Άγρια κόντρα Πολάκη-Γεωργιάδη στη Βουλή και ραντεβού… στα Χανιά: «Να πάρεις λογιστή να σου κρατά βιβλία» – «Αυτός με το “Χωριάτικο” θα θελήσει να σας γνωρίσει»

Σφοδρή κόντρα ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου στη Βουλή κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του Παύλου Πολάκη στον Άδωνι Γεωργιάδη, για τα «προβλήματα υποστελέχωσης στο Νοσοκομείο Χανίων»

«Το ότι θα τολμούσατε στη Βουλή εσείς να μου κάνετε υπόδειξη για το πώς θα κρατάω βιβλία όταν όλη η Ελλάδα αναρωτιέται και γελάει με το βίντεο για τα διπλά βιβλία που είχατε δημοσίως παραδεχτεί ότι κρατούσατε ως δήμαρχος Σφακίων. Σε λίγο θα θελήσει αυτός με το “Χωριάτικο” να σας γνωρίσει, να κρατάτε μαζί τα διπλά βιβλία. Υπόδειξη ο Πολάκης σε μένα για λογιστικά βιβλία, πάει πολύ» σχολίασε ο υπουργός Υγείας, απαντώντας στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που είπε πως «θα πρέπει να πάρεις λογιστή να σου κρατά βιβλία»

Ο κ. Πολάκης, στην ερώτηση του για το νοσοκομείο Χανίων, ανέφερε ότι υπάρχουν προβλήματα κυρίως στις παθολογικές κλινικές και ελλείψεις σε νοσηλευτικό. Κατηγόρησε τον υπουργό ότι «έταξε» 150 θέσεις και προκήρυξε 20, σημειώνοντας ότι 50 γιατροί απείλησαν με παραίτηση. «Με ταρζανιές πας να απαντήσεις για τους 150. Είπες 150; Έναν μήνα μετά προκήρυξες 20. Είσαι ψεύτης ή δεν είσαι;», πρόσθεσε, καλώντας τον υπουργό Υγείας να πάρει λογιστή να του κρατά τα βιβλία.

«Δεν τα πάτε καλά με τους αριθμούς», απάντησε ο υπουργός Υγείας, που ανέφερε ότι την Παρασκευή θα βρεθεί στα Χανιά, στο εργοτάξιο που κατασκευάζονται στα ΤΕΠ, ενώ θα τελέσει εγκαίνια σε διάφορα κέντρα υγείας. Μάλιστα, κάλεσε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να παρευρεθεί κι εκείνος σε συζήτηση μπροστά στις κάμερες «για να δούμε ποια είναι η αλήθεια του νοσοκομείου Χανίων».

«Εγώ με τους αριθμούς τα πάω πάρα πολύ καλά, εσύ πρέπει να πάρεις λογιστή να σου κρατά βιβλία», απάντησε ο κ. Πολάκης, εγκαλώντας τον υπουργό Υγείας για τον τρόπο που έχει καταρτίσει τους προϋπολογισμού. Επίσης, αποδέχθηκε την πρόσκληση για την Παρασκευή. «Θα αλλάξω το εισιτήριο, θα βγάλω πρωινό (σ.σ. εισιτήριο) για να τα πούμε στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου Χανίων», είπε, με τον υπουργό Υγείας να του απαντά: «Χαίρομαι που θα αλλάξεις την πτήση σου και θα είμαστε μαζί».