Πόλεμος στην Ουκρανία: Κατάπαυση του πυρός στην Ολέσκι για ανθρωπιστική επιχείρηση – Η παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ

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Σε ισχύ τέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες τοπική κατάπαυση του πυρός στην περιοχή της Ολέσκι, πόλης στη νότια Ουκρανία που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, με στόχο τη διευκόλυνση ανθρωπιστικής επιχείρησης. Η εκεχειρία ακολούθησε πρόταση της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, την οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αποδέχθηκαν οι δύο εμπόλεμες πλευρές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας σταμάτησαν τα πυρά στον τομέα της Χερσώνας από τις 04:00 ώρα Μόσχας (03:00 ώρα Ελλάδας).

«Στο πλαίσιο των προετοιμασιών για ανθρωπιστική επιχείρηση στην περιοχή της Ολέσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας έπαυσαν πυρ στον τομέα της Χερσώνας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η προσωρινή αναστολή των εχθροπραξιών αναμένεται να επιτρέψει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην απομονωμένη κοινότητα, όπου οι κάτοικοι αντιμετώπιζαν επί εβδομάδες σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα, καθώς η περιοχή βρισκόταν υπό πολιορκία.