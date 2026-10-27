Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σήμερα – Πού θα χιονίσει, έως 8 μποφόρ οι άνεμοι

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Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, προβλέπονται για σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, τοπικά στα πελάγη 7 και πιθανώς 8 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελεί το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθούν από 19 έως 22 βαθμούς.

Πού αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επικρατήσουν στα βορειοανατολικά, ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική, στο Αιγαίο και στην Κρήτη.

Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται κατά διαστήματα τοπικές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν από το μεσημέρι. Πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχοπτώσεων υπάρχει κυρίως στα υπόλοιπα τμήματα της κεντρικής και νότιας χώρας.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα, στη Θεσσαλία προβλέπεται να χιονίσει προς το βράδυ σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.300-1.500 μέτρων.

Πώς θα κινηθούν οι άνεμοι στα πελάγη

Στο Βόρειο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν στα 4 έως 6 μποφόρ.

Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν αρχικά μεταβλητοί άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ, οι οποίοι σταδιακά, έως το απόγευμα, θα στραφούν σε βόρειους, διατηρώντας την έντασή τους.

Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ, με ενίσχυση από το μεσημέρι στα 5 έως 7 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, το meteo προβλέπει νεφώσεις και τοπικές βροχές έως τις πρωινές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν νέα φαινόμενα προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και θα εξασθενήσουν σταδιακά από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για το σύνολο της Αττικής, η ΕΜΥ προβλέπει τιμές από 13 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, φτάνοντας κατά διαστήματα τα 5 μποφόρ στα δυτικά του νομού.

Στο κέντρο της πόλης, ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ 9 και 16 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με το meteo, ενώ η ΕΜΥ δίνει θερμοκρασίες από 11 έως 17 βαθμούς για τη Θεσσαλονίκη.

Η θερμοκρασία στην υπόλοιπη χώρα

Σύμφωνα με το meteo, στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται τιμές από 8 έως 18 βαθμούς και στην Ήπειρο από 6 έως 18 βαθμούς. Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ 10 και 20 βαθμών, ενώ στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 19 βαθμούς.

Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς, στις Κυκλάδες από 10 έως 19 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή σύμφωνα με την ΕΜΥ

Αναλυτικά, οι ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες που προβλέπει η ΕΜΥ για την σήμερα (27/10) είναι οι εξής: