Χάρι Κέιν για τη «Χρυσή Μπάλα»: «Είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό»

Ο Χάρι Κέιν αναδείχθηκε νικητής της Χρυσής Μπάλας 2026, παραλαμβάνοντας το βραβείο τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Ο 33χρονος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου και αρχηγός της εθνικής Αγγλίας έγινε ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση μετά τον Μάικλ Όουεν, το 2001.

Σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ο Κέιν αναφέρθηκε στη σημασία της βράβευσής του, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι παρέλαβε το τρόπαιο στην πατρίδα του.

«Το να φέρνω αυτό το τρόπαιο στην πατρίδα μου και να βλέπω έναν Άγγλο να το κατακτά είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό, ιδιαίτερα εδώ, στο Λονδίνο», δήλωσε.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως τη σημασία της διάκρισης. «Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι έχω συνειδητοποιήσει ακόμη πλήρως τι μου συμβαίνει», ανέφερε, προσθέτοντας: «Τι απίστευτη βραδιά! Είμαι πραγματικά, πραγματικά χαρούμενος».

Τα 73 γκολ και η επιστροφή Άγγλου ποδοσφαιριστή στην κορυφή

Ο Κέιν ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025/26 με 73 γκολ, επίδοση που, σύμφωνα με το αρχικό δημοσίευμα, αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη στην ιστορία σε μία αγωνιστική περίοδο, πίσω από τα 82 τέρματα που αποδίδονται στον Λιονέλ Μέσι τη σεζόν 2010/11.

Η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας προσθέτει τον αρχηγό της εθνικής Αγγλίας στη λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν τιμηθεί με το συγκεκριμένο βραβείο. Μεταξύ των προηγούμενων νικητών περιλαμβάνονται οι Στάνλεϊ Μάθιους (1956), Μπόμπι Τσάρλτον (1966), Τζορτζ Μπεστ (1968), Κέβιν Κίγκαν (1978 και 1979) και Μάικλ Όουεν (2001).

Αναφερόμενος στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και στη συμμετοχή του στην εθνική ομάδα, ο 33χρονος επιθετικός δήλωσε:

«Υπήρξαν τόσοι πολλοί θρύλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου πριν από εμένα, επομένως το να μπορώ να λέω σήμερα, ως Άγγλος, ότι έχω κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα είναι απίστευτο. Είμαι πραγματικά περήφανος. Φοράω το έμβλημα των Τριών Λιονταριών με τεράστια υπερηφάνεια και λατρεύω να εκπροσωπώ τη χώρα μου».

Η αποχώρηση από την Τότεναμ και η μεταγραφή στην Μπάγερν Μονάχου

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κέιν μίλησε και για τη μεταγραφή του στην Μπάγερν Μονάχου το καλοκαίρι του 2023, όταν αποφάσισε να αποχωρήσει από την Τότεναμ, στην οποία είχε περάσει ολόκληρη την έως τότε καριέρα του.

Ο Άγγλος επιθετικός χαρακτήρισε την απόφασή του σημαντικό βήμα τόσο για την επαγγελματική του εξέλιξη όσο και για την προσωπική του ζωή, καθώς η μετακόμιση στη Γερμανία συνοδεύτηκε από αλλαγές στην καθημερινότητα της οικογένειάς του.

«Ήταν ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα μου και στη ζωή μου: να φύγω για εκεί, να πάρω μαζί μου την οικογένειά μου, να αλλάξω τη ζωή μου και να αντιμετωπίσω μια νέα πρόκληση», εξήγησε.

Ο Κέιν ανέφερε ότι βασικό κίνητρο για την αποχώρησή του από την Τότεναμ ήταν η επιθυμία του να εξελιχθεί ποδοσφαιρικά, επιλέγοντας την Μπάγερν Μονάχου ως τον κατάλληλο σύλλογο για να συνεχίσει την καριέρα του.

«Ήξερα ότι ήθελα να εξελιχθώ και να γίνω καλύτερος ποδοσφαιριστής και η Μπάγερν Μονάχου ήταν ο ιδανικός σύλλογος για να το πετύχω. Μέχρι στιγμής, έχουμε χτίσει μια εξαιρετική σχέση. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που μπορώ να αφιερώσω και σε αυτούς αυτό το τρόπαιο», κατέληξε.