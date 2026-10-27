Βασίλης Παπακωνσταντίνου: O «αιώνιος έφηβος» του ελληνικού τραγουδιού πήρε εξιτήριο από το ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου νοσηλευόταν – Τι συνέβη

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Εξιτήριο πήρε την Κυριακή (25/10) ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο οποίος νοσηλεύτηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο λόγω της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) που αντιμετωπίζει.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης πλέον βρίσκεται στο σπίτι με την οικογένειά του και πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του.

Σημειώνεται ότι σε δηλώσεις του στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1 την Κυριακή, ο Γιάννης Ζουγανέλης αναφέρθηκε στον συνάδελφο και φίλο του και εξήγησε γιατί χρειάστηκε να ακυρωθούν κάποιες προγραμματισμένες εμφανίσεις τους.

Τόνισε ότι «ο Βασίλης δεν είναι απλά φίλος μου, είναι αδελφικός μου φίλος. Έχουμε συνεργαστεί πάνω από είκοσι φορές στη διάρκεια των χρόνων. Έχει ΧΑΠ, οπότε δυσκολευόταν. Νομίζω θα το ξεπεράσει. Του εύχομαι πραγματικά να το ξεπεράσει και να μας επανέλθει πολύ δυνατά».