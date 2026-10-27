Ρομέν Γαβράς – Εμιλι Ραταϊκόφσκι: Από την Ελλάδα στο Λος Άντζελες

Ο Ρομέν Γαβράς και η Εμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβουν τον έρωτά τους και κάθε κοινή εμφάνισή τους μαγνητίζει τα φλας.

Της ΕΛΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Tο γνωστό μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Ρομέν Γαβράς, λίγες ημέρες μετά το ταξίδι τους στην Αθήνα, βρέθηκαν στο Λος Άντζελες για το λαμπερό γκαλά του Μουσείου Κινηματογράφου. Το ζευγάρι περπάτησε στο κόκκινο χαλί, ποζάροντας αγκαλιασμένο μπροστά στους φωτογράφους. Η Έμιλι επέλεξε ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα, ενώ ο Ρομέν ένα κλασικό μαύρο κοστούμι. Στη βραδιά έδωσε το «παρών» και ο γιος της Ε. Ραταϊκόφσκι, ο μικρός Σιλβέστερ, καρπός του γάμου της με τον Σεμπάστιαν Μπερ ΜακΚλάρντ. Στην παρέα τους ήταν και η Ιρίνα Σάικ.

Οι δυο τους έχουν συνδεθεί με την Ελλάδα, έναν τόπο που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Ρομέν, γιο του σπουδαίου Ελληνογάλλου σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά. Στις αρχές του μήνα βρέθηκαν στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας του Ρομέν, «Sacrifice», στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Εκείνη στάθηκε στο πλευρό του όχι μόνο ως η σύντροφος που μοιράζεται μαζί του τις σημαντικές στιγμές του. Ο Ρ. Γαβράς εμπνέεται από την Ελλάδα και όλα δείχνουν πως έχει καταφέρει να μεταφέρει αυτή την αγάπη και στην Έμιλι. Το περασμένο καλοκαίρι το ζευγάρι έκανε διακοπές στο Αιγαίο με σκάφος, ενώ πέρασε και από τη Σίφνο.

Οι φήμες για τη σχέση τους άρχισαν να κυκλοφορούν τον Νοέμβριο του 2025, όταν οι δυο τους φωτογραφήθηκαν στη Νέα Υόρκη να φιλιούνται και να περπατούν χέρι-χέρι. Οι κοινές εμφανίσεις τους στη συνέχεια έκαναν όλο και πιο ξεκάθαρο πως κάτι όμορφο είχε γεννηθεί ανάμεσά τους. Τον Φεβρουάριο του 2026, η Έμιλι μοιράστηκε τρυφερές φωτογραφίες με τον σκηνοθέτη στο Instagram, επισημοποιώντας ουσιαστικά τον δεσμό τους.