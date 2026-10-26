Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Ο τελευταίος καφές. Στο πρώτο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες μυστηρίου», η αναζήτηση της αλήθειας οδηγεί σε σκοτεινά μυστικά και απρόσμενες αποκαλύψεις. Από τον συγγραφέα Alex Erickson

Όταν η Κρίσι Χάνκοκ και η καλύτερή της φίλη Βίκι αποφασίζουν να μετακομίσουν στο Πάιν Χιλς και να ανοίξουν το καφέ-βιβλιοπωλείο «Death by Coffee», με το όνομά του να παραπέμπει στο πιο διάσηµο µυθιστόρηµα µυστηρίου του πατέρα της Κρίσι, δεν φαντάζονταν πόσο θα ταίριαζε στην πραγματικότητα… Την πρώτη κιόλας ηµέρα λειτουργίας του, ο Μπρέντον Λόιερ πεθαίνει ενώ απολαµβάνει τον καφέ του. Φαίνεται ότι είχε σοβαρή αλλεργία στα φιστίκια… Πώς όμως βρέθηκαν ξηροί καρποί στον καφέ του; Και ποιος του έκλεψε το φάρµακο για το αλλεργικό σοκ; Ευτυχώς, η αγάπη της Κρίσι για τις ιστορίες µυστηρίου και για τα ανεξιχνίαστα εγκλήµατα την οδηγεί να αναζητήσει τη βοήθεια του αστυνόµου Πολ Ντάλτον. Η Κρίσι διαπιστώνει ότι πολλοί από τους νέους γείτονές της δεν φαίνονται να έχουν αναστατωθεί βλέποντας να γράφεται στο βιβλιοπωλείο της το τελευταίο κεφάλαιο στο βιβλίο της ζωής του Μπρέντον. Όμως ένας από αυτούς είναι ο δολοφόνος και η Κρίσι πρέπει να βρει την αλήθεια ανάµεσα στα ψέµατα, αν θέλει να σώσει το βιβλιοπωλείο της και να ζήσει αρκετά για να δει πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία… Θα καταφέρει να εξιχνιάσει το έγκληµα;

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews