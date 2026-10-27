Βασίλης Παπακωνσταντίνου: «Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι» – Η ανάρτηση και το «ευχαριστώ» για τις ευχές

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου» τονίζει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, σε ανάρτησή του μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο «Αιώνιος Έφηβος», νοσηλεύτηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο λόγω της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) που αντιμετωπίζει και πήρε εξιτήριο την Κυριακή. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης βρίσκεται πλέον στο σπίτι, με την οικογένειά του, χωρίς να συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Η ανάρτηση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Σε ανάρτησή του στο Instagram ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου εκφράζει τις ευχαριστίες του για το ενδιαφέρον και τις ευχές για την υγεία του και διαβεβαιώνει ότι είναι καλά και αναρρώνει.

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου» τονίζει χαρακτηριστικά ο αγαπημένος καλλιτέχνης.

«Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου. Τα λέμε σύντομα από κοντά» προσθέτει ο σπουδαίος ερμηνευτής.

Δείτε την ανάρτησή του: