή τους μπορεί να τεκμηριωθεί μέσω των οικονομικών και λογιστικών στοιχείων της επιχείρησης και ότι το ποσό φυλασσόταν ως οικονομικό απόθεμα.

Στην κατοικία εντοπίστηκε, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, και συλλογή 92 πολύτιμων ρολογιών και κοσμημάτων. Η προέλευση των χρημάτων και των αντικειμένων αποτελεί μέρος των στοιχείων που θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές, σε συνδυασμό με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό.

Το λογισμικό των «κερασμάτων»

Κεντρικό σημείο της έρευνας αποτελεί ειδικό λογισμικό, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την καταχώριση παραγγελιών ως δήθεν «κεράσματα». Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, η συγκεκριμένη πρακτική είχε ως αποτέλεσμα συναλλαγές να μην αποτυπώνονται με τον προβλεπόμενο τρόπο στις φορολογικές αποδείξεις, διευκολύνοντας, κατά τις κατηγορίες, την απόκρυψη εσόδων και τη μη απόδοση ΦΠΑ.

Καταγεγραμμένες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στο υλικό της έρευνας φέρονται να δείχνουν ότι ασκούνταν πιέσεις προς ιδιοκτήτες καταστημάτων franchise για τη χρήση του συστήματος. Οι αρχές εξετάζουν εάν μέσω του λογισμικού είχε οργανωθεί ένας ευρύτερος μηχανισμός απόκρυψης συναλλαγών, με συντονισμό από το κεντρικό σύστημα της εταιρείας.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης, ενώ η υπεράσπιση του προγραμματιστή που συνδέεται με το λογισμικό έχει ήδη αμφισβητήσει την τεχνική ερμηνεία που αποδίδεται στη λειτουργία του.

Στο επίκεντρο το κεντρικό λογιστήριο στο Χαλάνδρι

Οι έρευνες των αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων, των στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και των ελεγκτών της ΑΑΔΕ επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στο κεντρικό λογιστήριο και στο σύστημα διαχείρισης παραγγελιών της Pizza Fan στο Χαλάνδρι.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν ηλεκτρονικά αρχεία, δεδομένα και καταχωρίσεις από τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας, προκειμένου να διαπιστώσουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να συντονιζόταν η διαδικασία απόκρυψης συναλλαγών και να προσδιορίσουν την έκταση των πιθανών φορολογικών παραβάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διαδρομή των δεδομένων από τα καταστήματα προς το κεντρικό σύστημα, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο καταγράφονταν οι παραγγελίες και οι σχετικές εισπράξεις.

Οι καταγγελίες για διαρροές πληροφοριών από κρατικές υπηρεσίες

Παράλληλα με τη διερεύνηση των φορολογικών παραβάσεων, οι αρχές εξετάζουν ενδείξεις για πιθανή εσωτερική πληροφόρηση της επιχείρησης σχετικά με επικείμενους ελέγχους.

Σύμφωνα με το υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί, σε καταγεγραμμένες συνομιλίες ο Κωνσταντίνος Αντάρας φέρεται να ενημερώνει άλλο στέλεχος ότι διέθετε πληροφορίες για σαρωτικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ. Οι αρχές διερευνούν εάν υπήρχαν επαφές με υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης που ενδέχεται να προειδοποιούσαν την επιχείρηση για τις κινήσεις των ελεγκτικών μηχανισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, φέρεται να έδωσε εντολή στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων να ζητήσει επισήμως από την ΕΛ.ΑΣ. τη διερεύνηση των σχετικών στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν από το προανακριτικό υλικό προκύπτει εμπλοκή στελεχών της φορολογικής διοίκησης.

Ο πρώην εργαζόμενος και οι προειδοποιήσεις για ελέγχους

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρεται να διαδραμάτισε πρώην εργαζόμενος της εταιρείας, ο οποίος συνεργάστηκε με τις διωκτικές αρχές. Οι πληροφορίες που φέρεται να παρείχε συνέβαλαν στη διερεύνηση των υποψιών για επαφές της επιχείρησης με πρόσωπα εντός των οικονομικών υπηρεσιών.

Οι αρχές εξετάζουν εάν υπήρχε δίκτυο διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών, μέσω του οποίου τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ενημερώνονταν εγκαίρως για τις ημερομηνίες και τα σημεία των ελέγχων, αποκτώντας τη δυνατότητα να προετοιμάζονται πριν από την άφιξη των κλιμακίων.

Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες φέρονται να περιλαμβάνουν αναφορές όχι μόνο σε ελέγχους της ΑΑΔΕ, αλλά και σε ελέγχους που αφορούσαν την υγιεινή των καταστημάτων και την ασφάλιση των εργαζομένων.

Ενδεικτική είναι η φερόμενη προειδοποίηση στελέχους προς την επιχείρηση: «Σήμερα θα σας έρθει ο ΕΦΕΤ μαζί με το Υγειονομικό».

Η συγκεκριμένη αναφορά εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για το ενδεχόμενο έγκαιρης ενημέρωσης σχετικά με ελέγχους του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και των υγειονομικών υπηρεσιών, καθώς και για πιθανές διαρροές πληροφοριών που αφορούσαν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της εργασίας.

Δεσμεύσεις λογαριασμών με εξαίρεση τη μισθοδοσία

Σε διοικητικό επίπεδο, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με διάταξη του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών καταθέσεων και θυρίδων των βασικών κατηγορουμένων. Ωστόσο, στη διάταξη για τη δέσμευση περιλαμβάνεται ρητή εξαίρεση για τους λογαριασμούς μέσω των οποίων καταβάλλονται οι μισθοί των εργαζομένων.

Η πρόβλεψη αυτή αποσκοπεί στην προστασία της μισθοδοσίας και στον περιορισμό των επιπτώσεων των δεσμεύσεων στο προσωπικό των επιχειρήσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία διερευνώνται σοβαρές οικονομικές κατηγορίες.

Αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι πέντε συλληφθέντες

Στο μεταξύ, ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν οι πέντε πρώτοι από τους 23 κατηγορουμένους στην υπόθεση της Pizza fan, που οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (26/10) στα δικαστήρια για τις απολογίες τους.

Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι με, κατά περίπτωση, περιοριστικό όρο την υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και επιβολή χρηματικής εγγύησης 5000 ευρώ.

Πρόκειται για τρεις λογιστές, έναν προγραμματιστή και έναν ιδιοκτήτη καταστήματος franchise στη Νέα Ιωνία.