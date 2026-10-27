ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος και ΦΠΑ: Οι προθεσμίες πληρωμής έως τις 30 Οκτωβρίου – Τι ισχύει για το Πόθεν Έσχες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία για την πληρωμή της 8ης δόσης του ΕΝΦΙΑ και της 4ης δόσης του φόρου εισοδήματος, καθώς και για την εκπλήρωση συγκεκριμένων υποχρεώσεων ΦΠΑ. Παράλληλα, στις 3 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Η φοροτεχνικός Αθανασία Στολάκη, μιλώντας στην εκπομπή, παρουσίασε τις προθεσμίες που πρέπει να τηρήσουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενες καθυστερήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Ειδικότερα, έως τις 30 Οκτωβρίου οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ και να εξοφλήσουν τα αντίστοιχα ποσά. Η προθεσμία αφορά τόσο όσες υποβάλλουν μηνιαίες δηλώσεις για τον Σεπτέμβριο όσο και εκείνες που υποβάλλουν τριμηνιαίες δηλώσεις για το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Πόθεν Έσχες: Η διαδικασία υποβολής και τα σημεία που απαιτούν προσοχή

Αναφερόμενη στις δηλώσεις Πόθεν Έσχες, η Αθανασία Στολάκη εξήγησε ότι η ηλεκτρονική διαδικασία έχει απλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς η πλατφόρμα αντλεί αυτόματα αρκετές πληροφορίες από προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις και άλλα διαθέσιμα στοιχεία.

Με αυτόν τον τρόπο, οι υπόχρεοι που δεν έχουν καταγράψει μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση σε σχέση με την προηγούμενη δήλωση μπορούν να ολοκληρώσουν την υποβολή σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, απαιτείται έλεγχος των προσυμπληρωμένων στοιχείων, ιδιαίτερα όταν έχουν προκύψει αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου. Αντίστοιχη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή τραπεζικές καταθέσεις στο εξωτερικό, καθώς ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετη καταχώριση ή επιβεβαίωση πληροφοριών.

Η φοροτεχνικός ανέφερε ότι όσοι έχουν απλή περιουσιακή κατάσταση μπορούν να επιχειρήσουν να συμπληρώσουν τη δήλωση χωρίς επαγγελματική υποστήριξη. Εφόσον αντιμετωπίσουν δυσκολίες ή χρειαστούν πρόσθετες διευκρινίσεις, μπορούν να απευθυνθούν σε ειδικό.

Παρά την απλούστευση της ηλεκτρονικής διαδικασίας, η Αθανασία Στολάκη υπογράμμισε τη σημασία της επαλήθευσης των στοιχείων πριν από την οριστική υποβολή, ώστε να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις.