Ηράκλειο: Άνδρας έπεσε από τα ενετικά τείχη κοντά στο άγαλμα Βενιζέλου

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Άνδρας ηλικίας περίπου 68 ετών έπεσε από μεγάλο ύψος στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, κοντά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, το βράδυ της Δευτέρας (26/10).

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Αστυνομίας.

Φωτογραφίες και βίντεο από την περιοχή δείχνουν ένα ασημί αυτοκίνητο, σταθμευμένο δίπλα στο πέτρινο τείχος, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος, ενώ μεγάλο τμήμα του παρμπρίζ έχει θρυμματιστεί. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο άνδρας να έπεσε πάνω στο όχημα, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του 68χρονου, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.