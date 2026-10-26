Βελόπουλος: «Ναυάγιο» η εξωτερική πολιτική της ΝΔ

«Μία μόνο ερώτηση αρκεί για να αποδείξει το ναυάγιο της εξωτερικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας: Γιατί δεν προχωρά τώρα σε οριοθέτηση ΑΟΖ με την Κύπρο και σε επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια παντού; Γιατί οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της διαφωνούν με την δήθεν πετυχημένη πολιτική της;», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Το ότι η κυβέρνηση δεν δίνει απαντήσεις και δεν δημοσιοποιεί τη συμφωνία για την Ι.Μ. Σινά, αποδεικνύει την κατάρρευση στην οποία έχει περιπέσει»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή τη συμφωνία για την Ιερά Μονή του Σινά.

Στη δήλωσή του, ο κ. Βελόπουλος σημειώνει: «Όταν ένα εθνικό θέμα, όπως αυτό της Ιεράς Μονής του Σινά, το συνδέεις με τα εκλογικά ποσοστά, σημαίνει ότι καταρρέουν τα εκλογικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και ότι έχει πέσει σε πανικό. Το ότι η κυβέρνηση δεν δίνει απαντήσεις και δεν δημοσιοποιεί τη συμφωνία, αποδεικνύει την κατάρρευση στην ο

«Ο κ. Βουρλιώτης πρέπει να ελέγξει τα πάντα, αλλά κυρίως να ελέγξει αυτούς που μοιράζουν τα λεφτά στο μπάσκετ»

«Πολύ σωστά ο εξαίρετος κ. Βουρλιώτης ξεκινά τον έλεγχο των οικονομικών όλων των ανθρώπων που εμπλέκονται στη βρωμιά του μπάσκετ», δήλωσε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, σημείωσε: «Καλό θα ήταν να κάνει και έλεγχο όλων των υπουργών και πολιτικών που εμπλέκονται στη νομή της εξουσίας και στη διανομή του χρήματος, φτιάχνοντας τεράστιες περιουσίες. Το μπάσκετ έχει βρωμιά. Ο κ. Βουρλιώτης πρέπει να ελέγξει τα πάντα, αλλά κυρίως να ελέγξει αυτούς που μοιράζουν τα λεφτά».