Pizza Fan: Η καταγγελία που «έκαψε» το κύκλωμα και η μαρτυρία διανομέα για το «κέρασμα» – ΒΙΝΤΕΟ

Το δαιδαλώδες κύκλωμα που λειτουργούσε έχοντας ως βιτρίνα την κατά τα άλλα δημοφιλή Pizza Fan εξαρθρώθηκε, σε μεγάλο βαθμό, χάρη σε μια μαρτυρία, η οποία έρχεται στη δημοσιότητα από τον ANT1.

Η εκπομπή “Αποκαλύψεις” έφερε στο φως την πρώτη καταγγελία που βοήθησε τις αρχές και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

«Θέλοντας να διατηρήσω την ανωνυμία μου, θέλω να σας καταγγείλω ότι τα καταστήματα franchize Pizza Fan αλλά και τα εταιρικά καταστήματα που ανήκουν σε αυτήν, δηλώνουν τους εργαζόμενους σε αυτά για μικρότερη χρονική διάρκεια από αυτή που εργάζονταν στην πραγματικότητα με αποτέλεσμα να πληρώνουν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές.

Μέρος της κερδοφορίας των καταστημάτων προκύπτει από τη μη μερική απόδοση ΦΠΑ και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει η δυνατότητα λήψης των παραγγελιών, μέσω εγκατάστασης ειδικού λογισμικού, που διενεργούν οι πελάτες, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω του site της εταιρείας και αφορούν είτε πληρωμή σε μετρητά είτε πληρωμή με κάρτα, να μπορεί να εκτελείται η παραγγελία χωρίς να εκδίδεται η νόμιμη απόδειξη.

Το ποσοστό των νόμιμων αποδείξεων που δεν εκδίδονται είναι περίπου 20%.

Υπάρχει ένα ειδικό λογισμικό σύστημα το οποίο το διαχειρίζεται το λογιστήριο που βρίσκεται στο Χαλάνδρι.

Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο εγκέφαλος όλων αυτών των παράνομων πράξεων είναι ο Αντάρας, ιδιοκτήτης της, ενώ άμεσος και έμπιστος συνεργάτης του είναι ο Η.Δ. Σε αυτόν δίνουν αναφορά και άλλα άτομα, τα οποία εργάζονται στο λογιστήριο της Pizza Fan και είναι γνώστες του ειδικού λογισμικού και διακινούν όλα τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα».

Η μαρτυρία του διανομέα για το “κέρασμα” και τη “μισή” απόδειξη

Διανομέας ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, αφού διευκρίνισε ότι η μαρτυρία του αφορά κάτι που είχε ακούσει και όχι ότι είχε βιώσει ο ίδιος, εξήγησε πώς γινόταν ένα κόλπο με το scan και τις αποδείξεις.

«Ουσιαστικά αυτό περνούσε χειροκίνητα. Θα έβαζες εσύ “κέρασμα” και η απόδειξη ουσιαστικά σαν να μην κοβόταν. Σαν να μην πέρναγε στο σύστημα. Αλλά ο πελάτης πλήρωνε κανονικά, όταν ήταν με μετρητά. Να έγραφε 20 ευρώ η απόδειξη και αυτός να έβλεπε 10 ευρώ στο σύστημα.

Δεν το περίμενα ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Γιατί πάντα εμείς παίρναμε το δελτίο, την απόδειξη, σε κάθε παραγγελία, δεν υπήρχε κάτι ύποπτο.

Είχα παρατηρήσει, είδα το τελευταίο διάστημα, αντί να φαινόμαστε στο σύστημα 8ωρο, φαινόμασταν πιο λίγες, 7,6, τον τελευταίο μήνα. Και το είχαμε κάνει θέμα αυτό. Είχαμε μιλήσει με τον υπεύθυνο και δεν προλάβαμε να λάβουμε απάντηση γιατί έγινε αυτό που έγινε».

Ο διανομές υποστηρίζει ακόμα ότι πληρώνονταν κανονικά και έμπαιναν και ένσημα και δώρα.