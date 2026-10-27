Ηράκλειο: Άνδρας έπεσε από τα ενετικά τείχη κοντά στο άγαλμα Βενιζέλου

Άνδρας περίπου 68 ετών έπεσε από μεγάλο ύψος στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου το βράδυ της Δευτέρας (26/10). Κοντά στο σημείο εντοπίστηκε σταθμευμένο αυτοκίνητο με σοβαρές ζημιές. Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες της πτώσης και η κατάσταση της υγείας του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άνδρας ηλικίας περίπου 68 ετών έπεσε από μεγάλο ύψος στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, κοντά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, το βράδυ της Δευτέρας.
  • Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Αστυνομίας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα.
  • Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

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Άνδρας ηλικίας περίπου 68 ετών έπεσε από μεγάλο ύψος στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, κοντά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, το βράδυ της Δευτέρας (26/10).

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Αστυνομίας.

Φωτογραφίες και βίντεο από την περιοχή δείχνουν ένα ασημί αυτοκίνητο, σταθμευμένο δίπλα στο πέτρινο τείχος, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος, ενώ μεγάλο τμήμα του παρμπρίζ έχει θρυμματιστεί. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο άνδρας να έπεσε πάνω στο όχημα, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του 68χρονου, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

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