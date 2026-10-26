«Ράδιο Αρβύλα»: Οι λόγοι που δεν έκλεισε το deal με το Open

Οριστικό φινάλε στις συζητήσεις του Open με τους «Ράδιο αρβύλα», οι οποίοι τελικά μένουν εκτός τηλεόρασης για τη φετινή σεζόν.

ΠΗΓΗ: Reallife

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του σταθμού, που βρισκόταν σε συζητήσεις με τους «Ράδιο αρβύλα» και εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο της συνεργασίας, αποφάσισε να μην προχωρήσει σε τελική συμφωνία για την τρέχουσα σεζόν, αλλά να το αφήσει ανοιχτό και να το επανεξετάσει για την επόμενη. Παρότι υπήρξαν φήμες για οικονομικές διαφωνίες, πηγές από το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη αναφέρουν ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα.

Οι λόγοι που δεν προχωρά η συμφωνία σχετίζονται με τον σχεδιασμό και τις αποφάσεις που είχαν ήδη ληφθεί για τη ζώνη των 20:00. Οπως αναφέραμε σε προηγούμενο δημοσίευμα, για το slot μετά τις ειδήσεις το Open είχε ήδη κλείσει το «Μεγάλο παζάρι» με τον Νίκο Κοκλώνη, που φέρεται να έχει πάρει και επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ για συγκεκριμένο αριθμό επεισοδίων, κάτι που δεν μπορούσε τώρα να επανεξεταστεί. Το Open διατηρεί καλές σχέσεις με τους «Ράδιο αρβύλα» αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας για την επόμενη σεζόν.