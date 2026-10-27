Απεργία ναυτεργατών στις 30 Οκτωβρίου: Σε ποια λιμάνια θα παραμείνουν δεμένα τα πλοία

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Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου οι ναυτεργάτες, με τα πλοία να αναμένεται να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις 12% στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, βελτίωση των συνθέσεων των πληρωμάτων και αναγνώριση των επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών. Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται επίσης η καθιέρωση επτάωρης εργασίας και η υποχρεωτική παρουσία γιατρού στα πλοία, με τους ναυτεργάτες να επικαλούνται τους κινδύνους που συνδέονται με τις πολεμικές συγκρούσεις.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος, η οποία έχει προκηρύξει τρίωρες στάσεις εργασίας, από τις 10:00 έως τις 13:00.

Παράλληλα, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά έχει προγραμματίσει 24ωρη απεργία, με συγκέντρωση στις 10:00 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Νωρίτερα, στις 09:15, θα πραγματοποιηθεί προσυγκέντρωση στην Αγία Τριάδα Πειραιά, έπειτα από κάλεσμα της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού.