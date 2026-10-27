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Συναγερμός στα Εξάρχεια για ύποπτο αντικείμενο: Διακοπή κυκλοφορίας σε Μπενάκη και Καλλιδρομίου – Στο σημείο ΤΕΕΜ

Συναγερμός στα Εξάρχεια για ύποπτο αντικείμενο: Διακοπή κυκλοφορίας σε Μπενάκη και Καλλιδρομίου – Στο σημείο ΤΕΕΜ

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Φωτογραφία αρχείου: INTIME
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (1710) στις Αρχές λόγω ύποπτου αντικειμένου στα Εξάρχεια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έλεγχος από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε δύο οδούς στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ:

  • Στην οδό Μπενάκη, από το ύψος της οδού Καλλιδρομίου έως την οδό Ερεσσού.
  • Στην οδό Καλλιδρομίου, από το ύψος της οδού Ζωοδόχου Πηγής.

Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να αποφύγουν τα συγκεκριμένα σημεία και να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές, έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος και αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν σε ισχύ μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

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