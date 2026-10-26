ΠΑΣΟΚ για την αποχώρηση Μπεκίρη: «Θα βρει άλλον “εθελοντή” ο Πρωθυπουργός;»

Το ΠΑΣΟΚ στηλιτεύει την προσωρινή αποχώρηση του Μιχάλη Μπεκίρη από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, θέτοντας το ερώτημα αν ο Πρωθυπουργός θα βρει άλλον «εθελοντή». Παράλληλα, υπογραμμίζει πως ο κ. Μπεκίρης δεν απάντησε αν υπάρχει ΦΕΚ διορισμού του ή αν κατέχει πτυχίο, συμπεραίνοντας ότι για να αποχωρεί δεν διέθετε κανένα από τα δύο.

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ΠΑΣΟΚ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS / ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΟΣ
- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS / ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΠΑΣΟΚ στηλιτεύει την ανακοίνωση αποχώρησης του Μιχάλη Μπεκίρη από τη θέση του Διευθυντή του Πρωθυπουργού στη Βουλή.
  • Στην ανακοίνωσή του υπενθυμίζει ότι «Δεν απάντησε ποτέ ούτε αν υπάρχει ΦΕΚ διορισμού του ούτε αν έχει πτυχίο», σημειώνοντας: «Συμπεραίνουμε πως για να αποχωρεί, μάλλον δεν είχε τίποτα από τα δύο».
  • Κλείνοντας, απευθύνει το ερώτημα: «Θα βρει άλλον ‘εθελοντή’ ο Πρωθυπουργός για Διευθυντή του Γραφείου του;».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με το ερώτημα: «Θα βρει άλλον ‘εθελοντή’ ο Πρωθυπουργός για Διευθυντή του Γραφείου του;», το ΠΑΣΟΚ στηλιτεύει την αποχώρηση του Μιχάλη Μπεκίρη από την εν λόγω θέση.

Μιχάλης Μπεκίρης: Αποχωρεί προσωρινά από τα καθήκοντά του – «Δεν αποτελεί ούτε υποχώρηση ούτε αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας»

Αναλυτικά το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στη ανακοίνωσή του αναφέρει: «Ο κ. Μπεκίρης ανακοίνωσε πως αποχωρεί προσωρινά από τη θέση του Διευθυντή του Πρωθυπουργού στη Βουλή». «Είναι η πρώτη ανακοίνωση, την οποία εξέδωσε», σημείωσε το ΠΑΣΟΚ.

«Δεν απάντησε ποτέ ούτε αν υπάρχει ΦΕΚ διορισμού του ούτε αν έχει πτυχίο», υπενθύμισε για να προσθέσει: «Συμπεραίνουμε πως για να αποχωρεί, μάλλον δεν είχε τίποτα από τα δύο». «Ένα ερώτημα μένει πλέον: Θα βρει άλλον ‘εθελοντή’ ο Πρωθυπουργός για Διευθυντή του Γραφείου του;», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του.

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