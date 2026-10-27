Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν τρεις βαλλιστικοί πύραυλοι των Χούθι

Την αναχαίτιση και καταστροφή τριών βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθι ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πύραυλοι καταστράφηκαν στον εναέριο χώρο της ανατολικής επαρχίας της χώρας.
Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, Σαουδάραβας συνταγματάρχης Τούρκι αλ Μάλκι, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X: «Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι προς την κατεύθυνση της ανατολικής επαρχίας».
Η στρατιωτική συμμαχία υπό σαουδαραβική ηγεσία έχει επέμβει στον πόλεμο της Υεμένης, στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP