Γαλατάσαραϊ – Φενέρμπαχτσε: Γενικευμένη σύρραξη μετά το τέλος του ντέρμπι – Δείτε βίντεο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Επεισόδια μεταξύ ποδοσφαιριστών της Γαλατάσαραϊ και της Φενέρμπαχτσε σημειώθηκαν μετά τη λήξη του μεταξύ τους ντέρμπι στην Τουρκία, το οποίο ολοκληρώθηκε με νίκη της Γαλατάσαραϊ με 2-1.

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde maç sonu yaşanan olayların tamamı: https://t.co/45jRQ2rz5c — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) October 26, 2026

Η ένταση ξεκίνησε από αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κερέμ Ακτούρκογλου της Φενέρμπαχτσε και τον Ρόλαντ Σάλαϊ της Γαλατάσαραϊ. Στη συνέχεια, ενεπλάκησαν και άλλοι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει γενικευμένη σύρραξη και συμπλοκές στον αγωνιστικό χώρο.

Τα επεισόδια επεκτάθηκαν και στους πάγκους, καθώς στις συγκρούσεις συμμετείχαν και μέλη των τεχνικών επιτελείων των δύο συλλόγων.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Γαλατάσαραϊ επικράτησε με 2-1 και αύξησε στους έξι βαθμούς τη διαφορά της από τη Φενέρμπαχτσε.