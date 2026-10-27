Δίκη για τα Τέμπη: Επιφυλάχθηκε η εισαγγελέας για την κλήση των γενικών γραμματέων

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την πρότασή της σχετικά με τα δύο αιτήματα που υπέβαλε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Λουκάς Αποστολίδης γνωστοποίησε σήμερα η εισαγγελέας στη δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Τι προτείνει η εισαγγελέας

Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα για την προσκόμιση των εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ελληνική κυβέρνηση για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Η εισαγγελέας χαρακτήρισε «εύλογο» το αίτημα για τα έγγραφα, που αφορούν στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων και πρότεινε αυτά να διαβιβαστούν εντός 30 ημερών για την περίοδο από το 2016 μέχρι το 2026.

Αναφορικά με το αίτημα για την κλήση ως μαρτύρων των γενικών γραμματέων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της περιόδου 2016-2023, η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε, επισημαίνοντας πως οι συγκεκριμένοι γενικοί γραμματείς απέκτησαν την ιδιότητα του κατηγορουμένου κατά την διάρκεια της κύριας ανάκρισης από τον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη και μετά την παραπομπή του πρώην υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή στο Δικαστικό Συμβούλιο, οι φάκελοι τους διαβιβάστηκαν στον Άρειο Πάγο έχοντας πλέον την ιδιότητα του συμμέτοχου.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, το αίτημα υποβλήθηκε πρόωρα και η ίδια επιφυλάχθηκε να προτείνει μετά την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου καθώς, όπως επεσήμανε, αν κληθούν τώρα μπορεί να παραβιαστεί το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης.

Επί της εισαγγελικής πρότασης ο Λουκάς Αποστολίδης ανέφερε για τους γενικούς γραμματείς ότι «δεν υπάρχει η δικονομική ιδιότητα του κατηγορουμένου».

Σε λίγη ώρα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.

Νωρίτερα σήμερα, κατά την 45η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, κατέθεσαν επιβάτες και συγγενείς θυμάτων. Οι μνήμες της 28ης Φεβρουαρίου 2023, ξαναζωντάνεψαν στην αίθουσα, καθώς οι μάρτυρες περιέγραψαν το χάος, τη φωτιά και τον πανικό που επικράτησαν τη μοιραία βραδιά της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών.