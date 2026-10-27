«Φοβόμαστε να κάνουμε αυτοψίες στα αυθαίρετα»: Τι λέει η επικεφαλής της Πολεοδομίας Καλαμάτας που δέχθηκε απειλές για τη ζωή της

Σωρεία παρανομιών στην έκδοση αδειών ανέγερσης πολυτελών κατοικιών, πλαστές οικοδομικές άδειες με παραποιημένα δικαιολογητικά, βεβαιώσεις όρων δόμησης που αντιστοιχούσαν σε… διαφορετικά ακίνητα, πλαστογραφημένες δημοτικές βεβαιώσεις είναι μερικά μόνο από τα «τεχνάσματα» που χρησιμοποιεί η μαφία του real estate στη Μάνη, παρακάμπτοντας τις πολεοδομικές Αρχές που υψώνουν τοίχο προστασίας, παρά το πολεοδομικό αλαλούμ που επικρατεί στην περιοχή λόγω του νομοθετικού κενού σε Προεδρικά Διατάγματα και αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Πολεοδομία Καλαμάτας διαπίστωσε σε έξι παραλιακούς οικισμούς στα Ρίγκλια και στο Κοτρώνι του δήμου Δυτικής Μάνης, έξι περιπτώσεις ανέγερσης κατοικιών με παραποιημένα στοιχεία και πλαστές βεβαιώσεις.

«Θα σου φυτέψω μία ανάμεσα στα μάτια. Ο θάνατος έρχεται από ψηλά», ήταν η ευθεία απειλή που δέχθηκε με επιστολή από τη μαφία η επικεφαλής της Πολεοδομίας του δήμου Καλαμάτας, Σταυρούλα Αγρίου, όταν επανειλημμένα αρνήθηκε να συμβιβαστεί με τις παρανομίες των κυκλωμάτων, ενώ ο συντάκτης της επιστολής απαιτούσε να «σταματήσει η ενασχόληση της Πολεοδομίας με τις ζώνες των 800 μέτρων και να δίνονται κανονικά άδειες».

«Είναι αδιανόητη η κατάσταση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Πολεοδομία Καλαμάτας, η οποία υποστηρίζει διοικητικά τη δυτική Μάνη. Στα 37 χρόνια που υπηρετώ, έχω αντιμετωπίσει απειλές και πιέσεις από οργανωμένα συμφέροντα, αλλά αυτή την ακραία και ανατριχιαστική μορφή που έλαβε τώρα με την ακραία επιστολή θανάτου κατά της ζωής μου και συνεργατών μου δεν την έχω βιώσει ξανά», τόνισε στη Realnews η Στ. Αγρίου.

Όπως εξήγησε η επικεφαλής της Πολεοδομίας, «οι υπάλληλοι δεν μπορούν να προβούν σε αυτοψίες στην περιοχή. Βρήκαμε πλαστές οικοδομικές άδειες, παραποιημένα στοιχεία, πλαστές βεβαιώσεις.

«Πρέπει να κάνουμε διακοπή εργασιών. Για να προβούμε όμως σε τέτοιες ενέργειες πρέπει να πάμε εκεί και να κάνουμε αυτοψίες. Οι υπάλληλοι όμως φοβούνται και λένε ότι δεν πηγαίνουν γιατί φοβούνται για τη ζωή τους. Οχι, δεν είμαστε διεφθαρμένοι. Δεν κλείνουμε το μάτι σε κανέναν».

Τα τελευταία χρόνια το παραλιακό μέτωπο της δυτικής Μάνης απέκτησε μεγάλη τουριστική αναγνωρισιμότητα, οι αξίες της γης εκτοξεύθηκαν στα ύψη, η ανάπτυξη του real estate κορυφώθηκε, επενδυτές από Γαλλία και Γερμανία επένδυσαν σε ακίνητα και η οικοδομική δραστηριότητα αυξήθηκε εντυπωσιακά, με τα κυκλώματα να επιχειρούν να καταπατήσουν νόμους και διατάξεις.

Στο μικροσκόπιο

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», στο στόχαστρο των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται μηχανικός με αυτοδιοικητικό παρελθόν, ο οποίος χειρίστηκε υποθέσεις για τις οποίες η Πολεοδομία είχε δώσει αρνητικές απαντήσεις, ενώ ο ίδιος είχε ενορχηστρώσει εκστρατεία στα social κατά της προϊσταμένης της υπηρεσίας.

Η Σταυρούλα Αγρίου διέψευσε μέσω της «R» τη φήμη ότι η Πολεοδομία διέκοψε την έκδοση πολεοδομικών αδειών στη Μάνη. «Διαδίδεται ψευδώς αυτό και σκοπίμως. Δεν είναι αλήθεια», ανέφερε, ενώ για τις απειλές κατά της ζωής της μέσω επιστολής με χυδαίο υβρεολόγιο που εστάλη από την Καρδαμύλη ενημερώθηκαν οι αστυνομικές και οι εισαγγελικές Αρχές.

Το Προεδρικό Διάταγμα του 1982 επέτρεπε, υπό προϋποθέσεις, εντός ζώνης 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού τη δόμηση με πολύ ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με την εκτός σχεδίου, προκειμένου να μην ερημώσουν οι ορεινοί οικισμοί.

Όμως εξαιρούνταν παραδοσιακοί και παραλιακοί οικισμοί, περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, αρχαιολογικοί χώροι, τόποι φυσικού κάλλους, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις για ευνόητους λόγους.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο ξεκινούν τα παράδοξα της ελληνικής διοίκησης με τις διαχρονικές αστοχίες που τη διακατέχουν και που οδήγησαν σε πολεοδομική εκκρεμότητα στη Μάνη, καθώς δεν υπήρξε ολοκληρωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός, και σε προσπάθειες που ναυάγησαν λόγω και τοπικών έντονων αντιδράσεων.

Το 1992 υπήρξε προσπάθεια να μπει τάξη με χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες, υπήρξε και προσπάθεια σχεδιασμού μέσω ΣΧΟΟΑΠ (Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων), μελέτες εκπονήθηκαν, πληρώθηκαν, έφθασαν στο «παρά πέντε», χωρίς όμως να καταλήξουν σε θεσμοθέτηση.

Επιπλέον, η απόφαση 57/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας αντιμετώπισε την επίμαχη περιοχή των 800 μέτρων ως εκτός σχεδίου, καθώς τα όριά της είχαν καθοριστεί οριζόντια, χωρίς επιστημονική πολεοδομική μελέτη θεσμοθετημένη με Προεδρικό Διάταγμα. Με αυτόν τον τρόπο χάθηκε η ευκαιρία να αποκτήσει η περιοχή ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό, να εκλείψουν οι όποιες αμφισβητήσεις και να καθοριστούν τα όρια οικισμών. Βέβαια η Μάνη βρίσκεται πλέον στο στάδιο πολεοδομικού σχεδιασμού με τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια, αλλά η όλη προσπάθεια βρίσκεται ακόμη στην αρχή.