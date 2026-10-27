Θεσσαλονίκη: Συγκίνηση και υπερηφάνεια στη μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε εξέλιξη είναι η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της παρέλασης υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Από ώρα 10.30΄ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων της μαθητικής παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:

Τσιμισκή, στο τμήμα της από την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την οδό Ι.Δραγούμη.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Σε όλες τις κάθετες οδούς των συγκεκριμένων τμημάτων των ως άνω οδών.

Με καινοτομίες και νέα οπλικά συστήματα στη Θεσσαλονίκη η στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, την οποία θα μεταδώσει ζωντανά η ΕΡΤ, αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό.

Φέτος θα υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, καθώς τα στρατιωτικά τμήματα θα προηγηθούν των πολιτικών, ενώ ιδιαίτερη θέση θα έχει ο ουλαμός καινοτομίας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει σύγχρονα οπλικά συστήματα, συστήματα προειδοποίησης και μη επανδρωμένα οχήματα και σκάφη, αρκετά από τα οποία είναι ελληνικής κατασκευής, καθώς και συστήματα που συνδέονται με την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Η παρέλαση θα περιλαμβάνει επίσης την καθιερωμένη αεροπορική επίδειξη του F-16 της ομάδας «Ζευς», η οποία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης με την φρεγάτα Belhara «Κίμων» να κλέβει φέτος την παράσταση.