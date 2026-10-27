Πονόλαιμος: Πώς θα καταλάβετε ότι δεν πρόκειται για στρεπτόκοκκο, σύμφωνα με γιατρό – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

Ένα κοινό σύμπτωμα που συχνά μας ταλαιπωρεί, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες και συνήθως συνδέεται με το κρυολόγημα, μπορεί επίσης να είναι ένδειξη άλλων λοιμώξεων, όπως του στρεπτόκοκκου. Σύμφωνα με έναν γιατρό υπάρχει τρόπος για να διακρίνετε αν πρόκειται για στρεπτόκοκκο ή κάτι άλλο.

Πονάει ο λαιμός σας; Πώς θα καταλάβετε εάν πρόκειται για κρυολόγημα ή στρεπτόκοκκο;

Ενώ ο πονόλαιμος μπορεί να είναι σύμπτωμα άλλων ιών, όπως το κρυολόγημα, η γρίπη ή ο COVID, είναι επίσης ένα από τα πιο κοινά συμπτώματα του στρεπτόκοκκου. Αυτό που συνοδεύει τον πονόλαιμο μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν είναι στρεπτόκοκκος.

Με πολλούς ιούς να εξαπλώνονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποια ασθένεια μπορεί να έχετε. Αλλά εάν ο πονόλαιμος είναι ένα από τα συμπτώματά σας, υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να προσέξετε και μπορεί να βοηθήσει στον αποκλεισμό του στρεπτόκοκκου.

Σύμφωνα με την Dr. Whitney Lyn, γιατρό στο Κέντρο Υγείας Sengstacke του Νοσοκομείου Provident, εάν αντιμετωπίζετε βήχα μαζί με τον πονόλαιμο, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι η ασθένειά σας δεν είναι στρεπτόκοκκος. «Μπορεί να έχετε πυρετό και πονόλαιμο, αλλά εάν έχετε πονόλαιμο και βήχα, είναι λιγότερο πιθανό να έχετε στρεπτόκοκκο επειδή η πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν πραγματικό στρεπτόκοκκο δεν έχουν βήχα», δήλωσε η Lyn.

Ωστόσο, ο μόνος τρόπος για να μάθετε με σιγουριά είναι να κάνετε εξετάσεις, λένε οι ειδικοί.

Τα πιο κοινά συμπτώματα του στρεπτόκοκκου

Μερικά από τα πιο κοινά συμπτώματα του στρεπτόκοκκου, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), είναι τα εξής:

Πυρετός

Πόνος κατά την κατάποση

Κόκκινες και πρησμένες αμυγδαλές

Πονόλαιμος που ξεκίνησε πολύ γρήγορα και μπορεί ο λαιμός να φαίνεται κόκκινος

Πρησμένοι λεμφαδένες στο μπροστινό μέρος του λαιμού

Μικρές, κόκκινες κηλίδες στην περιοχή του ουρανίσκου

Λευκές κηλίδες ή ρίγες με πύον στις αμυγδαλές

«Εάν έχετε τα κλασικά συμπτώματα του στρεπτόκοκκου, δηλαδή πυρετό – είτε χαμηλό, όπως 37,8°C ή ακόμα και 38,3°C ή 38,9°C, που είναι υψηλός – δεν έχετε πολλά συμπτώματα, όπως βήχα αλλά έχετε έντονο πόνο στο λαιμό, νιώθετε φαγούρα, νιώθετε ότι δυσκολεύεστε να καταπιείτε, νιώθετε ότι κάθε φορά που πίνετε ή τρώτε κάτι προκαλεί πόνο στο λαιμό σας, τότε πρέπει πάντα να κάνετε εξετάσεις. Αυτό είναι κλασικός στρεπτόκοκκος», δήλωσε η Dr. Neha Bhagi, παιδίατρος στο Νοσοκομείο John H. Stroger Jr. της κομητείας Cook.

Τα συμπτώματα κοινών ιών που εξαπλώνονται κατά τους χειμερινούς μήνες

COVID

Μέχρι στιγμής, τα συμπτώματα για τον COVID παραμένουν τα ίδια:

Βήχας

Πονόλαιμος

Καταρροή

Φτέρνισμα

Κόπωση

Πονοκέφαλος

Μυϊκοί πόνοι

Αλλαγή στην όσφρηση

Συμφόρηση

Πυρετός ή ρίγη

Δύσπνοια ή δυσκολία στην αναπνοή

Ναυτία ή έμετος

Διάρροια

Προηγούμενες αναφορές είχαν επικεντρωθεί σε πιθανά γαστρεντερικά συμπτώματα που σχετίζονται με τον ιό. Η Dr. Katelyn Jetelina, επιστημονική σύμβουλος για το CDC και επιδημιολόγος, είπε ότι «γαστρεντερικά προβλήματα όπως ναυτία, έμετος και διάρροια» έχουν προηγουμένως αναγνωριστεί ως πιθανά συμπτώματα της COVID-19.

«Δεν έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με τη συχνότητα των συμπτωμάτων του γαστρεντερικού σωλήνα με τα τρέχοντα στελέχη του ιού, αλλά τα συμπτώματα της COVID-19 μπορεί σίγουρα να διαφέρουν ανάλογα με την παραλλαγή και το άτομο», είπε η Jetelina.

Η Dr. Chantel Tinfang, γιατρός στο Κέντρο Υγείας Sengstacke στο Provident Hospital of Cook County, σημείωσε ότι πολλές φορές ασθενείς ανέφεραν πιο χαμηλό πυρετό, ήπιους πόνους στο σώμα και ρίγη ενώ παράλληλα παρουσίαζαν πιο έντονο πονόλαιμο, κόπωση και βήχα.

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε μερικούς ασθενείς να παρουσιάζουν μειωμένη όρεξη, απώλεια γεύσης ή όσφρησης. Άρα εξαρτάται κατά κάποιο τρόπο», είπε. «Μια ασθενής ήταν απλώς πάρα πολύ κουρασμένη. Σαν να μην μπορούσε να κάνει πολλά. Και τότε ξέρετε… είναι διαφορετικά. Δεν είναι μόνο ο βήχας και η δύσπνοια».

Λοιμώξεις από αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV)

Άτομα με λοίμωξη από αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) εμφανίζουν συνήθως συμπτώματα εντός 4 έως 6 ημερών από τη μόλυνση, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC). Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι:

Ρινική καταρροή

Συμφόρηση

Μειωμένη όρεξη

Βήχας

Φτέρνισμα

Πυρετός

Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται σταδιακά και όχι όλα μαζί. Τα σημεία μπορεί να είναι εμφανή στους ενήλικες, αλλά λιγότερο εμφανή στα βρέφη. Ενώ ο RSV συνήθως προκαλεί ήπιο κρυολόγημα, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σοβαρή ασθένεια όπως η βρογχιολίτιδα και η πνευμονία.

Άλλα συμπτώματα σοβαρών περιπτώσεων, σύμφωνα με τη Mayo Clinic, είναι τα εξής:

Συριγμός – ένας δυνατός θόρυβος που συνήθως ακούγεται κατά την εκπνοή

Ταχεία αναπνοή ή δυσκολία στην αναπνοή – το άτομο μπορεί να προτιμά να κάθεται όρθιο παρά να ξαπλώνει

Μπλε χρώμα του δέρματος λόγω έλλειψης οξυγόνου

Γρίπη

Η γρίπη μπορεί να προκαλέσει ήπια έως σοβαρή ασθένεια και ενδεχομένως να οδηγήσει σε θάνατο, σύμφωνα με το CDC. «Τα συμπτώματα της γρίπης συνήθως εμφανίζονται ξαφνικά», σημειώνουν οι ειδικοί.

Ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι τα εξής:

Πυρετός ή αίσθημα πυρετού/ρίγη

Βήχας

Πονόλαιμος

Ρινική καταρροή ή συμφόρηση

Μυϊκοί ή σωματικοί πόνοι

Πονοκέφαλοι

Κόπωση (κόπωση)

Ορισμένα άτομα μπορεί να εμφανίσουν εμετό και διάρροια, αν και αυτό είναι πιο συχνό στα παιδιά παρά στους ενήλικες

Νοροϊός

Εκτός από τους εμετούς και τη διάρροια, τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

ναυτία,

κοιλιακό άλγος,

σωματικούς πόνους,

πονοκέφαλο και

πυρετό.

Αλλά ένα άλλο πράγμα που πρέπει να προσέξετε εάν υποψιάζεστε ότι έχετε νοροϊό είναι η αφυδάτωση. «Εάν έχετε λοίμωξη από νοροϊό, μπορεί να αισθάνεστε εξαιρετικά άσχημα και να κάνετε εμετό ή να έχετε διάρροια πολλές φορές την ημέρα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση (απώλεια σωματικών υγρών), ειδικά στα μικρά παιδιά, στους ηλικιωμένους και στα άτομα με άλλες ασθένειες», σημειώνει το CDC.

Τα συμπτώματα της αφυδάτωσης περιλαμβάνουν: