Άνοιξαν οι κάλπες στο Ισραήλ: Η μάχη του Νετανιάχου να κρατήσει τα ηνία – Ποιος είναι ο μεγάλος αντίπαλός του, Γκάντι Άιζενκοτ

Οι πρώτοι ψηφοφόροι άρχισαν να προσέρχονται σήμερα, Τρίτη (27/10) στις κάλπες στο Ισραήλ, για μία εκλογική αναμέτρηση που θα κρίνει τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας και τη γεωπολιτική στρατηγική του στην πολύπαθη Μέση Ανατολή.

Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 22:00, ώρα Ελλάδας και τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα αναμένεται να μεταδώσουν εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα αμέσως μετά το κλείσιμό τους, ενώ τα επίσημα αποτελέσματα θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.

Ο πολιτικός αντίπαλος του Νετανιάχου, Γκάντι Άιζενκοτ, από νωρίς το πρωί επισκέφθηκε εκλογικά τμήματα και συνομίλησε με πολίτες.

Ποιος είναι ο αντίπαλος του Νετανιάχου, Γκάντι Άιζενκοτ

Έχει χαρακτηριστεί ως ο άνθρωπος που είναι όλα όσα δεν είναι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην στρατηγός και βασικός υποψήφιος της αντιπολίτευσης στις εκλογές του Ισραήλ, είναι ένας άνθρωπος χωρίς επιτήδευση, σε αντίθεση με τον Νετανιάχου, που είναι πάντα άψογα παρουσιασμένος και επικοινωνιακά άρτια προετοιμασμένος.

Για τους Ισραηλινούς, είναι ταυτόχρονα προσιτός και επιμελώς ατημέλος. Η τσαλακωμένη εμφάνισή του έρχεται σε αντίθεση με την περιποιημένη κόμη του Νετανιάχου και την εμμονική του ανάγκη να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στα Μέσα Ενημέρωσης. Όπως το θέτει ο Ισραηλινός σχολιαστής Άνσελ Φέφερ, ο Άιζενκοτ είναι ο «αντι-Μπίμπι» ανάμεσα σε μια σειρά πολιτικών που θέλουν να μοιάσουν στον Μπίμπι — το προσωνύμιο του Νετανιάχου.

Μπήκε στην πολιτική μόλις πριν από τέσσερα χρόνια, ενώ το όνομα του κόμματός του, Yashar, σημαίνει «ευθύς» ή «ειλικρινής».

Ωστόσο, σε βασικά ζητήματα, ένα Ισραήλ υπό την ηγεσία του Άιζενκοτ ενδέχεται να μη διαφέρει ιδιαίτερα από το σημερινό, καθώς ο ίδιος δεν έχει δεσμευτεί με σαφήνεια σε κρίσιμα θέματα, μεταξύ των οποίων η λύση των δύο κρατών και η εγκατάσταση Ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Για πολλούς ψηφοφόρους, η απήχηση του Άιζενκοτ δεν σχετίζεται τόσο με την ιδεολογία του όσο με τη γενικότερη εντύπωση που αποπνέει. Σύμφωνα με την Ντάλια Σάιντλιν, Ισραηλινή δημοσκόπο και πολιτική αναλύτρια, καθοριστικό στοιχείο της απήχησής του είναι η «πολύ ταπεινή καταγωγή του».

Ενώ ο Νετανιάχου είναι γιος ακαδημαϊκού που γεννήθηκε στην Πολωνία, η οικογένεια του Άιζενκοτ ανήκε στους Μιζραχί Εβραίους, με καταγωγή από το Μαρόκο. Ο Άιζενκοτ κατατάχθηκε στον στρατό ως πεζικάριος και ανέβηκε σταδιακά στην ιεραρχία, μέχρι που έφτασε να γίνει αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων.

Τι ακριβώς, όμως, πιστεύει ο Άιζενκοτ; Στο εσωτερικό μέτωπο, ζητά τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας για τις αποτυχίες των υπηρεσιών πληροφοριών που επέτρεψαν στη Χαμάς να εξαπολύσει τη φονική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Περισσότερο διχαστική είναι η υποστήριξή του στην κατάργηση της εξαίρεσης των υπερορθόδοξων Εβραίων από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, ένα ζήτημα που αποτελεί εδώ και καιρό πηγή τριβών στην ισραηλινή κοινωνία.

Στα σημαντικότερα ζητήματα, και κυρίως στο ενδεχόμενο μιας λύσης δύο κρατών που θα οδηγούσε στη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, η στάση του παραμένει ασαφής, σύμφωνα με το TheGuardian.

«Δεν έχω πει ποτέ ότι η λύση είναι δύο κράτη για δύο λαούς», δήλωσε ο Άιζενκοτ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. «Εδώ υπάρχει μια πολύ βαθιά θρησκευτική και εθνικιστική σύγκρουση, και όποιος πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί τώρα μια συμφωνία πλανάται οικτρά».

Ο Άιζενκοτ τηρεί επίσης υπεκφυγές στο ευρύτερο ζήτημα των εβραϊκών εποικισμών στη Δυτική Όχθη. Αντιτίθεται στο σχεδιαζόμενο συγκρότημα εποικισμών Ε1, το οποίο θεωρείται πιθανό εμπόδιο στη δημιουργία ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους, αλλά υποστηρίζει γενικά την πολιτική των εποικισμών.

Εκεί όπου ο Άιζενκοτ διαφοροποιείται από τη σημερινή κυβέρνηση είναι η απόφαση του Νετανιάχου να αναθέσει στον ακροδεξιό, υπέρμαχο των εποικισμών υπουργό Μπεζαλέλ Σμότριτς τον έλεγχο της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Στην περιοχή έχει σημειωθεί έξαρση της βίας από εποίκους, γεγονός που έχει προκαλέσει ευρεία διεθνή καταδίκη και την επιβολή κυρώσεων. Ο Άιζενκοτ έχει δηλώσει ότι θα «ανέτρεπε» αμέσως αυτή την κατάσταση και θα επανέφερε τον έλεγχο της Δυτικής Όχθης στον στρατό.

«Αυτό που ουσιαστικά λένε ο Άιζενκοτ και οι υπόλοιποι», δήλωσε ο καθηγητής Γιόσι Μέκελμπεργκ του ινστιτούτου μελετών Chatham House, «είναι ότι θα είμαστε καλύτεροι διευθύνοντες σύμβουλοι. Θα διαχειριζόμαστε τη χώρα καλύτερα, χωρίς να την οδηγήσουμε σε διαφορετική κατεύθυνση… Στην πραγματικότητα, δεν μιλούν για το παλαιστινιακό ζήτημα».

Ο Άιζενκοτ δεν είναι σε καμία περίπτωση μετριοπαθής ή ειρηνιστής όσον αφορά στη χρήση στρατιωτικής βίας. Ως διοικητής του βόρειου μετώπου του Ισραήλ κατά τον δεύτερο πόλεμο του Λιβάνου, το 2006, υπήρξε ο αρχιτέκτονας του διαβόητου «δόγματος της Νταχίγια». Σύμφωνα με αυτό, το Ισραήλ θα χρησιμοποιούσε «δυσανάλογη ισχύ… και θα προκαλούσε τεράστιες ζημιές και καταστροφές» — μια πολιτική που θα έβρισκε την πληρέστερη έκφρασή της στον σημερινό πόλεμο στη Γάζα.

Σχετικά με τη Γάζα, ο Άιζενκοτ έχει επιδείξει μεγαλύτερο στρατιωτικό ρεαλισμό. Πριν από δύο χρόνια, επέμενε ότι το Ισραήλ ήταν απίθανο να επιτύχει μια «ολοκληρωτική νίκη» επί της Χαμάς και ζητούσε μια στρατηγική που θα έδινε προτεραιότητα στη ζωή των ομήρων που εξακολουθούσε να κρατά η οργάνωση. Ο γιος του, Γκαλ Μεΐρ Άιζενκοτ, 25 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του στα τέλη του 2023, έπειτα από επιχείρηση στη Γάζα για την ανάκτηση των σορών Ισραηλινών ομήρων.

Ωστόσο, ενώ οι παρατηρητές εκτιμούν ότι μια κυβέρνηση υπό τον Άιζενκοτ πιθανότατα θα λάμβανε αυστηρά μέτρα κατά της βίας των εποίκων στη Δυτική Όχθη, αναρωτιούνται αν θα προχωρούσε πολύ περισσότερο από αυτό.