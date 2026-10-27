Εφορία και ΕΦΚΑ: Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις των οφειλών με τις 120 δόσεις – Τι προβλέπεται

Τη δυνατότητα εξόφλησης οφειλών προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ, προβλέπει το νέο πλαίσιο ρύθμισης χρεών. Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Νοεμβρίου, ενώ η ένταξη θα εξαρτάται από την ημερομηνία κατά την οποία οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και από την τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Η φοροτεχνικός Αθανασία Στολάκη, μιλώντας στο ΕΡΤnews, παρουσίασε τις αλλαγές που προβλέπονται σε σχέση με την προηγούμενη ρύθμιση των 72 δόσεων, καθώς και τους όρους που θα πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι.

Με το νέο καθεστώς, ο μέγιστος αριθμός των δόσεων αυξάνεται από 72 σε 120, επιτρέποντας την αποπληρωμή των χρεών σε διάστημα έως δέκα ετών. Το επιτόκιο προβλέπεται να διατηρηθεί στο 5,4%, ενώ το κατώτατο ποσό κάθε μηνιαίας καταβολής ορίζεται στα 30 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις ένταξης στις 120 δόσεις

Το νέο πλαίσιο διευρύνει το χρονικό διάστημα των οφειλών που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση. Ενώ η προηγούμενη διαδικασία κάλυπτε χρέη που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, πλέον προβλέπεται η ένταξη οφειλών με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Βασικό κριτήριο αποτελεί ο χρόνος κατά τον οποίο μια οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη και όχι η ημερομηνία βεβαίωσής της. Επομένως, χρέος που βεβαιώθηκε εντός του 2024, αλλά κατέστη ληξιπρόθεσμο το 2025, δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο χρονικό όριο.

Παράλληλα, οι οφειλές δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τους όρους που παρουσιάστηκαν.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για όσους είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων, καθώς θα μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να μεταβούν στο νέο καθεστώς, περιορίζοντας το ύψος της μηνιαίας καταβολής τους. Αντίθετα, η δυνατότητα μεταφοράς δεν επεκτείνεται αυτομάτως σε οφειλέτες που εξυπηρετούν χρέη μέσω άλλων ρυθμίσεων, όπως εκείνες των 12 ή 24 δόσεων.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Η έναρξη της διαδικασίας τοποθετείται στα μέσα Νοεμβρίου, οπότε αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μέσω αυτής, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν ποιες από τις οφειλές τους πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων αναφέρθηκε η 30ή Ιουνίου 2026, η οποία, ωστόσο, προηγείται του αναμενόμενου ανοίγματος της πλατφόρμας. Συνεπώς, απαιτείται διευκρίνιση της προθεσμίας, καθώς και επιβεβαίωση του χρονοδιαγράμματος από το τελικό νομοθετικό κείμενο και τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Η υπαγωγή στις 120 δόσεις συνοδεύεται από την υποχρέωση εμπρόθεσμης εξόφλησης των μηνιαίων καταβολών, αλλά και τακτοποίησης των υπόλοιπων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Όπως διευκρίνισε η Αθανασία Στολάκη, η μη καταβολή δύο διαδοχικών δόσεων μπορεί να επιφέρει την απώλεια της ρύθμισης. Αντίστοιχος κίνδυνος υπάρχει όταν προκύπτουν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες παραμένουν ανεξόφλητες και αρρύθμιστες, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Επιπλέον, η καταβολή ποσού μικρότερου από την προβλεπόμενη μηνιαία δόση δεν θεωρείται πλήρης εξόφλησή της και δεν διασφαλίζει τη διατήρηση της ρύθμισης.

Για τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από το 2024 και μετά και δεν καλύπτονται από το νέο πλαίσιο, προβλέπεται εξόφληση ή ένταξη στην πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων, εφόσον καταστούν ληξιπρόθεσμες και σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους.

Οι διευκολύνσεις για τους οφειλέτες

Η συνεπής εξυπηρέτηση της ρύθμισης μπορεί να εξασφαλίσει συγκεκριμένες διευκολύνσεις στους δικαιούχους, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας, η αναστολή ποινικών διώξεων, όπου προβλέπεται, και η προστασία από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Για νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, η επέκταση της περιόδου αποπληρωμής έως τα δέκα έτη επιτρέπει τον επιμερισμό των χρεών σε περισσότερες μηνιαίες καταβολές. Η διατήρηση των σχετικών διευκολύνσεων προϋποθέτει την τήρηση του προγράμματος πληρωμών και την έγκαιρη τακτοποίηση των νέων οφειλών.