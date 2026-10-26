ΠΑΣΟΚ για την αποχώρηση Μπεκίρη: «Θα βρει άλλον “εθελοντή” ο Πρωθυπουργός;»

Με το ερώτημα: «Θα βρει άλλον ‘εθελοντή’ ο Πρωθυπουργός για Διευθυντή του Γραφείου του;», το ΠΑΣΟΚ στηλιτεύει την αποχώρηση του Μιχάλη Μπεκίρη από την εν λόγω θέση.

Αναλυτικά το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στη ανακοίνωσή του αναφέρει: «Ο κ. Μπεκίρης ανακοίνωσε πως αποχωρεί προσωρινά από τη θέση του Διευθυντή του Πρωθυπουργού στη Βουλή». «Είναι η πρώτη ανακοίνωση, την οποία εξέδωσε», σημείωσε το ΠΑΣΟΚ.

«Δεν απάντησε ποτέ ούτε αν υπάρχει ΦΕΚ διορισμού του ούτε αν έχει πτυχίο», υπενθύμισε για να προσθέσει: «Συμπεραίνουμε πως για να αποχωρεί, μάλλον δεν είχε τίποτα από τα δύο». «Ένα ερώτημα μένει πλέον: Θα βρει άλλον ‘εθελοντή’ ο Πρωθυπουργός για Διευθυντή του Γραφείου του;», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του.