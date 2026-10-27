Θεσσαλονίκη: Στις 11:00 η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου – Οι κλειστοί δρόμοι και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λόγω της μαθητικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11:00, στην οδό Τσιμισκή, ενώ αύριο, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν καταθέσεις στεφάνων, παρελάσεις μαθητικών, στρατιωτικών και πολιτικών τμημάτων, καθώς και τελετές απόδοσης τιμών.

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί στη Θεσσαλονίκη

Από τις 10:30 το πρωί και μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στα ακόλουθα οδικά τμήματα:

Τσιμισκή: Από την πλατεία ΧΑΝΘ έως την οδό Ίωνος Δραγούμη.

Από την πλατεία ΧΑΝΘ έως την οδό Ίωνος Δραγούμη. Παύλου Μελά: Από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την οδό Τσιμισκή.

Από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την οδό Τσιμισκή. Κάθετες οδοί: Σε όλες τις οδούς που συνδέουν τα παραπάνω τμήματα.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στο κέντρο της πόλης κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Το πρόγραμμα της μαθητικής παρέλασης την Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Οι σημερινές εκδηλώσεις ξεκινούν στις 10:00, με την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της ΑΣΔΗΜ από αντιπροσωπείες μαθητών.

Στην τελετή θα παραστούν ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ο διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, οι διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν.

Στεφάνια θα καταθέσουν το 30ό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και το 1ο Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στις 11:00 θα ακολουθήσει η μαθητική παρέλαση στην οδό Τσιμισκή, με αφετηρία τη Διαγώνιο και τερματισμό την οδό Ίωνος Δραγούμη. Η εξέδρα των επισήμων θα βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Τσιμισκή και Αριστοτέλους.

Την παρέλαση θα ανοίξει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και θα ακολουθήσει η πρώτη ομάδα, με τους σημαιοφόρους των Γυμνασίων και Λυκείων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν και στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Από τα Δημοτικά Σχολεία θα παρελάσουν το 33ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, που είναι ενταγμένο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Πανοράματος.

Από τα Γυμνάσια θα συμμετάσχουν το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, το 5ο, το 6ο, το 7ο, το 11ο και το 15ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, καθώς και το Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κωφών και Βαρήκοων Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Παπαφείου Ιδρύματος «Ο Μελιτεύς» και η δεύτερη ομάδα, στην οποία συμμετέχουν μαθητές Λυκείων.

Τα δημόσια Λύκεια που θα λάβουν μέρος είναι το 10ο, το 14ο, το 17ο, το 24ο και το 32ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, καθώς και το Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο Θεσσαλονίκης.

Μετά τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λεμεσού θα παρελάσουν τα ιδιωτικά Λύκεια: 1ο Ανατόλια, Απόστολος Παύλος, Αριστοτέλειο Κολλέγιο, Αρσάκειο, Ελληνικό Κολλέγιο και Κολέγιο Δελασάλ.

Καταθέσεις στεφάνων σε μνημεία και ανδριάντες

Στις 12:30 θα πραγματοποιηθούν καταθέσεις στεφάνων σε μνημεία Ηρώων, προτομές και ανδριάντες από μαθητικές αντιπροσωπείες, βάσει του προγράμματος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, το 13ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης θα καταθέσει στεφάνι στον ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Νέα Παραλία, και το 40ό Δημοτικό Σχολείο στον ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, στο πάρκο της ΧΑΝΘ.

Το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα αποδώσει τιμές στον ανδριάντα του Ελευθερίου Βενιζέλου, στην πλατεία Δικαστηρίων, ενώ το 34ο Δημοτικό Σχολείο θα καταθέσει στεφάνι στον ανδριάντα του Τσάμη Καρατάσου, απέναντι από τη Φιλοσοφική Σχολή.

Στον ανδριάντα του Εμμανουήλ Παππά, στο πάρκο στη συμβολή των οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, απέναντι από το Μουσείο, θα βρεθεί αντιπροσωπεία του 11ου Δημοτικού Σχολείου. Το 67ο Δημοτικό Σχολείο θα καταθέσει στεφάνι στον ανδριάντα του Αριστοτέλη, στην ομώνυμη πλατεία.

Στο μνημείο των Θρακών Ηρώων, στη Νέα Παραλία, θα καταθέσει στεφάνι το 9ο Δημοτικό Σχολείο, ενώ στο μνημείο «Γυναίκα της Πίνδου», στην Παύλου Μελά, θα αποδώσει τιμές το 43ο Δημοτικό Σχολείο.

Στην περιοχή της Παναγίας Χαλκέων, το 36ο Δημοτικό Σχολείο θα καταθέσει στεφάνι στην προτομή του Γερμανού Καραβαγγέλη και το 55ο Δημοτικό Σχολείο στην προτομή του Γεωργίου Τσόντου.

Το 37ο Δημοτικό Σχολείο θα αποδώσει τιμές στην προτομή του Καπετάν Γκόνου Γιώτα, στο τέρμα της Αγίας Σοφίας, ενώ το 2ο Δημοτικό Σχολείο Τριανδρίας θα καταθέσει στεφάνι στις προτομές των Βενιζέλου, Δαγκλή και Κουντουριώτη, στο πρώην Δημαρχείο Τριανδρίας.

Το 3ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει στην τελετή στην προτομή του ναυάρχου Βότση, δίπλα στον Λευκό Πύργο, και το 4ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης στον ανδριάντα του Νικολάου Κασομούλη, στο πάρκο απέναντι από τη ΧΑΝΘ, στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Αγγελάκη.

Στον ανδριάντα του Παύλου Μελά, στην ομώνυμη πλατεία, πρώην Τσιρογιάννη, απέναντι από τον Λευκό Πύργο, θα καταθέσει στεφάνι το 2ο Γυμνάσιο Τούμπας.

Το 27ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης θα αποδώσει τιμές στον ανδριάντα του Ίωνα Δραγούμη, στο πάρκο της ΧΑΝΘ, απέναντι από το Βασιλικό Θέατρο, και το 30ό Γενικό Λύκειο στον ανδριάντα του Χρυσοστόμου Σμύρνης, στην πλατεία Αγίας Σοφίας.

Στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος της οδού Καλλιδοπούλου, θα καταθέσει στεφάνι το 28ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.

Τέλος, το 1ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης θα αποδώσει τιμές στο άγαλμα της Καλλιόπης Λύκα (Μάνας του Στρατιώτη), στο ομώνυμο στρατόπεδο, στη συμβολή των οδών Δημάρχου Κωνσταντίνου Κοσμόπουλου και Βασιλέως Γεωργίου.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου: Η στρατιωτική παρέλαση

Οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο θα συνεχιστούν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, με την εκτέλεση 21 κανονιοβολισμών από ουλαμό πυροβολικού της ΑΣΔΗΜ κατά την ανατολή του ηλίου.

Στις 10:15, στο Ηρώο της ΑΣΔΗΜ, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα εκτελεστούν δύο κανονιοβολισμοί.

Η στρατιωτική παρέλαση θα αρχίσει στις 11:00, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, από την οδό Γεωργίου Παπανδρέου, πρώην Ανθέων, έως τον Λευκό Πύργο.

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας θα παρελάσουν στρατιωτικά, μαθητικά και πολιτικά τμήματα, σύμφωνα με τα προγράμματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΑΣΔΗΜ.

Η σειρά των τμημάτων στη στρατιωτική παρέλαση

Στο πρώτο τμήμα θα συμμετάσχουν η Ομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Βορειοελλαδιτών Πολεμιστών της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου 1974 «ΕΛΔΥΚ 1974», η Παγκύπρια Ομοσπονδία Αναπήρων Πολέμου και το Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση των στρατιωτικών τμημάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΑΣΔΗΜ.

Το δεύτερο τμήμα θα περιλαμβάνει τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον Νικόλαο Σπανό, ο οποίος έχει το γενικό πρόσταγμα των πολιτικών τμημάτων, την Πανεθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων «Παύλος Μελάς», τμήματα σημαιοφόρων μαθητών και δύο Λύκεια ως εκπροσώπους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα συμμετάσχει επίσης η μουσική του Παπαφείου Ιδρύματος «Ο Μελιτεύς».

Στο τρίτο τμήμα θα παρελάσουν οι τριτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι συλλογικοί φορείς, με σειρά που καθορίζεται από τον βαθμό και το έτος ίδρυσής τους.

Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχουν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, η Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Ελλάδας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων και η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος.

Θα ακολουθήσουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ανατολικής Ρωμυλίας – Βόρειας Θράκης και η Ομοσπονδία Σερραϊκών Συλλόγων Θεσσαλονίκης.

Στην ομάδα αυτή θα συμμετάσχουν επίσης η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων «Παμμακεδονική Ένωση Ελλάδος» και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Πελοποννησίων.

Το τέταρτο τμήμα θα αποτελείται από πρωτοβάθμιους φορείς, με σειρά συμμετοχής βάσει του έτους ίδρυσής τους.

Θα παρελάσουν η Κερκυραϊκή Ένωση Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Σπυρίδων», η Παλλεσβιακή Ένωση Θεσσαλονίκης, το Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης με στολές νοσοκόμων του 1940, η Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης και η Ένωση Ρουμελιωτών Βορείου Ελλάδος.

Θα συμμετάσχουν ακόμη η AHEPA HJ03 Θεσσαλονίκης «Μέγας Αλέξανδρος», η Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος, ο Σύλλογος Αργιθεατών Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλία), η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λεμεσού.

Στο πέμπτο τμήμα θα λάβουν μέρος το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού – Τοπικό Τμήμα Θεσσαλονίκης, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – Περιφερειακή Εφορία Θεσσαλονίκης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ειδικών Δυνάμεων και η Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Θεσσαλονίκης.

Την ομάδα θα συμπληρώσουν η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου και ο Σύλλογος Ιστορικών Στρατιωτικών Οχημάτων.

Οι εκδηλώσεις της Τετάρτης θα ολοκληρωθούν με την υποστολή της σημαίας στον Λευκό Πύργο, στις 17:30, και την εκτέλεση 21 κανονιοβολισμών από ουλαμό πυροβολικού της ΑΣΔΗΜ κατά τη δύση του ηλίου.

Το πρόγραμμα στους υπόλοιπους δήμους της Θεσσαλονίκης

Στους υπόλοιπους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρτίζεται με μέριμνα των οικείων δημάρχων.

Για την Τρίτη 27 Οκτωβρίου προβλέπονται ομιλίες και εκδηλώσεις σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και άλλους φορείς. Παράλληλα, μαθητές, σπουδαστές, πρόσκοποι και οδηγοί θα αποδώσουν τιμές στα μνημεία των Ηρώων.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων μετά την ολοκλήρωσή τους και παρελάσεις πολιτικών και μαθητικών τμημάτων, καθώς και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, όπου υπάρχουν.

Για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ο γενικός σημαιοστολισμός έχει οριστεί από τις 08:00 της 25ης Οκτωβρίου έως τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου. Η φωταγώγηση των καταστημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των τραπεζών πραγματοποιείται κατά τις βραδινές ώρες της 25ης, 26ης, 27ης και 28ης Οκτωβρίου.

Στους υπόλοιπους δήμους προβλέπεται γενικός σημαιοστολισμός από τις 08:00 της 26ης Οκτωβρίου έως τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου, ενώ η φωταγώγηση των αντίστοιχων κτιρίων έχει προγραμματιστεί για τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου.