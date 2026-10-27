Γαλατάσαραϊ – Φενέρμπαχτσε: Γενικευμένη σύρραξη μετά το τέλος του ντέρμπι – Δείτε βίντεο

Επεισόδια ξέσπασαν μετά τη νίκη της Γαλατάσαραϊ με 2-1 επί της Φενέρμπαχτσε. Η αντιπαράθεση μεταξύ Ακτούρκογλου και Σάλαϊ εξελίχθηκε σε γενικευμένη σύρραξη, με τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών και μελών των τεχνικών επιτελείων. Η Γαλατάσαραϊ αύξησε τη διαφορά της από τη Φενέρμπαχτσε στους έξι βαθμούς.

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Αθλητισμός

Γαλατάσαραϊ – Φενέρμπαχτσε: Γενικευμένη σύρραξη μετά το τέλος του ντέρμπι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επεισόδια μεταξύ ποδοσφαιριστών της Γαλατάσαραϊ και της Φενέρμπαχτσε σημειώθηκαν μετά τη λήξη του μεταξύ τους ντέρμπι στην Τουρκία.
  • Η ένταση ξεκίνησε από αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κερέμ Ακτούρκογλου και τον Ρόλαντ Σάλαϊ, με τα επεισόδια να επεκτείνονται στους πάγκους και στα τεχνικά επιτελεία.
  • Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Γαλατάσαραϊ επικράτησε με 2-1 και αύξησε στους έξι βαθμούς τη διαφορά της από τη Φενέρμπαχτσε.

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Επεισόδια μεταξύ ποδοσφαιριστών της Γαλατάσαραϊ και της Φενέρμπαχτσε σημειώθηκαν μετά τη λήξη του μεταξύ τους ντέρμπι στην Τουρκία, το οποίο ολοκληρώθηκε με νίκη της Γαλατάσαραϊ με 2-1.

Η ένταση ξεκίνησε από αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κερέμ Ακτούρκογλου της Φενέρμπαχτσε και τον Ρόλαντ Σάλαϊ της Γαλατάσαραϊ. Στη συνέχεια, ενεπλάκησαν και άλλοι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει γενικευμένη σύρραξη και συμπλοκές στον αγωνιστικό χώρο.

Τα επεισόδια επεκτάθηκαν και στους πάγκους, καθώς στις συγκρούσεις συμμετείχαν και μέλη των τεχνικών επιτελείων των δύο συλλόγων.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Γαλατάσαραϊ επικράτησε με 2-1 και αύξησε στους έξι βαθμούς τη διαφορά της από τη Φενέρμπαχτσε.

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