«Χωριάτικο»: Το μαύρο χρήμα στο «πλυντήριο» της αλυσίδας φούρνων και οι 40 «αχυράνθρωποι» – Από την έρευνα για μαστροπεία, στο «ξέπλυμα» ο ιδιοκτήτης

Ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος των 59 συλληφθέντων για το φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούσε ως βασικό μηχανισμό την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», καθώς και άλλες επιχειρήσεις εστίασης.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν την Δευτέρα (26/10) ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συγκρότηση, τη διεύθυνση και την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη σε βάρος του Δημοσίου για ποσό που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, τη φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παράλληλα, ασκήθηκε δίωξη για δύο πλημμελήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απάτη.

Λόγω του μεγάλου πλήθους των συλλήψεων θα συνδράμουν την ανακριτική διαδικασία δύο επίκουροι ανακριτές.

Τα 6 εκατομμύρια ευρώ και οι δεσμευμένοι λογαριασμοί

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της συζύγου του 57χρονου επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος φέρεται ως επικεφαλής της οργάνωσης, καθώς και δύο ακόμη προσώπων από το στενό περιβάλλον του, εντοπίστηκαν συνολικά 6 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία φέρονται να συνδέονται με δραστηριότητες ξεπλύματος παράνομων εσόδων.

Τα συγκεκριμένα κεφάλαια κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν από τις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης και της αναζήτησης της διαδρομής του χρήματος.

Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα τον ρόλο περίπου 40 προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι, δηλαδή να εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων, ενώ στην πραγματικότητα οι δραστηριότητες φέρεται να ελέγχονταν από άλλα μέλη του κυκλώματος.

Η σύλληψη του 57χρονου στα Ιωάννινα και το σχέδιο διαφυγής

Ο 57χρονος επιχειρηματίας συνελήφθη στα Ιωάννινα, την ώρα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, ετοιμαζόταν να αναχωρήσει οδικώς προς την Αλβανία και στη συνέχεια να ταξιδέψει αεροπορικώς στο Ντουμπάι, προορισμό στον οποίο φέρεται να μετακινούνταν συχνά το τελευταίο διάστημα.

Σε βάρος του ίσχυε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς είχε καταδικαστεί το 2015 σε κάθειρξη δέκα ετών για υπόθεση μαστροπείας και εμπορίας ανθρώπων (trafficking).

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων των αρχών, εντοπίστηκε και η αλλοδαπή σύζυγός του, η οποία φέρεται να είναι υπήκοος Ρωσίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κινούνταν με πολυτελές τζιπ στην εθνική οδό Κορίνθου–Πατρών, μαζί με ακόμη δύο άτομα, όταν την προσέγγισαν οι Αρχές.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να σχεδίαζε να διαφύγει είτε προς την Αλβανία είτε προς την Ιταλία.

Οι 30 «αχυράνθρωποι» και οι εταιρείες που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ρόλο περίπου 40 προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων για λογαριασμό του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένους, χαμηλού εισοδήματος, οι οποίοι διέμεναν στο εξωτερικό. Ανάμεσα στα πρόσωπα που εξετάζονται περιλαμβάνεται, μάλιστα, και άτομο που είχε πεθάνει μέσα στην τελευταία τριετία.

Παρά τα χαρακτηριστικά αυτά, στο όνομά τους φέρεται να ιδρύονταν διαρκώς νέες εταιρείες, αρτοποιεία και καταστήματα εστίασης, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, αξιοποιούνταν για τη διοχέτευση και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα χρήματα φέρεται να προέρχονταν κυρίως από νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, μεταξύ των οποίων και στριπ κλαμπ στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερες αποδείξεις για να εμφανίζονται μεγαλύτερα έσοδα

Ένα από τα βασικά στοιχεία που διαφοροποιούν τη συγκεκριμένη υπόθεση από τις συνήθεις περιπτώσεις φοροδιαφυγής είναι ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν επρόκειτο απλώς για απόκρυψη πραγματικών εσόδων ή μη έκδοση αποδείξεων. Αντίθετα, φέρεται να δηλώνονταν και να εκδίδονταν περισσότερες αποδείξεις, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένοι κύκλοι εργασιών και έσοδα από τις επιχειρήσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, τα χρήματα που φέρονται να προέρχονταν από νυχτερινά κέντρα και κυρίως από στριπ κλαμπ στο κέντρο της Αθήνας μπορούσαν να εμφανίζονται ως νόμιμα έσοδα από την πώληση προϊόντων αρτοποιίας και τις υπηρεσίες εστίασης.

Οι ερευνητές εξετάζουν, επίσης, τη λειτουργία συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου, στο οποίο φέρεται να οργανώνονταν, μέσω αγγελιών, συναντήσεις γυναικών που φέρονται να ήταν θύματα του κυκλώματος με πελάτες.

Η έρευνα για μαστροπεία και trafficking

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πιθανές συνδέσεις της υπόθεσης με παλαιότερη εγκληματική δραστηριότητα του 57χρονου, ο οποίος είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας για μαστροπεία και trafficking.

Η παλαιότερη υπόθεση συνδεόταν με νυχτερινά κέντρα που φέρεται να διατηρούσε, κυρίως στη λεωφόρο Συγγρού και σε άλλες περιοχές του κέντρου της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τότε έρευνας, η δράση της οργάνωσης είχε ξεκινήσει το 2008. Γυναίκες από τη Ρωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία φέρεται να έφταναν στην Ελλάδα με τουριστική βίζα και στη συνέχεια να εξαναγκάζονταν να εκδίδονται ή να εργάζονται ως χορεύτριες σε στριπ κλαμπ.

Όπως είχε καταγγελθεί, ο εξαναγκασμός φερόταν να πραγματοποιείται είτε μέσω απειλών για άσκηση σωματικής βίας είτε με την απαίτηση να επιστρέψουν χρήματα που υποτίθεται ότι είχαν δαπανηθεί για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Το 2010 ο 57χρονος συνελήφθη, μετά την εξάρθρωση της συγκεκριμένης οργάνωσης, και καταδικάστηκε σε κάθειρξη δέκα ετών για σοβαρά αδικήματα. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ο συγκεκριμένος περιορισμός συνδέεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με την απόπειρα αναχώρησής του μέσω Αλβανίας κατά την πρόσφατη επιχείρηση των αρχών.

Το παρελθόν του επιχειρηματία και οι αναφορές στη «Greek Mafia»

Ο 57χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές και σε άλλες υποθέσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το όνομά του είχε συνδεθεί με τη λεγόμενη «Greek Mafia», ενώ φέρεται να είχε βρεθεί στο στόχαστρο της ρωσόφωνης μαφίας του Έντικ.

Επιπλέον, το 2024 σημειώθηκε βομβιστική επίθεση σε κάβα στην οποία φέρεται να εμφανιζόταν ως σκιώδης ιδιοκτήτης.

Παρά τις προηγούμενες υποθέσεις που τον είχαν απασχολήσει, οι αρχές εκτιμούν ότι συνέχιζε να δραστηριοποιείται στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων, αξιοποιώντας επιχειρήσεις αρτοποιίας και εστίασης.

Ο ρόλος του πρώην συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ

Μεταξύ των 59 συλληφθέντων βρίσκεται και πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος, ο οποίος φέρεται να αποτελούσε στενό συνεργάτη του 57χρονου και να λειτουργούσε ως βασικός ενδιάμεσος κρίκος στη δομή του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ρόλος του ήταν να διαμεσολαβεί μεταξύ του φερόμενου ως επικεφαλής και των προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των επιχειρήσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, φέρεται να διευκόλυνε τη σύσταση και τη λειτουργία των εταιρειών που χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο του μηχανισμού νομιμοποίησης εσόδων.

Ως κεντρικό σημείο συντονισμού της οργάνωσης φέρεται να χρησιμοποιούνταν αρτοποιείο στη λεωφόρο Κηφισού, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, λειτουργούσε ως αρχηγείο του κυκλώματος.

Η ανησυχία για τους εργαζομένους των καταστημάτων

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της επόμενης ημέρας για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό έρευνα.

Ορισμένα καταστήματα εξακολουθούν να λειτουργούν, καθώς η έρευνα των αρχών δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η εξέλιξη της υπόθεσης προκαλεί ανησυχία για το ενδεχόμενο να ανασταλεί η λειτουργία επιχειρήσεων και να χαθούν θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, κάτοικοι και γείτονες επιχειρήσεων και κατοικιών κοντά σε φούρνους που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση περιέγραψαν στο ΕΡΤnews περιστατικά που τους είχαν κινήσει την περιέργεια.

Όπως ανέφεραν, έβλεπαν συχνά αλλοδαπές γυναίκες να εισέρχονται στα καταστήματα, να παραμένουν στον χώρο για περίπου πέντε έως δέκα λεπτά και στη συνέχεια να αποχωρούν.